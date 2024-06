Astro Bot conterrà “oltre 150 immagini iconiche” ispirate a PlayStation

Astro Bot conterrà oltre 150 immagini ispirate a PlayStation.

Questo è secondo il negozio del gioco recentemente rivelato esistentein cui si afferma che saremo in grado di “salvare più di 150 famosi robot VIP ispirati a personaggi leggendari di 30 anni di storia di PlayStation”.

Anteprima dell’Astrobot.Guarda su YouTube

L’elenco stesso descrive Astro Bot come “un’avventura indipendente su vasta scala che offre quattro volte più mondi, 300 robot da salvare e dozzine di nuovi poteri e funzionalità da scoprire”. Conferma inoltre che Astro Bot è un’esperienza per giocatore singolo e sarà disponibile solo su PS5.

È interessante notare che chiarisce anche che Astro Bot non include microtransazioni, assicurando ai giocatori che ci sono “un sacco di monete” da raccogliere e spendere nel Gatcha Lab.

Sony ha annunciato il nuovo gioco Astro Bot durante l’evento PlayStation State of Play questa settimana. Chiamato semplicemente Astro Bot, è stato sviluppato ancora una volta dal Team Asobi di Sony e sarà lanciato su PlayStation 5 il 6 settembre. È il primo ruolo da protagonista di Astro dal lancio nel 2020 di Astro’s Playroom su PS5.

“[The] “L’annuncio di Astro Bot è stato molto agrodolce per me”, ha scritto Ian di Eurogamer nel suo eccellente servizio, “È difficile rimanere entusiasti per una PlayStation VR2 anche se Astro Bot non ne indossa una.

“Come tutti, sono entusiasta del nuovo gioco Astro Bot. È divertente, commovente ed edificante; inoltre, questo nuovo gioco sembra un mash-up di StarFox e Mario.” Non potrebbe essere un contendente per il Gioco dell’Anno?!’ Ho pensato, mentre guardavo la rivelazione, ma poi, quando il trailer ha superato il limite del minuto senza mostrare filmati di qualcosa che somigliasse a un gioco VR, il mio cuore ha iniziato a sprofondare e poi si è completamente spezzato in due. Alla fine del trailer, Sono apparse parole grandi e in grassetto che dicevano “IN ARRIVO SU PS5”. Quindi nessun supporto per PSVR2 per un personaggio che tecnicamente è diventato grande grazie alla missione di salvataggio dell’Astro Bot su PSVR1?