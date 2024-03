Hubble vede una nuova stella che annuncia la sua presenza con uno spettacolo di luci cosmiche

heic2406 – Versione dell'immagine

I getti emergono dal bozzolo di una stella appena formata per esplodere nello spazio, tagliando il gas e la polvere di una nebulosa luminosa, in questa nuova immagine della NASA e del telescopio spaziale Hubble dell'Agenzia spaziale europea.

FS Tau è un sistema multistellare costituito da FS Tau A, l'oggetto luminoso simile a una stella vicino al centro dell'immagine, e FS Tau B (Haro 6-5B), l'oggetto luminoso all'estrema destra parzialmente oscurato da una nube scura fascia verticale di polvere. Questi piccoli oggetti sono circondati da gas e polvere delicatamente illuminati in questo vivaio stellare. Il sistema ha solo circa 2,8 milioni di anni, un numero molto giovane per un sistema stellare. Al contrario, il nostro Sole ha circa 4,6 miliardi di anni.

FS Tau B è una stella di nuova formazione, o protostella, circondata da un disco protoplanetario, una raccolta a forma di frittella di polvere e gas rimasti dalla formazione della stella che alla fine si fonderanno per formare pianeti. Una spessa fascia di polvere, vista quasi dal bordo, separa quelle che si ritiene siano le superfici luminose del disco.

FS Tau B è probabilmente in procinto di diventare una stella T Tauri, un tipo di stella variabile giovane che non ha ancora iniziato la fusione nucleare ma sta iniziando ad evolversi in una stella alimentata a idrogeno simile al nostro Sole. Le protostelle brillano grazie all'energia termica rilasciata dal collasso delle nubi di gas da cui si formano e dall'accrescimento di materiale proveniente dal gas e dalla polvere vicini. Le stelle variabili sono una classe di stelle la cui luminosità cambia significativamente nel tempo.

FS Tau A è esso stesso un sistema binario T Tauri, costituito da due stelle orbitanti l'una attorno all'altra.

È noto che le protostelle emettono flussi di materiale energetico simili a colonne in rapido movimento chiamati getti, e FS Tau B fornisce un esempio estremo di questo fenomeno. Una protostella è una sorgente di corrente insolita, a doppia faccia e asimmetrica, mostrata qui in blu. La loro struttura asimmetrica può essere dovuta alla massa che viene espulsa dal corpo a velocità diverse.

FS Tau B è anche classificato come oggetto Herbig-Haro. Gli oggetti Herbig-Haro si formano quando getti di gas ionizzato espulsi da una giovane stella si scontrano con le vicine nubi di gas e polvere ad alta velocità, creando luminose macchie di foschia.

FS Tau fa parte della regione del Toro-Auriga, un gruppo di nubi molecolari oscure che ospitano molte stelle giovani e di nuova formazione, a circa 450 anni luce di distanza nelle costellazioni del Toro e dell'Auriga. Hubble ha già osservato questa regione e la sua attività di formazione stellare la rende un obiettivo interessante per gli astronomi. Hubble ha effettuato queste osservazioni come parte di un'indagine sui dischi di polvere attorno a giovani oggetti stellari.

