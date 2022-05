“Doctor Strange 2” ha raggiunto i 90 milioni di dollari venerdì – The Hollywood Reporter

Il gioco è iniziato.

Marvel Studios e Disney Il dottor Strange nel multiverso pazzo È sulla buona strada per registrare da $ 185 milioni a $ 200 milioni al suo debutto nazionale e conquistare una delle più grandi slot di tutti i tempi a livello nazionale dopo aver guadagnato $ 90 milioni venerdì.

La Disney è diventata più conservatrice nel proporre un weekend di apertura compreso tra $ 170 milioni e $ 185.

Il conteggio di venerdì – che includeva 36 milioni di dollari in anteprime di giovedì – è il settimo giorno di apertura più grande di tutti i tempi e offre Universo cinematografico Marvel Cinque dei 10 giorni lavorativi più importanti di tutti i tempi. È anche più dell’intero weekend di apertura di 10 titoli MCU, incluso il primo Dott. Garibche ha aperto a 85,1 milioni di dollari nel 2016, non è stato adeguato all’inflazione.

Diretto da Sam RaimiIl pilastro di supporto da 200 milioni di dollari è tornato Benedict Cumberbatch nel ruolo onorario. Dott. Garib 2 L’apertura all’estero è iniziata mercoledì, portando finora $ 139,3 milioni con un totale globale iniziale di $ 229,3 milioni a partire da venerdì.

La performance del sequel è un’enorme vittoria poiché i proprietari di Hollywood e dei teatri iniziano l’estate del 2022 biglietteria la stagione. Dopo due anni di lotta a causa della pandemia, gli studi si preparano a lanciare una parata di colonne di supporto in ritardo.

Dott. Garib 2 Proiezione in 4.545 sale, il numero più grande per i siti pandemici e il quinto in assoluto, e un altro segno che l’industria cinematografica sta emergendo dal COVID-19 dopo oltre due anni di frenesia e iniziazione. Sebbene la partecipazione complessiva sia ancora bassa rispetto ai tempi “normali”, la fiducia degli spettatori è ai massimi storici.

Un’altra attrazione: Imax e altri operatori cinematografici stanno pubblicizzando pesantemente il fatto che il primo trailer del sequel di James Cameron Avatar: Via dell’acqua È la prima esclusivamente nelle sale di Dott. Garib 2.

L’immagine del supereroe generalmente ben recensita ha un punteggio B+ CinemaScore negli Stati Uniti e finora è alimentata da spettatori di età compresa tra 18 e 34 anni. I maschi rappresentavano oltre il 62% degli acquirenti di biglietti del venerdì.

dopo il primo Dott. GaribIl personaggio di Cumberbatch ha guadagnato più chiarezza quando è apparso in esso Vendicatori: Infinity War Di recente, Sony e Marvel hanno ottenuto un enorme successo di 1,9 miliardi di dollari Spider-Man: Non c’è spazio per casache ha incassato quasi 122 milioni di dollari il suo primo venerdì (compresi 50 milioni di dollari in anteprime) per arrivare a 260,1 milioni di dollari per il suo primo in patria.

Se raggiunge i 200 milioni di dollari, il film di Raimi vanterà la sesta apertura di supereroi più grande dietro di esso Pantera nera ($ 202 milioni), Vendicatori ($ 207,3 milioni), Vendicatori: Infinity War ($ 257,7 milioni), Spider-Man: Non c’è spazio per casa ($ 260,1 milioni) e Vendicatori: Fine del gioco ($ 357,1 milioni).

Doctor Strange in un multiverso di follia prendi dove Non c’è posto per casa Fermati, mentre Stephen Strange arriva per aiutare una bambina di nome America Chavez (Zuchchitel Gomez) che può saltare attraverso diversi universi. Ora, tuttavia, una forza demoniaca sta cercando di rubarne il potere.

In parte emotiva, in parte horror, comica e sempre ricca di azione, l’avventura che segue vede il subdolo supereroe avere una resa dei conti con la Strega Cremisi (Elizabeth Olsen) e incontrare un’antica fiamma (Rachel Mcadams), chiedi aiuto al tuo ex ragazzo che ora si è trasformato in un mago supremo (Benedetto Wong) e incontrare i fornitori (Chiwetel Ejiofor). C’è anche un’iscrizione principale relativa ad altre funzionalità dell’MCU, ma i lettori non troveranno spoiler qui.

Doctor Strange in un multiverso di follia È classificato PG-13.

5 maggio, 7:55 Aggiornato con le stime totali e riviste di venerdì.