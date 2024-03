Risultato elezioni in Senegal: Basserou Diomaye Faye diventa il presidente più giovane dell'Africa

2 ore fa

“La politica non mi ha mai sfiorato la mente”, dice l’esattore delle tasse e marito di due mogli.

I mesi trascorsi in prigione insieme al suo alleato e kingmaker Ousman Sonko si sono conclusi bruscamente, con il rilascio di entrambi nella settimana prima delle elezioni presidenziali.

Ora Klein, come viene soprannominato, deve mettersi al lavoro sulle riforme radicali che ha promesso.

Le parole “metodico” e “umile” vengono spesso usate per descrivere l'esattore delle tasse che lunedì festeggia il suo 44esimo compleanno.

Faye ricorda con affetto la sua infanzia rurale a Ndiaganyaw, dove dice di tornare ogni domenica per lavorare la terra.

Il suo amore e il suo rispetto per la vita del villaggio sono pari alla sua profonda sfiducia nei confronti delle élite senegalesi e della politica dell’establishment.

“Non è mai stato un ministro e non è mai stato uno statista, quindi i critici mettono in dubbio la sua mancanza di esperienza”, ha detto alla BBC l'analista Alyon Tyne.

La lotta alla povertà, all'ingiustizia e alla corruzione è in cima all'agenda di Fay. Mentre lavorava al Tesoro, lui e Sonko istituirono una task force sindacale per combattere la corruzione.

Faye afferma che gli accordi su gas, petrolio, pesca e difesa devono essere negoziati per poter servire meglio il popolo senegalese.

Ha detto agli elettori che stava inaugurando un’era di “sovranità” e “disgregazione” piuttosto che qualcosa di simile, e questo era particolarmente vero per le relazioni con la Francia.

Fay vuole sostituirla con una nuova valuta senegalese, o con una valuta regionale dell’Africa occidentale, anche se non sarà facile.

Anche il rafforzamento dell'indipendenza del sistema giudiziario e la creazione di posti di lavoro per il gran numero di giovani senegalesi sono priorità chiave per Faye – a nessuna delle due cose il presidente Sall ha prestato molta attenzione o è stato al passo, aggiunge la Touré.

Non è l'unico peso massimo della politica a dare il suo sostegno alla 44enne, con l'ex presidente Abdoulaye Wade che ha fatto lo stesso solo due giorni prima del voto di domenica.

Si tratta di una svolta notevole per il signor Fay, che ha trascorso gli ultimi 11 mesi in prigione con l'accusa di ammutinamento, e prima ancora ha trascorso molti anni all'ombra del suo alleato.

Bassero Diomai Faye era stato annunciato lo scorso febbraio come candidato del “Piano B”, in sostituzione del carismatico leader dell’opposizione, Ousmane Sonko. “Direi che ha più integrità di me”, ha detto con orgoglio Sonko.

I due uomini fondarono l'ormai defunto partito Pastev, ed entrambi lavorano nella riscossione delle tasse. I due uomini si ritrovarono in prigione l'anno scorso con accuse che, secondo loro, erano politicamente motivate.

Il signor Sonko alla fine è stato condannato per due crimini, il che significa che è stato bandito dalle elezioni, quindi il signor Faye è intervenuto.

Non è così, dice l'analista Tayne. Ma il rapporto tra i coniugi può portare a un nuovo stile di leadership.

“Sonko è ovviamente il leader indiscusso di Pastef – un’icona, addirittura… [But] I due ce l'avevano [dynamic of] “Collusione e complicità”.

Una volta il signor Fay non voleva avere niente a che fare con la politica. “Non mi è mai passato per la mente”, ha detto nel 2019 ricordando la sua infanzia.

Uno degli eroi di Faye è il defunto storico senegalese Cheikh Anta Diop, le cui opere sono viste come un precursore dell'afrocentrismo. Entrambi sono visti come sostenitori della sinistra per l’unità africana.