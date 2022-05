Vicky White e Casey White cercano: le autorità fanno un’importante scoperta. Ciò ha portato a ulteriori domande sull’ufficiale penitenziario dell’Alabama e sul prigioniero

Lo sceriffo della contea di Lauderdale Rick Singleton ha detto venerdì in una conferenza stampa che i due sono andati nella contea di Williamson, a nord del Tennessee, circa due ore dopo la loro scomparsa dal carcere distrettuale di Firenze in Alabama.

Ma le autorità sanno poco di quello che è successo dopo.

“Sappiamo dov’è l’auto e sappiamo in che direzione sono andate”, ha detto lo sceriffo. “Stiamo cercando di sondare l’area per eventuali testimoni e di indagare se in quel momento sono stati segnalati veicoli rubati nell’area”.

Le autorità ritengono che il veicolo possa aver avuto un malfunzionamento del motore, provocandone l’arresto improvviso nell’area. Ma lo sceriffo ha detto che gli investigatori non sanno ancora se la coppia ha rubato un altro veicolo, o se ha viaggiato con qualcun altro, e dove potrebbero essere andati.

“Siamo tornati al primo livello”, ha detto. “Dopo venerdì pomeriggio hanno abbandonato l’auto e non sappiamo in che direzione siano andati da lì”.

Vicky White, 56 anni, e Casey White, 38, sono scomparsi da più di una settimana. Le autorità affermano che i due potrebbero non aver avuto una relazione poiché i due potrebbero aver avuto una relazione romantica.

Vicky White, l’assistente del direttore delle correzioni nella contea di Lauderdale, ha portato Casey White fuori dal carcere distrettuale venerdì mattina e ha detto che lo avrebbe portato per una valutazione mentale. Ha detto che avrebbe lasciato il prigioniero e avrebbe ricevuto cure mediche perché non si sentiva bene.

Entrambi sono scomparsi dopo. L’auto di pattuglia che trasportava l’agente e il prigioniero dalla prigione è stata lasciata nel parcheggio del centro commerciale. I funzionari ritengono che la coppia sia andata su un veicolo diverso: Singleton in precedenza aveva affermato che il SUV Ford del 2007 Vicky White era stato acquistato la sera prima e parcheggiato lì.

La coppia si conosce almeno dal 2020 Incoraggiato una relazione romantica, Lo sceriffo ha detto alla Galileus Web all’inizio di questa settimana.

Prima che scomparissero, Vicky White annunciò il suo piano di pensionamento e vendette la sua casa a un prezzo Prezzo inferiore al valore di mercato.

Ora ha un mandato d’arresto attivo per aver permesso o facilitato la sua fuga in primo grado. Non lavora più nell’ufficio dello sceriffo e, sebbene venerdì sia stato il suo ultimo giorno lavorativo, l’ufficio ha affermato che i suoi documenti non sono mai stati finalizzati. Le chiavi, la radio e le manette sono state trovate all’interno del SUV abbandonato.

Gli investigatori ritengono che Vicky White avesse una grande quantità di denaro quando la coppia è scomparsa, ha detto Singleton venerdì, e i funzionari stanno lavorando per scoprire maggiori dettagli.

“La sua conoscenza degli emendamenti e la sua conoscenza delle procedure che utilizziamo nell’ufficio dello sceriffo erano decisamente a suo favore. Penso che questo sia un piano molto ben congegnato”, ha detto Singleton durante una conferenza stampa venerdì.

“La sua conoscenza ci ha fatto precipitare nella perdita”, ha aggiunto lo sceriffo. “Questo è un progetto altamente calcolato.”

Vicky White ha anche usato pseudonimi, incluso l’acquisto del veicolo, ha aggiunto lo sceriffo. “Ha evitato quegli pseudonimi e penso che ora potrebbe aver ottenuto alcune nuove identità”.

Gli ufficiali condividono foto e premi

La coppia dovrebbe essere considerata pericolosa e potrebbe essere stata armata con armi tra cui un fucile AR-15, pistole e un fucile, ha affermato l’US Marshals Service.

Quando Casey White ha fatto coming out con la sua ex ragazza e sua sorella nel 2015, l’agenzia ha detto che “li avrebbe uccisi e la polizia voleva ucciderlo”. Le autorità hanno avvertito i detenuti di “possibili obiettivi” e stanno adottando misure per proteggerli, ha affermato il Marshalls Service.

Il servizio ha anche pubblicato diverse foto di Casey White e dei suoi tatuaggi, oltre a render fotografici di come Vicky White, che era bionda al momento della scomparsa, sembrava più scura e con i capelli più corti.

L’agenzia paga fino a $ 10.000 per le informazioni che portano all’arresto e fino a $ 5.000 per agente.

Venerdì, il governatore dell’Alabama Kay Ivy ha annunciato un’ulteriore ricompensa di $ 5.000 ciascuno per le informazioni che hanno portato all’arresto di Vicky White e Casey White.

Quando gli è stato chiesto venerdì cosa avrebbe detto Vicky White, lo sceriffo ha detto: “Sai che ti troveremo. Spero che ti troveremo al sicuro”.

“Se sei al sicuro ora, se sei ancora al sicuro, esci il prima possibile e consegnati alle autorità locali ovunque tu sia”, ha detto Singleton.