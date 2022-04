WhatsApp sembra funzionare su chat multi-telefono e tablet

WhatsApp sembra funzionare su una funzione che consente agli utenti di chattare con lo stesso account su più telefoni o su un telefono e tablet, secondo Schermata trovata nella versione beta dell’app sul posto WABetaInfo. Lo schermo fornisce le istruzioni per registrare il dispositivo che stai utilizzando come “compagno” scansionando un codice con il tuo telefono principale, anche se al momento non sembra esserci un vero codice da scansionare.

Schermo Trovato in una versione beta precedente Mostra che i dispositivi possono avere la possibilità di sincronizzare i messaggi recenti, anche se sono crittografati end-to-end. Questa schermata, insieme alla schermata “Registra dispositivo come compagno” che istruisce gli utenti su come utilizzare WhatsApp su un altro dispositivo, aggiunge prove convincenti che questa funzione è in lavorazione.

Gli utenti di WhatsApp possono già collegare un telefono e un computer

Entrambi gli schermi si trovano nella versione Android dell’app, il che significa che la funzione supporterà la chat su un telefono o tablet secondario. Al momento, non è chiaro se e quando la funzionalità sarà disponibile anche su iOS se e quando verrà lanciata, anche se ci sono precedenti che indicano che lo sarà. WhatsApp supporta tecnicamente l’utilizzo del tuo account su più dispositivi già, tramite Funzionalità dispositivi associati, che attualmente supporta l’uso dei computer solo come dispositivi secondari. La funzione è disponibile sia su iOS che su Android.

Il WhatsApp I dispositivi collegati verranno rilasciati come beta pubblica a novembre 2021e ha Da allora è migliorato (Anche se è ancora lì Alcune funzioni non sono supportate, a seconda del dispositivo principale). Ma mentre i dispositivi collegati sono utili per gli utenti desktop, non fanno molto per quelli con smartphone o tablet secondari. Meta, la società madre di WhatsApp, non ha risposto immediatamente il bordoChiedi maggiori dettagli sui suoi piani per espandere la funzione Dispositivi collegati per supportare anche i dispositivi mobili.