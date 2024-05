Apple è un “gioco di intelligenza artificiale dormiente”: stratega

Le azioni di Nvidia (NVDA) aumentano negli orari di negoziazione prolungati dopo che il gigante dei chip ha superato le stime sugli utili del primo trimestre e ha annunciato un frazionamento azionario 10 per 1 Lou Basenese, responsabile delle imprese pubbliche e capo stratega del mercato, si unisce alla domanda sulle tendenze per l’analisi degli utili analizza per quanto tempo l’azienda può… Mantenere lo slancio.

Nonostante abbia superato le aspettative di Wall Street, Basenese sottolinea che l’entità del battito di Nvidia è la più piccola mai registrata, attorno all’8%. “Le aspettative ad un certo punto supereranno di gran lunga ciò che Nvidia può offrire, ma ciò non è ancora accaduto”, avverte.

“Penso che sia uno dei principali candidati per diventare la prossima azienda da 3 trilioni di dollari, ma se avessi un dollaro con cui lavorare oggi e volessi moltiplicarlo 10 volte, non sarebbe Nvidia. Probabilmente è sul lato più piccolo della capitalizzazione di mercato”, aggiunge .GOOG, GOOGL) è il “valore più ragionevole” dei “Big Seven”.

Basenese definisce il frazionamento azionario di Nvidia una “mossa psicologicamente eccezionale”, poiché acquistare un titolo a un prezzo inferiore è più allettante. Aggiunge che ciò non modifica nessuno dei parametri fondamentali o dei calcoli del valore di Nvidia.

Per gli investitori che desiderano entrare nel settore dell’intelligenza artificiale, Basenese evidenzia la capacità di Microsoft (MSFT) di spingere i prodotti IA sul mercato per creare domanda. Si riferisce anche ad Apple (AAPL) come a un “gioco di intelligenza artificiale dormiente”.

“Si ritiene che Apple abbia perso l’occasione… Non sono mai stati primi o secondi sul mercato. Arrivano dopo, ma poi se ne vanno. Arrivano tardi, ma finiscono per essere il leader.” “Hanno due miliardi di dispositivi attivi in ​​uso”, aggiunge. “Se ripetono e aggiungono un po’ di intelligenza artificiale da qualche parte, avrà un impatto enorme”.

Per ulteriori approfondimenti da parte degli esperti e le ultime azioni del mercato, fai clic qui per guardare l’episodio completo di Ask the Trend.

Annunciamo inoltre un frazionamento azionario a termine 10 per 1 e aumenti dei dividendi del 100 e del 50%.

NVIDIA era tutto ciò di cui il mercato poteva parlare.

Quest’anno la società ha aggiunto più di 1 trilione di dollari alla sua valutazione.

Grazie all’aumento delle quotazioni azionarie, oggi è la terza società americana in termini di valore di mercato, che raggiunge i 2,3 trilioni di dollari.

Questo è stato un sorprendente 100 e ha sollevato aspettative che alcuni dicono potrebbero essere diventate troppo aggressive qui.

Unendosi a me ora con i suoi pensieri su M DB Capital di Lou Bassinet, il presidente e responsabile del mercato Strauss Lou è sempre felice di vederti.

È fantastico essere di nuovo qui.

Cominciamo quindi con i resoconti video.

Su questo, se parliamo fuori dalla telecamera, finora è aumentato del 90%, giusto?

In effetti, tutti sono dalla stessa parte della barca.

Il 90% degli analisti mi ha detto che dovevo comprarlo.

È vicino a un altro 2,6% fuori orario.

Cosa concludi dal rapporto?

Dammi il tuo, prenderò io quel 10% di questo.

Sono valutazioni eternamente contraddittorie.

Mi ha sempre tenuto lontano da tutto questo.

Ma se guardi questo resoconto, intendo ospitare Wayne’s World con una festa in modalità Garth.

Voglio dire, andiamocene perché non c’è niente di negativo in questo rapporto.

Penso che il rischio se devi trovare qualcosa è la dimensione in cui superano i profitti.

