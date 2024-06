Home » Tech L’iPad dovrebbe essere piegato a metà Tech L’iPad dovrebbe essere piegato a metà 0 Views Save Saved Removed 0

Piegare il tuo iPad a metà è una pessima idea se vuoi continuare a usarlo. Ma ascoltami: Dovrebbe essere piegato a metà. Perché? Perché sarebbe un telefono pieghevole.

Apple ha già raggiunto l’ideale della magrezza. L’iPad Pro è più sottile della maggior parte dei telefoni (e di ogni altro computer prodotto da Apple). A cosa serve, se non a piegarlo a metà? Qualcuno si è mai lamentato del fatto che il suo iPad è troppo spesso? L’iPad Pro più sottile ha uno spessore di 5,1 mm e puoi piegarlo a metà, rendendolo solo pochi millimetri più spesso dell’iPhone 15 Pro Max. missione compiuta. E se Apple insisterà sul fatto che cose come la barra delle schede mobile sono strumenti multitasking abbastanza buoni per consentire alle persone di fare cose sull’iPad, potrebbe anche trasformare quella cosa in un telefono.

E a proposito di iOS 18 – scusa, Sistema operativo iPad 18 — hai visto Nuove funzionalità di scrittura a mano? Sembrano fantastici. Con Apple Pencil puoi scrivere una nota e una funzionalità chiamata Smart Script migliorerà automaticamente la tua scrittura. Ma ecco la parte interessante: puoi scansionare alcune note scritte a mano o cancellare qualcosa e il testo scorrerà per riempire lo spazio vuoto. Questo risolve uno dei problemi che ho quando scrivo con uno stilo sui telefoni: aggiungere testo è facile, ma una volta cancellato qualcosa dalla lista della spesa, diventa brutto abbastanza rapidamente.

Ma, siamo onesti, non scrivo un elenco sul mio iPad e poi lo porto a fare la spesa in modo da poter cancellare le cose mentre cammino per Trader Joe’s. Ma cosa succederebbe se scrivessi quegli appunti su un grande schermo simile a un tablet e poi piegassi il tutto a metà per portarlo con te? È molto più logico. Apple non vuole ammettere che l’iPad è un dispositivo casalingo; Se potesse essere piegato a metà, saremmo più propensi a portarlo via. READ L'utente di Steam trascorre 5 anni acquistando tutti gli Emoji Hot Dog