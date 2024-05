La Guida Suprema dell’Iran guida le preghiere funebri per il presidente

Mercoledì la folla si è radunata nelle strade di Teheran e il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha celebrato le preghiere funebri per il presidente del paese, con alti funzionari dei gruppi Hamas e Hezbollah sostenuti dall’Iran che si sono uniti al servizio funebre.

La presenza di leader di Hamas e Hezbollah – due dei principali rappresentanti dell’Iran in Medio Oriente – insieme a un gruppo di funzionari non occidentali fornisce un chiaro esempio della posizione internazionale di Teheran in un momento turbolento per il paese.

Il presidente Ebrahim Raisi (63 anni) è morto domenica in un incidente in elicottero insieme al ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian (60 anni) e ad altri cinque viaggiatori che viaggiavano con loro. L’Ayatollah Khamenei ha dichiarato cinque giorni di lutto e le cerimonie funebri sono iniziate martedì con un corteo a Tabriz, la grande città più vicina al luogo dell’incidente aereo nell’Iran nordoccidentale. I corpi di Raisi e degli altri uccisi sono stati poi trasportati nella città santa di Qom e nella capitale Teheran, prima degli eventi di mercoledì.