La previsione è la più bassa di sempre, intorno all’8%.

Se guardi indietro a un anno fa, quando riferirono del primo trimestre dell’esplosione che fece partire la macchina pubblicitaria dell’IA, era di circa il 40%.

Quindi penso che ad un certo punto le aspettative sono che sarà molto più avanti di ciò che NVIDIA può offrire, ma non è ancora così.

Quindi, non sei lì a causa di preoccupazioni di valutazione e ascolti, che quando hai degli scettici sullo spettacolo, lo solleveranno.

Cos’è, esiste un livello più comodo per te?

Senti, immagino che devo essere razionale, giusto?

La valutazione era completamente fuori controllo finché l’azienda non si è trasformata in tale situazione.

Ora vale 40 volte gli utili futuri.

Se guardi Microsoft e Apple, forse alla fine degli anni ’30, penso che abbia senso per un’azienda con una capitalizzazione di mercato di trilioni di dollari perché devi ricordarlo, giusto?

C’è un costo opportunità.

Quanto può raggiungere questo valore di mercato?

Voglio dire, Apple ha raggiunto i tre trilioni l’anno scorso.

Questo è già 2 trilioni.

Pensi che ti trasferirai, sai, ti unirai a Microsoft nel club dei 3 trilioni di dollari.

Voglio dire, potrebbe essere uno dei principali candidati per diventare la prossima azienda da 3 trilioni di dollari.

Ma se oggi ho un dollaro da investire nel lavoro e voglio un output 10, non è una macchina NVIDIA.

Giusto.

Probabilmente si troverà nella parte più piccola del mercato.

Oppure saresti più conservatore se volessi dare un’occhiata alla settima rivista.

Voglio dire, è davvero l’alfabeto quello che viene valutato più ragionevolmente su base prospettica.

Posso ricevere notizie sui frazionamenti azionari successivi al minimo o al massimo?

Cosa porti lì?

Penso che sia un’ottima mossa dal punto di vista psicologico, perché se si guardano i dati adesso, circa il 40% dei volumi di scambi provengono da investitori al dettaglio negli ultimi mesi.

Quindi questo è un ottimo modo per portare più vendita al dettaglio nel business dal punto di vista psicologico.

Voglio dire, non cambia nessuno dei parametri sottostanti e dei calcoli di valutazione.

Ma se fossi seduto lì a pensare di acquistare 100 azioni o azioni, sarebbe molto più semplice e appetibile a 100 dollari contro 1.000 dollari.

cosa ne pensi?

Inoltre, mi interessa solo sapere cosa ne pensi, non solo cosa significa questo rapporto per NVIDIA, secondo Jensen WW.

Cosa sono gli effetti a catena?

Implicazioni di mercato più ampie?

Enorme.

Voglio dire, penso che, come va la tecnologia, così va il mercato, voglio dire, il 40% dei guadagni dell’S e P 500 sono stati attribuiti al settore tecnologico.

Se non di più, se si guarda indietro storicamente, è simile ai tempi di .com.

Quindi ne avevamo bisogno, giusto?

Voglio dire, questo è il leader della tendenza dell’IA, ma avremmo dovuto aspettarcelo anche noi.

Se guardi, hai riportato i risultati di Microsoft, i risultati di Amazon su Google e abbiamo visto un’accelerazione nelle entrate del cloud, il che significa che i chip Nvidia vengono immessi sul mercato, giusto?

Ecco come è facilitato.

Allora ok.

Quindi, quello che eri su Silence and Video, sei intervenuto e avevi alcune preoccupazioni sul fatto che forse fosse troppo costoso, ma vuoi far funzionare la cosa dell’intelligenza artificiale, quindi dove altro cercherai?

Penso che il valore più ragionevole sia Microsoft.

Voglio dire, devi fare la tua due diligence.

Ma la differenza principale con Microsoft è che possono spingere l’intelligenza artificiale sul mercato, giusto?

Producono prodotti e possono quindi creare domanda.

