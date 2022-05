Futures Dow Jones: la correzione del mercato estende le perdite; Perché le mele sono un “perdente assoluto”

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. La correzione del mercato azionario è peggiorata, sebbene le perdite settimanali da piccole a modeste siano in contrasto con le vendite instabili a fine settimana con rendimenti dei Treasury più elevati. Il Nasdaq ha interrotto un tentativo rialzista e ha raggiunto il livello peggiore dal 2020.







Eli Lilli (LLY), Albemarle (CAMICE), albero del dollaro (DLTR), Spedizione integrata ZIM (ZIM) e la nuova offerta pubblica superiorità energetica (Quale) Cinque titoli da tenere d’occhio, sia nelle aree di acquisto, sia vicino acquistare punti O solo una revisione della forza relativa.

La forza relativa è importante, ma in una correzione del mercato, i vincitori relativi possono essere “perdenti assoluti”. Mela (AAPL) è un ottimo esempio. che esso forza relativa della linea a livelli record, ma le azioni AAPL sono diminuite per sei settimane consecutive.

LLY e ZIM sono in un file difetto 50.

Il video incluso nell’articolo ha discusso in modo approfondito la settimana del mercato volatile e ha anche analizzato le azioni DLTR, Excelerate Energy e Apple.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures sull’indice Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e in qualsiasi altro luogo che non si traduca necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato con forti guadagni che si sono conclusi bruscamente giovedì, con il Nasdaq in calo del 5% quel giorno.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,2%. L’indice Nasdaq Composite ha perso l’1,5%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,3%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 24 punti base al 3,12% e quasi tutti questi guadagni sono arrivati ​​in una reazione tardiva alla riunione della Federal Reserve di mercoledì. Il rendimento a 10 anni sta correndo verso un massimo di 11 anni del 3,25% da ottobre 2018.

I futures sul greggio statunitense sono balzati del 4,9% a 109,77 dollari al barile la scorsa settimana.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 2,4% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) rappresentava il 3,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 4,9% poiché gli investitori hanno criticato il software. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) dell’1,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 3,65% la scorsa settimana, poiché i produttori di acciaio hanno seguito i minatori per rompere un importante supporto. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) in calo dell’1,4%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è aumentato del 10,3%. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è aumentato dello 0,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,4%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 3,25% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 3,8%, a un minimo di 25 mesi. In particolare, ARKK ha registrato afflussi record fino a martedì, nonostante la massiccia flessione dell’ETF dall’inizio del 2021.

Eli Lily Stock

Il titolo di Eli Lilly ha continuato a essere scambiato intorno alla linea dei 21 giorni la scorsa settimana e ha trovato supporto sulla linea delle 10 settimane. Le azioni sono aumentate dell’1,6% a 296,90 la scorsa settimana. Le azioni LLY sono in un intervallo di 284 punti acquisto dalla base della coppa. Le azioni hanno anche rotto una linea di tendenza corta, utilizzando il massimo di mercoledì a 296,28 come fattore scatenante. Oppure puoi aspettare di vedere se le azioni LLY formano una nuova base, fornendo un punto di acquisto in condizioni di mercato migliori.

La linea RS continua a raggiungere nuovi massimi anche se il titolo LLY è rimbalzato dai picchi di inizio aprile.

Albemarle Stock

Le azioni ALB sono aumentate del 26% a 242,41 la scorsa settimana, sostenute da forti guadagni e indicazioni di Levent (LTHM) Poi l’Albemarle stessa. Il gigante del litio è balzato al di sopra delle linee a 50 e 200 giorni e ha rotto la linea di tendenza. Ciò avrebbe consentito l’ingresso anticipato in un mercato migliore. Attualmente, le azioni ALB sono in esaurimento base della tazza Con 291,58 acquista punti. Ma forse Albemarle potrebbe formare una maniglia, attorno alla resistenza chiave a 248.

stock di albero del dollaro

Il titolo Dollar Tree è sceso per la prima volta dalla pausa di inizio marzo alle linee dei 50 giorni/10 settimane. Il titolo DLTR ha tentato un rimbalzo venerdì, nonostante il volume leggero. Un movimento leggermente più forte, idealmente di dimensioni maggiori, fornirebbe un ingresso anticipato. Il titolo Dollar Tree sembra essere il leader tra i rivenditori discount al momento.

La linea DLTR stock RS è ai massimi livelli.

Azione ZIM

Il titolo ZIM è balzato del 19% a 66,16 la scorsa settimana, in rialzo per reclamare la serie di 50 giorni. Questo dopo aver toccato un minimo di 48,21 nella settimana precedente, per testare la serie di 40 settimane. Il gioco di ricarica ad alto guadagno ora ha una base di coppe con 79,05 punti di acquisto. Idealmente, le azioni ZIM potrebbero salire leggermente, dal formare una maniglia che si dirige verso gli utili il 18 maggio.

