Alex Jones ha ordinato la vendita della proprietà per pagare il debito di Sandy Hook

In seguito all’attacco del dicembre 2012 alla scuola elementare Sandy Hook di Newtown, nel Connecticut, il signor Jones e i suoi ospiti in onda si sono ripetutamente chiesti se i massacri fossero reali, lanciando teorie cospirative sul fatto che gli omicidi fossero simulati o eseguiti da agenti governativi.

Nell’attacco sono rimasti uccisi venti bambini e sei dipendenti della scuola.

A un certo punto Jones definì l’attacco “una bufala colossale”, e nel 2015 disse: “Sandy Hook era un cast artificiale, completamente fasullo, a mio avviso, prodotto… Sapevo che avevano degli attori lì, ma sapevo che sono stati uccisi. Ho pensato. Alcuni dei ragazzi veri dimostrano quanto siano coraggiosi e hanno chiaramente usato attori.

Il signor Jones ha ammesso gli omicidi di Sandy Hook.

Dopo la trasmissione, le famiglie colpite sono state molestate online e di persona dagli spettatori di Infoverse. Le famiglie hanno intentato cause per diffamazione nel Connecticut e in Texas, e le loro vittorie legali hanno costretto il signor Jones e la Pre-Speech Systems a dichiarare bancarotta.

L’udienza di venerdì riguardava la possibilità di convertire i casi di fallimento dal Capitolo 11 al Capitolo 7, la parte del codice fallimentare statunitense che consente liquidazioni semplici piuttosto che ristrutturazioni finanziarie più complesse.

Nelle recenti trasmissioni e sui suoi account sui social media, Jones ha continuato a inveire contro il sistema giudiziario statunitense e ad affermare che esiste una cospirazione del governo per metterlo a tacere.

Ha ripetutamente avvertito che sarà tolto dalle onde radio, anche se le leggi statunitensi sulla libertà di parola impongono che anche se la sua compagnia si scioglie, sarà libero di fondarne una nuova e continuare a trasmettere.

“Abbiamo schivato un proiettile e lodato Gesù”, ha detto Jones in una trasmissione su Infowars dopo il processo. “Se il giudice non avesse fatto la cosa giusta oggi sarei andato in onda. Viviamo per combattere un altro giorno.

Durante il processo, gli avvocati delle famiglie hanno affermato che il teorico della cospirazione stava cercando di svalutare la sua azienda, ad esempio convincendo gli ascoltatori ad acquistare prodotti da un’azienda di proprietà di suo padre, piuttosto che direttamente da Infowars.

Ma gli avvocati di Jones hanno sostenuto nelle ultime settimane che la società ha registrato vendite record.