NVIDIA viene inserita nel mercato.

Penso che Apple abbia il sonno.

questo è divertente.

Quindi stai dormendo Apple perché Apple ha ragione.

Ne abbiamo già parlato.

Si ritiene che la Piccola Mela abbia perso il treno, giusto?

Tutti hanno la corsa in corso o sono rimasti indietro.

Non la vedi in questo modo.

Non guarderò la storia di Tim Cook, vero?

Tutti pensavano che avrebbe perso il treno dopo essere arrivato a sostituire Steve Jobs, solo Apple, e lui ha continuato la tradizione.

Non sono mai primi o secondi sul mercato.

Arrivano tardi, ma poi se ne vanno, arrivano tardi, ma poi finiscono per essere i leader.

Questa è la differenza principale per Apple.

Hanno 2 miliardi di dispositivi attivi in ​​uso.

Se ripetono e aggiungono un po’ di intelligenza artificiale da qualche parte.

Ha un effetto magnetico amplificante sul gruppo reale soddisfatto.

E inoltre, sai, penso sempre che con Apple, sai, Tim Cook, controlla, controlla il software, l’hardware fornito, giusto?

È quell’integrazione verticale.

Quando decide di voler fare la sua mossa, può premere rapidamente l’interruttore.

Quindi non vedi l’ora di vedere questa offerta di software per Apple?

È questo il tipo di motivatore che stai cercando?

Sì, penso che questo sia un primo passo per Apple, ma confonderà continuamente e permanentemente le persone, giusto?

Apple è su un ottovolante di emozioni perché le persone non riescono a credere che tireranno fuori un coniglio dal cappello e diventeranno di nuovo un leader.

Uh, penso che di solito sia un buon momento per acquistare un dispositivo Apple.

Storicamente, sai, la piena trasparenza, lo riconosco.

Se una società fa o meno attività di investment banking.

Ma se si guarda ora nel bel mezzo della recessione estiva, l’avvicinarsi alle festività natalizie è stato storicamente il momento in cui il mercato Apple si è verificato durante l’estate.

Bene, qualsiasi altra cosa, quindi NVIDIA è molto costosa, qualunque sia il nome del loro chipset.

Trovi che penso davvero che le proprietà ARM stiano tornando sul mercato e che RE IP O come società pubblica sia attraente, ti dà una leva finanziaria qualunque sia la prossima direzione per i semiconduttori.

Si stanno espandendo verso A e sono piuttosto solido, hanno un modello di entrate ricorrenti che è molto più attraente del modello di vendita una tantum di NVIDIA.

Penso che se dovessi andare, lo faresti, ovviamente stai anche dicendo che pensi che la valutazione sia più attraente per te?

È un po’ avanzato, ma penso che crescerà.

Lo vedrai come se NVIDIA avesse migliorato la sua valutazione.

Penso che il braccio abbia la capacità di farlo.

È di nuovo solo una società appena quotata, giusto?

È stato tolto dal mercato.

Se vuoi andarci, mi piacciono le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale.

Quindi questa è la piena divulgazione.

Lo abbiamo distribuito.

Non lo possiedo io, ma lo possiede la compagnia, è Heartbeam.

Si tratta di un dispositivo portatile delle dimensioni di una carta di credito in grado di rilevare attacchi di cuore e i dati più recenti hanno dimostrato che possono farlo meglio dei cardiologi umani.

Quindi, sono molto entusiasta dei titoli a piccola capitalizzazione che sono applicazioni davvero innovative e pratiche dell’intelligenza artificiale.

E penso che questo sia ciò che otterrà davvero i maggiori vantaggi perché vedremo come l’intelligenza artificiale influisce davvero sul salvare le nostre vite rispetto all’aiutare i nostri figli, sai, a salvare alcuni voti imbrogliando a scuola.

Giusto.

Voglio dire, questo, non quello, non ha alle spalle un business sostenibile a lungo termine, ma altre app adorano sempre averti intorno.

Scelte strategiche.

Grazie.

Grazie.