ZIM è un gioco di navi portacontainer oceaniche, ma di recente ha noleggiato anche tre navi GNL.

azione EE

Excelerate Energy è una rara IPO nel 2022. Il titolo, a $ 24 per azione nella prima metà di aprile, è sceso da un massimo record di 29,10 il 18 aprile a un minimo di 22,65 il 22 aprile. Base di abbonamento Con 29,20 punti acquisto, secondo Analisi MarketSmith. Venerdì le azioni hanno tentato di violare la linea di tendenza inclinata al ribasso prima di ridurre i guadagni per chiudere a 26,90. Una mossa sopra il massimo di venerdì a 27,38 fornirebbe un ingresso anticipato.

La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, ha già raggiunto un nuovo massimo.

Excelerate Energy gestisce terminali GNL galleggianti. È già redditizio, con profitti previsti in aumento del 726% nel 2022 a causa del boom della domanda estera di GNL.

Brodo di mele

Infine, le azioni Apple È andato tutto esaurito giovedì dopo aver brevemente mostrato un’entrata anticipata mercoledì. Le azioni hanno esteso la loro serie di sconfitte settimanali, anche se il calo dello 0,2% a 157,28 non è stato molto. La linea RS delle azioni AAPL è a un livello record nel grafico settimanale. Questo è un riflesso di quanto sia stato debole l’S&P 500 dalla fine di marzo. Ma è anche un promemoria di come i vincitori relativi siano perdenti assoluti in una correzione del mercato.

Tuttavia, vale la pena guardare le azioni Apple come uno degli unici nomi di tecnologia o crescita che mostrano qualsiasi tipo di resilienza. Se riuscirà a reggere il confronto nel mercato ribassista del Nasdaq, potrebbe essere un pioniere nel prossimo trend rialzista in corso.

Analisi dell’aumento del mercato

Il mercato azionario ha visto una turbolenta corsa sulle montagne russe nell’ultima settimana. Dopo aver iniziato un rally lunedì ed essere saliti mercoledì, i principali indici si sono ritirati giovedì, per poi perdere più terreno venerdì durante la giornata.

Il Nasdaq è sceso al livello più basso dal 2020, portando al suo tentativo di salire giovedì e scendere brevemente sotto quota 12.000 venerdì. Venerdì, anche l’indice Russell 2000 è sceso ai livelli di fine 2020.

L’S&P 500 si è quasi avvicinato ai minimi di lunedì venerdì.

Il tentativo del mercato di recuperare rimane nell’S&P 500 e nel Dow Jones. Così possono organizzare un file Giornata di follow-up In qualsiasi fase.

Probabilmente il mercato azionario potrebbe utilizzare un altro grande scossone per stimolare una svendita. Le metriche della paura si stanno avvicinando ai massimi recenti, ma non oltre i massimi del 2022. I continui afflussi verso ARKK e altri fondi di crescita suggeriscono anche che il “buy the dip” è ancora in atto.

Nuovi minimi continuano a dominare nuovi massimi, soprattutto al Nasdaq. L’ampiezza del mercato è desolante. Questo è stato un problema l’anno scorso. Ma nel 2022 le azioni di Apple e di altre grandi aziende non nascondono più questa fondamentale debolezza.

I giochi sulle materie prime sono ancora un punto positivo, in particolare i nomi di petrolio e gas. Asma Fertilizer sta cercando di mantenere le sue medie mobili per 50 giorni. I giochi di litio sono tornati a fuoco, mentre i prodotti in legno e i materiali da costruzione sembrano intriganti. Nel frattempo, gli assicuratori sanitari sembrano ancora forti, così come alcune compagnie farmaceutiche come le azioni LLY, ma la leadership nel campo medico si è ridotta.

Nel frattempo, i produttori di acciaio stanno uscendo dal supporto, cercando di unirsi ai minatori di oro e metalli di base. Anche i costruttori pesanti sono caduti nelle ultime settimane. Mentre le operazioni di petrolio e gas sono solide, le scorte di uranio e solare sono diminuite drasticamente nelle ultime settimane.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero essere in contanti o giù di lì. Le eccezioni possono essere piccole esposizioni a settori leader o partecipazioni a lungo termine con ampi guadagni.

Come ha mostrato la straordinaria ondata di vendite di giovedì, il mercato può vendere molto più velocemente e in profondità rispetto al rally. Quindi, se hai un’esposizione, sii pronto a prendere profitti parziali e preparati a ridurre rapidamente le perdite.

Non cercare di indovinare il fondo del mercato. Avrai ragione alla fine, ma quanti potenziali minimi hai negli ultimi mesi?

Per ora, mantieni la tua polvere asciutta e la tua mente fresca e lavora sulle tue liste di controllo.

Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

