Il giudice apre le porte a un “modesto” ritardo nel processo Bannon

Steve Bannon arriva martedì davanti alla corte federale per la sua citazione in giudizio. (Patrick Semansky/AP)

Steve Bannon È sotto processo con due accuse penali di mancato rispetto House il 6 gennaio 2021, udienza 10 mesi dal ricevimento delle citazioni dal Comitato Ristretto.

L’amicizia polarizzante di Trump a lungo termine è sempre stata lì In cima Lista dei testimoni del 6 gennaio per gli investigatori della Camera. Ma i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia affermano che l’indagine ha lo scopo di punire Bannon per non aver rispettato le citazioni, piuttosto che costringerlo a condividere informazioni.

Ecco le cose chiave da sapere sul caso quando iniziano le dichiarazioni di apertura:

Perché il contenzioso è importante: Il caso è un test chiave del potere che il Congresso ha quando un testimone elude una citazione della Camera. Bannon presiede il primo di due casi simili di citazione in giudizio del comitato ristretto della Camera; Causa per disprezzo contro l’ex consigliere commerciale della Casa Bianca Pietro Navarro È ancora nella sua infanzia.

L’indagine di Bannon ha un’importanza speciale per il pannello della Camera poiché continua a portare altri testimoni e mentre si prepara per una grande udienza in prima serata giovedì sera, è importante notare cosa hanno chiamato i membri del pannello. L’ex presidente Donald Trump “Inosservanza del dovere” il 6 gennaio.

Come si svolge l’indagine: I pubblici ministeri hanno promesso di riassumere il loro caso contro Bannon nel giro di pochi giorni, insieme a due o tre testimoni dell’accusa. Quell’elenco include gli investigatori del comitato della Camera.

Non è chiaro quanto sarà ampia la difesa di Bannon o se vorrà prendere posizione a sua difesa. Non può Invita i membri della congregazione a testimoniaredisse il giudice.

All’inizio del caso, Bannon ha promesso Queste azioni sono “l’illecito infernale per il (procuratore generale) Merrick Garland, (presidente della Camera) Nancy Pelosi e (presidente) Joe Biden”. Ma in una recente udienza in tribunale, il suo avvocato difensore, David Schoen, ha detto: “Se non c’è difesa, che senso ha andare a processo qui?”

Gli sforzi di Bannon per fermare le indagini: Bannon – Accettore Le scuse dell’undicesima ora da Trump nel 2021 mentre affronta accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro presso la corte federale di Manhattan. Relativo al progetto di raccolta fondi del muro di confine – ha compiuto nei giorni scorsi una serie di tentativi in ​​tribunale per fermare le indagini La moda è più protettivao per prepararsi a possibili ricorsi.

Finora, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Carl Nichols si è schierato con il Dipartimento di Giustizia su quali prove può ascoltare una giuria, interrompendo la capacità di Bannon di provare. Rinvia il consiglio datogli dal suo avvocato O Utilizzare le politiche interne del DOJ Si fida dei consiglieri del presidente per proteggerlo.

Nelle ultime settimane, Trump ha indicato di voler rinunciare a qualsiasi offerta esecutiva applicabile a Bannon e ha suggerito che Bannon potrebbe essere interessato a parlare con un comitato della Camera, una serie di eventi che il team di Bannon sta ora cercando di mostrare alla giuria. . Ma la sua capacità di portare argomenti sul privilegio esecutivo Nella migliore delle ipotesi, sarà rigorosamente limitato. Bannon non era un funzionario del governo durante le indagini della commissione.

Commissioni: Un gran giurì federale Accusato L’ala destra è stata incriminata in due casi di oltraggio a novembre: uno per non aver fornito la testimonianza richiesta da un mandato di comparizione della Camera in autunno e l’altro per non aver presentato i documenti. Una questione chiave nel processo è se la giuria è d’accordo con i pubblici ministeri e la giuria sul fatto che la scadenza della citazione di ottobre di Bannon era definitiva e che li ha volontariamente ignorati.

Entrambe le accuse che deve affrontare sono false. Ma se viene ritenuto colpevole, ciascuno sarà incarcerato per un minimo di 30 giorni.

