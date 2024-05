Pronostici Mavericks vs. Thunder per Gara 2: quote e scelte dei playoff NBA

Contenuti commerciali. 21+. Action Network è il partner ufficiale per le scommesse del New York Post, che modifica questo contenuto.



Le luci splendenti dei playoff NBA non hanno affatto influenzato il giovane e inesperto Thunder.

In effetti, Oklahoma City si è fatta avanti e ha giocato meglio nella postseason. I Thunder hanno vinto tutte e cinque le partite dei playoff finora mantenendo un net rating di +18,0, che li pone appena dietro ai Boston Celtics.

In Gara 1, OKC ha costretto Dallas a commettere 15 palle perse, ha registrato 16 rimbalzi offensivi che hanno portato a 25 punti di seconda possibilità e ha tirato con il 45,7% da dietro l’arco. I Thunder hanno allestito una clinica su entrambe le estremità del pavimento.

Ciò che è stato più impressionante per loro in Gara 1 è stata la loro difesa contro Luka Doncic, che ha avuto una delle peggiori prestazioni ai playoff della sua carriera. Il suo ginocchio non è sano al 100%, ma Lou Dort e il resto dei difensori esterni dell’OKC sono stati a dir poco straordinari.

Possiamo aspettarci una prestazione migliore dai Mavs oppure OKC continuerà a sconfiggere gli avversari? Analizziamo di seguito i numeri e gli abbinamenti in vista della seconda partita che potrebbe decidere la serie.

Scommesse tra Mavericks e Thunder

un gruppo Diffusione Linea di soldi il totale Anticonformisti +5 (-110) +170 o218,5 (-110) tuono -5 (-110) -205 u218,5 (-110) Possibilità attraverso Progetto Re

Pronostico Mavericks vs. Thunder

Le precedenti preoccupazioni sul rimbalzo sono state alleviate nel primo gioco. Oklahoma City ha vinto la battaglia sul tabellone per 13 punti, inclusi 16 punti nella parte offensiva.

Un’altra domanda a cui è stata data risposta è come la difesa perimetrale di OKC reggerà contro il talento della zona di difesa dei Mavericks.

Anche se è una serie lunga, i Thunder hanno bloccato i Mavs sul perimetro in Gara 1.







Luka Doncic (a destra) ha faticato in Gara 1 contro Oklahoma City. Immagini Getty

Doncic ha tirato solo 6 su 19 dal campo per soli 19 punti e anche Kyrie Irving ha concluso con soli 20 punti.

La serata negativa di Doncic ha continuato un trend preoccupante, dato che ha tirato con il 16,3% da 3 punti su 9,8 tentativi da 3 punti a partita nelle ultime cinque partite di playoff.

Per questo motivo, il Tuono può concentrarsi maggiormente sul dissuaderlo dall’attaccare la vernice e creare per gli altri piuttosto che chiuderlo oltre l’arco.

Scommettere sull’NBA?

Scelta Mavericks vs. Thunder

Forse Dallas è semplicemente allergico a Gara 1 e si riprenderà, ma il ginocchio di Doncic e le recenti difficoltà al tiro mi danno abbastanza preoccupazione perché i Mavs svaniscano in questo punto.

Inoltre, Dallas non ha avuto risposta per Shai Gilgeous-Alexander, che ha realizzato incredibili 13 tiri liberi in Gara 1.

Scelta: Tuono -5 (-110, DraftKings)