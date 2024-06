La principessa Charlotte, 9 anni, rimprovera il principe Louis, 6 anni, mentre balla in Trooping the Colour

Il principe Louis è stato rimproverato dalla sorella, la principessa Charlotte, per aver ballato durante il concerto dei Trooping the Colour sabato.

Era il figlio di 6 anni del principe William e Kate Middleton È stato fotografato mentre saltava alla finestra Dall’ufficio dell’ex Duca di Wellington mentre aspettava l’inizio della competizione.

Apparentemente le urla furiose del re non sono state approvate dalla sorella di 9 anni, che può essere vista rimproverare il fratellino.

Il principe Louis è stato sorpreso a ballare mentre aspettava l’inizio di Trooping the Colour. BBC

Sembra che le sue buffonate non siano andate d’accordo con la principessa Charlotte. BBC

Il giovane è stato fotografato anche mentre giocava con il filo delle tende. BBC

Ha anche fatto una serie di facce buffe mentre la famiglia stava sul balcone. Immagini PA tramite Getty Images

Il giovane è stato visto anche giocherellare con il filo della tenda e sbadigliare violentemente mentre stava alla finestra.

Mentre la famiglia reale guardava FlyPast dal balcone, si poteva anche vederlo fare una serie di facce buffe.

Il piccolo Louis nel corso degli anni è stato abituato a divertire i suoi soggetti con buffe espressioni facciali.

Ad un certo punto è stato persino sorpreso a sbadigliare. Immagini PA tramite Getty Images

Louis, 6 anni, ha una storia di espressioni facciali divertenti durante gli eventi reali. Immagini Getty

È noto che ha urlato, si è coperto le orecchie e ha tirato indietro le labbra con le dita mentre partecipava alla celebrazione del giubileo di platino della defunta regina Elisabetta II nel giugno 2022.

Un anno dopo, il giovane principe ha nuovamente rubato i riflettori alla cerimonia di incoronazione di suo nonno, il re Carlo III, nel 2023.

Ha fatto una faccia accigliata e altre espressioni divertenti prima e durante l’evento, che è stato catturato dalla telecamera.

I suoi genitori hanno preso in giro il loro piccolo condividendo le foto di famiglia dei quattro giorni di festa, scrivendo: “Ci siamo divertiti tutti, soprattutto Louis… 👀.”

Louis in precedenza aveva fatto facce sciocche durante l’incoronazione di suo nonno. Immagini Getty

Spesso appare scortese mentre i suoi fratelli si comportano al meglio. Immagini PA tramite Getty Images

Il principe William e Kate Middleton sono anche genitori del principe George e della principessa Charlotte. WireImage

La Middleton ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro lo scorso marzo. Stampa britannica tramite Getty Images

Il principe e la principessa del Galles hanno partecipato alla parata del compleanno di Carlo insieme agli altri figli, il principe George, 10 anni, e Charlotte.

La Middleton è rimasta fuori dalle luci della ribalta e dagli eventi pubblici da quando ha annunciato la sua scioccante diagnosi di cancro a marzo.

La Middleton è apparsa di buon umore mentre partecipava all’evento insieme a suo marito e ai suoi figli.

Page Six ha confermato che parteciperà alle celebrazioni venerdì dopo aver pubblicato un aggiornamento sulla sua salute sui social media.

La principessa del Galles ha confermato che parteciperà all’evento venerdì. Stampa britannica tramite Getty Images

Ha detto che ha avuto “giorni buoni e giorni brutti” con la chemioterapia. Chris Jackson/Getty Images

“Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi questo tempo tanto necessario per guarire”, ha scritto in una dichiarazione.

La Middleton ha detto che sta “facendo buoni progressi” con la chemioterapia, ma “ci sono giorni buoni e giorni brutti”. “Giorni buoni e giorni brutti”, ha detto.

“Nei giorni brutti ti senti debole e stanco e devi cedere al tuo corpo, ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene.











