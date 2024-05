“Sono sicuro che Putin ha gli occhi puntati su Gotland”, ha detto Biden, il comandante in capo delle forze armate svedesi. Lo ha detto ai giornali della rete editoriale tedesca RND.

“Se la Russia prendesse il controllo e chiudesse il Mar Baltico, ciò avrebbe un impatto enorme sulle nostre vite – in Svezia e in tutti gli altri paesi che si affacciano sul Mar Baltico non possiamo permetterlo”, ha detto Biden “Il Mar Baltico non deve diventare di Putin parco giochi dove terrorizza i membri della NATO”.

Recentemente sono state presenti petroliere russe La zona economica esclusiva della Svezia si trova al largo della costa orientale dello Jutland. Stimato Una flotta di 1.400 navi Operano al di fuori del settore marittimo formale e non fanno ufficialmente parte di alcuna forza armata, quindi la NATO ha poco potere di agire. Svezia il mese scorso Egli ha detto La Commissione europea discuterà le modalità per gestire la flotta petrolifera russa alla luce del prossimo pacchetto di sanzioni.

Dopo la smilitarizzazione del 2005, la Svezia ha reintrodotto forze permanenti nello Jutland Nel 2016dopo l’annessione della penisola ucraina di Crimea da parte della Russia nel 2014. Divenne anche la Svezia Il nuovo membro della NATO a marzo – Ciò significa che questo è coperto dall’articolo 5 dell’alleanza che garantisce che tutti gli altri membri si difendano a vicenda se vengono attaccati.

Ma questo non ha impedito a Putin di provocare i vicini baltici della Russia.

Se Putin invadesse lo Jutland, potrebbe minacciare i paesi della NATO dal mare. “Questa sarà la fine della pace e della stabilità nelle regioni nordiche e baltiche”, ha affermato Biden.