Arrow McLaren considera Kanaan un potenziale sostituto di Larson nella Indy 500

Con fulmini e forti piogge previste per domenica, che al momento richiedono quasi cinque centimetri di pioggia all’Indianapolis Motor Speedway, Madre Natura potrebbe far deragliare i piani di Kyle Larson di competere sia nella 500 Miglia di Indianapolis che nella gara NASCAR di 600 miglia a Charlotte Motor. Autostrada. Le ultime previsioni per domenica danno una probabilità del 50% che il maltempo colpisca l’IMS circa due ore prima della bandiera verde alle 12:45 ET e rimanga lì fino alle prime ore della sera, il che potrebbe spostare la competizione da 200 giri a lunedì.

Per prepararsi alla possibilità che Larson perda il suo lavoro a tempo pieno nella NASCAR domenica, il team Arrow McLaren e la IndyCar Series hanno iniziato a discutere le opzioni per mantenere in campo la Arrow McLaren Chevy numero 17 di Hendrickcars.com. Se i cieli si aprissero e costringessero Larson a partire per la Carolina del Nord.

Il direttore sportivo della Arrow McLaren, Tony Kanaan, è stato il piano di riserva della squadra negli ultimi mesi. Con l’ex pilota David Malukas infortunato, il vincitore della Indy 500 del 2013 è stata una delle opzioni principali per entrare nella Chevy n. 6, ma quel ruolo è stato ricoperto da Callum Ilott.

Sebbene il team e la serie non fossero pronti a rilasciare dichiarazioni ufficiali, entrambi hanno confermato a RACER che stanno valutando un potenziale round di aggiornamento per Kanaan – che ha salutato la Indy 500 con Arrow McLaren lo scorso anno e ha concluso 16° – più tardi questa settimana.

Se domenica piove, ma è abbastanza asciutto per iniziare la gara dopo la partenza di Larson, Kanaan sarà autorizzato a guidare al termine del periodo di attivazione. Se la pioggia dovesse ritardare la gara della 500 fino al giorno dopo la gara NASCAR di Charlotte, il team e Larson dovranno decidere come procedere.