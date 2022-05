Home » World Il bilancio delle vittime del resort di Sandals: 3 americani uccisi a Exuma, secondo il primo ministro ad interim delle Bahamas World Il bilancio delle vittime del resort di Sandals: 3 americani uccisi a Exuma, secondo il primo ministro ad interim delle Bahamas 0 Views Save Saved Removed 0

Due uomini e una donna sono stati uccisi nel resort, ha detto venerdì il primo ministro ad interim delle Bahamas Chester Cooper, e un quarto americano – una donna – è stato portato in un ospedale di Nassau, la capitale delle Bahamas.

Ha detto che, sebbene la polizia stesse indagando, “a Cooper è stato detto che non si sospettava alcun errore”.

In una dichiarazione alla CNN, la Royal Bahamas Police ha affermato che sui corpi non sono state trovate tracce di traumi.

I rapporti iniziali indicano che i cadaveri che non rispondevano sono stati trovati in due luoghi diversi; In una dichiarazione rilasciata sabato, la polizia ha affermato che un uomo è stato trovato per la prima volta in una villa e non ha mostrato segni di shock, e la coppia si trovava in un’altra villa.