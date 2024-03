Google sta espandendo il suo SGE basato sull'intelligenza artificiale a più utenti

Google ha annunciato per la prima volta l'anno scorso la sua trasformazione della ricerca basata sull'intelligenza artificiale, la “Generative Search Experience” (SGE), e ha consentito agli utenti di iniziare a testarla, ma ora sembra che Google stia lavorando per migliorare le cose come utenti che non si sono registrati Gli SGE stanno ora ottenendo risultati migliori grazie all’intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi, SGE è stato accessibile tramite Google Search Labs. La barriera all’ingresso è molto bassa, il che ha portato molte persone a utilizzare lo strumento. Recentemente, il nuovo responsabile della ricerca di Google ha affermato che SGE ha già gestito “miliardi di query”.

Tuttavia, al momento, l’esperienza richiede ancora la registrazione manuale.

non è stato SearchEngineLand Per prima cosa, Google ha iniziato a mostrare la panoramica basata sull'intelligenza artificiale di SGE agli utenti che non si sono registrati. Da allora Google ha confermato che il test viene effettuato su una “piccola percentuale di traffico di ricerca” in “alcune categorie”, ma solo negli Stati Uniti. Ciò include anche gli utenti che Accesso non effettuato Account Google.

Alcune delle domande “specifiche” che ottengono queste risposte includono domande più complesse, un esempio è “come posso rimuovere i segni dalle pareti dipinte”.

Google Egli ha detto Hanno ampliato il loro raggio d'azione a SGE “per ottenere feedback e vedere come il grande pubblico troverebbe utile questa tecnologia”.

Non si sa ancora nulla sui piani di Google di espandere SGE a tutti gli utenti, ma proprio la scorsa settimana è stato anticipato che “altri arriveranno presto”.

