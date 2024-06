Chindy Carter solleva il fallo della WNBA su Kaitlyn Clark e multa Angel Reyes per non aver rilasciato l’intervista post-partita

NEW YORK (AP) – Domenica la WNBA ha aggiornato il fallo della guardia del Chicago Sky Chennedy Carter sul debuttante di Indiana Fever Kaitlin Clark a una flagrante violazione -1 dopo aver rivisto il gioco.

Carter ha dato una media di Colpo alla spalla per Clarke Ciò l’ha fatta cadere a terra prima di un passaggio in entrata durante il terzo quarto di sabato Vinci 71-70 Per febbre. Gli arbitri lo hanno definito fallo senza palla e non hanno rivisto il gioco. All’epoca era considerato un errore comune.

“Non me lo aspettavo”, ha detto Clark dopo la partita. “È quello che è. È un gioco fisico. Vai a fare il tiro libero ed esegui l’attacco, e sento che è quello che abbiamo fatto”.

Carter non ha risposto alle domande su Clark o sullo spettacolo dopo la partita.

La lega ha inflitto una multa di 1.000 dollari all’attaccante di Sky Angel Reese per non essersi presentato davanti ai media dopo la partita di sabato. La WNBA ha anche multato Chicago di $ 5.000 per non aver garantito che tutti i giocatori rispettassero le politiche sui media della lega.

Il gruppo della lega può riclassificare un fallo flagrante o aggiornarlo a fallo flagrante che non è stato fischiato durante la partita. Inoltre, la lega può multare o sospendere un giocatore per un fallo flagrante. Nemmeno la WNBA ha fatto lo stesso a Carter.

I giocatori raccolgono punti per falli flagranti durante la stagione regolare e vengono sospesi se raggiungono un certo numero.

“Questo campionato è fantastico, è un campionato fisico”, ha detto l’allenatore dell’Indiana Christy Sides prima di giocare contro il New York Liberty domenica sera. “Quella era una partita non di basket e avrebbe dovuto essere chiamata in quel momento.”

I lati hanno elogiato Clarke nella sua intervista post partita di sabato per aver mantenuto la calma durante tutto il gioco fisico che ha affrontato in questa stagione.

“L’hai dimostrato ieri sera”, ha detto l’allenatore. “Si è alzata e ha continuato a giocare. Tutto quello che ha fatto è stato chiedere agli arbitri di esaminarla. L’ho applaudita per il modo in cui ha gestito la situazione ieri sera.

Clark ha chiuso con 11 punti, otto rimbalzi e sei assist. Reese ha segnato otto punti e ha preso 13 rimbalzi.

“Sono cresciuto giocando a basket con i ragazzi. Era sempre fisico e turbolento e dovevi trovare un modo per resistere”, ha detto Clark.

___

AP WNBA: https://apnews.com/hub/wnba-basketball