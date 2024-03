Nelson Peltz critica la strategia “sveglia” della Disney con “Black Panther”

Nelson Peltz

Mentre la battaglia per procura nel consiglio di amministrazione della Disney si avvicina al suo grande giorno, l'investitore attivista Nelson Peltz prende di mira quella che definisce la strategia cinematografica “svegliata” della società, in particolare per quanto riguarda… Pantera nera E Meraviglie.

In L'ultima intervista con IL Financial TimesPeltz ha messo in dubbio la leadership del CEO della Marvel Kevin Feige e la strategia cinematografica più ampia sotto il CEO della Disney Bob Iger. Sebbene abbia affermato di non voler estromettere nessuno dei due leader (Peltz sta conducendo una campagna esterna per i seggi nel consiglio degli attuali membri Michael B.J. Froman e Maria Elena Lagomasino), si è chiesto per quanto tempo Vig dovrebbe restare e quale strategia dovrebbe essere adottata per il futuro.

“La gente va a vedere un film o uno spettacolo per divertirsi”, ha detto Peltz nell'intervista. “Non riceveranno un messaggio.”

“Perché dovrei avere una Marvel tutta al femminile? Non che io abbia qualcosa contro le donne, ma perché dovrei farlo? Perché non posso avere entrambe le Marvel? Perché ho bisogno di un cast tutto nero? Ha detto più avanti nel colloquio.” .

I commenti ricordano storie simili sull'ex presidente e amministratore delegato della Marvel Entertainment Ike Perlmutter, amico di Peltz e sostenitore della sua battaglia sulla recitazione.

Nel libro di memorie di Egger del 2019 Viaggio di una vita, Iger ha detto di aver ricevuto resistenze alla sua idea di diversificare la lista dei film della Marvel e di smettere di presentare personaggi che fossero esclusivamente uomini bianchi. Nel presentare l'idea, Iger ha scritto che uno dei leader del team newyorkese della Marvel, guidato da Perlmutter, gli ha detto che “le supereroi donne non guidano mai i grandi botteghini”. Ma Iger ha deciso di andare avanti.

“Ho chiamato Ike e gli ho detto di chiedere alla sua squadra di smettere di mettere blocchi stradali e ho ordinato loro di metterli entrambi Pantera nera E Capitan Marvel In produzione”, ha scritto nel libro.

La Disney continua a sostenere questa decisione. In una lettera agli azionisti di lunedì, intitolata “Oh, Nelson”, la società ha specificamente sottolineato le citazioni della Marvel e la sua dichiarazione nell'articolo: “Com'è essere un miliardario se non sei un prepotente?”

“Immaginate il danno che Peltz potrebbe arrecare al consiglio d'amministrazione della Disney con queste opinioni”, si legge nella lettera.

Oltre a difendere Feige, che secondo Disney ha “un track record senza precedenti alla Marvel”, che ha generato quasi 30 miliardi di dollari di entrate globali al botteghino, il gruppo di intrattenimento ha ribadito la sua opinione secondo cui Peltz non comprende il business, non creerà valore per azionisti e ” “Non apporta competenze aggiuntive.”

“Beltz, incluso il suo partner silenzioso Ike Perlmutter, danneggerà la Disney e metterà a repentaglio la nostra trasformazione strategica”, si legge nella lettera.

Entrambe le parti hanno condotto una campagna e hanno ricevuto offerte di sostegno in vista della riunione del consiglio del 3 aprile, durante la quale Iger e il suo consiglio hanno ricevuto il sostegno dell'ex CEO Michael Eisner. Guerre stellari Creatore George Lucas e Laurene Powell Jobs e discendenti di Walt Disney e Roy Disney.

Tuttavia, la società di Peltz, Trian Partners, ha ricevuto il sostegno di un'influente società di consulenza, Institutional Shareholder Services, che raccomanda ai suoi clienti di votare per aggiungere Peltz al consiglio di amministrazione di Disney (la società non ha raccomandato di votare per aggiungere l'ex CFO di Disney Jay Rasulo al consiglio di amministrazione di Disney). consiglio di amministrazione, che l'ordinanza decisa da Peltz richiede).