49ers GM – Aiyuk non è disponibile per lo scambio, trattative contrattuali in corso

ORLANDO, Florida – Il direttore generale dei San Francisco 49ers John Lynch e l'allenatore dei Pittsburgh Steelers Mike Tomlin sono in disparte al pro day del Michigan la scorsa settimana, ridendo mentre Tomlin ha tirato fuori il ricevitore largo dei Niners Brandon Aiyuk.

Le speculazioni sul futuro di Aiyuk con la squadra vanno avanti da oltre un anno e sono giunte al culmine in questa offseason mentre Aiyuk si prepara per l'ultimo anno del suo contratto da rookie. Ciò include scambi di voci in tutta la mappa della NFL, inclusi gli Steelers di Tomlin.

Parlando con un piccolo gruppo di giornalisti lunedì pomeriggio alle riunioni del Draft NFL, Lynch ha fatto la sua dichiarazione più specifica dicendo che non solo Aiyuk è disponibile per essere scambiato, ma che la squadra ha già iniziato a discutere con Aiyuk e i suoi rappresentanti i parametri di un'estensione. questo lo avrebbe tenuto in riga per molto tempo.

“[Tomlin] “Fratello, cosa sta succedendo”, ha detto Lynch con una risata. “Prometto che non succederà nulla. Stiamo parlando attivamente con Brandon per cercare di trovare una soluzione. Abbiamo una buona storia di collaborazione con le persone con cui vogliamo ottenere qualcosa, ed è qualcosa che richiede due parti. Quindi possiamo farlo? Vedremo. Ci sono una serie di “Diverse direzioni in cui le cose potrebbero andare, ma apprezziamo lo sforzo di Brandon e chi è come giocatore, e vogliamo che faccia parte dei Niners. Lo faremo” rendilo una realtà.”

Ayyuk, nel frattempo Ha pubblicato una storia su Instagram lunedì pomeriggio con una serie di emoji che si traducono in “Il denaro parla, i tori — camminano”.

Le speculazioni commerciali su Aiyuk non sono mai arrivate dai 49ers. All'incontro di campionato dello scorso anno in Arizona, Lynch confermò che altre squadre avevano contattato i Niners per valutare il loro interesse a trattare Aiyuk, ma Lynch e l'allenatore Kyle Shanahan rifiutarono quelle offerte.

Ma ciò non ha impedito che la conversazione continuasse, in gran parte a causa del roster sempre più ricco dei Niners che include stelle ben pagate come il placcaggio sinistro Trent Williams, il difensore Nick Bosa, il ricevitore Deebo Samuel, il tight end George Kittle e il linebacker Fred . Ammonitore.

L'ipotesi esterna era che i 49ers non sarebbero stati in grado di ingaggiare il debuttante Aiyuk – che viene da una stagione da 75 ricezioni, 1.342 yard e 7 touchdown che gli è valsa un cenno all'All Pro della seconda squadra – a causa del cap crunch creato da quegli altri contratti.

Aiyuk è attualmente programmato per guadagnare $ 14,124 milioni rispetto al limite massimo nel 2024 se gioca con l'opzione del quinto anno che la squadra ha esercitato sulla scelta n. 25 del 2020 la scorsa estate. Estendendo il contratto, i Niners potrebbero effettivamente abbassare quel limite massimo e mantenere un numero relativamente piccolo per il 2025, in modo che quando i suoi grandi stipendi entreranno in vigore, alcuni altri affari di grandi dimensioni saranno fuori dai libri contabili.

“Non c'è niente di meglio che reclutare un ragazzo, svilupparlo, vederlo prosperare e poi premiarlo”, ha detto Lynch. “Questo è davvero quello che vorremmo fare.”

Sebbene Lynch sia ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo per Aiyuk, ha anche chiarito che non sarà facile. I Niners hanno una storia di contratti lucrosi con le loro stelle nostrane come Kittle, Warner, Samuel e Bosa, ma queste discussioni sono sempre continuate fino e talvolta anche durante il campo di addestramento. Proprio l'anno scorso, l'accordo campione d'incassi di Bosa fu concluso solo pochi giorni prima dell'inizio della stagione contro gli Steelers.

Uno scenario simile potrebbe verificarsi per Aiyuk, che i Niners immaginano come parte del loro prossimo nucleo stellare su cui costruire.

“Stiamo parlando con i suoi ragazzi e cercando di parlare di alcuni parametri per alcune cose”, ha detto Lynch. “Stiamo discutendo. Questa è una buona cosa.”

Lunedì, Lynch ha anche spiegato l’errore contabile che è costato ai Niners una scelta al quinto round del draft nel 2025 e quattro slot al draft alla fine del quarto round quest’anno.

Secondo Lynch, durante la stagione 2020, i Niners hanno pagato più del dovuto il giocatore di $ 75.000. Sebbene tale importo non li abbia portati oltre il limite salariale, non lo hanno scoperto fino all'autunno del 2022. Dopo aver tentato di ottenere un rimborso, i 49ers alla fine hanno segnalato l'errore alla lega. Lynch ha osservato che il ritardo nella segnalazione è stato il motivo per cui la NFL ha deciso di punire la squadra tanto quanto ha fatto, anche se non era d'accordo con la punizione.

“Ho opinioni divergenti sulla serietà della disciplina”, ha detto Lynch. Ha aggiunto: “Abbiamo la responsabilità di quello che è successo… Possediamo la nostra parte. Abbiamo approvato un accordo di mitigazione completo per affrontare alcuni dei problemi che si sono verificati, ma la lega ha deciso di imporlo. Quindi, prendi la tua medicina e lo farai”. fallo.” Continuo.”

Per quanto riguarda i due giocatori infortunati dei Niners, Lynch ha confermato che Kittle e il cornerback Sharvarius Ward sono stati entrambi sottoposti a interventi ai muscoli centrali che li terranno fuori per l'intera stagione, ma dovrebbero essere in grado di tornare per il training camp.

“Ho subito questo intervento io stesso mentre giocavo a W [it has a] “Il tasso di successo del recupero è molto alto e ti senti molto meglio una volta terminato”, ha detto Lynch. “È costantemente doloroso essere attratti da quel cuore. Quindi entrambi gli uomini hanno risolto il problema.”