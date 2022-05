Futures Dow: le tecnologie aumentano durante i movimenti volatili del mercato; L’inflazione ha raggiunto il suo picco?

Durante la notte, i futures Dow sono stati poco cambiati, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con la pubblicazione del rapporto sull’inflazione principale. Martedì il mercato azionario ha avuto una sessione di alti e bassi, con le società tecnologiche che hanno chiuso al rialzo con il Dow Jones Industrial Average in ritardo.







Pezzo Regina (Moneta) E programmi unitari (WL) in ritardo a causa degli scarsi risultati del primo trimestre. Le azioni COIN e Unity sono partecipazioni di Ark Invest

Nel frattempo, Merck condivide, albero del dollaro (DLTR) è tra i titoli da tenere d’occhio durante la correzione del mercato in corso.

Rapporto sull’inflazione

Il dipartimento del lavoro rilascerà il suo indice dei prezzi al consumo per aprile alle 8:30 ET di mercoledì. Gli economisti prevedono che il CPI mostri un aumento dello 0,2% rispetto a marzo. L’IPC core, che esclude cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,4%. Su base annua, i prezzi al consumo dovrebbero aumentare dell’8,1%, in calo rispetto al massimo degli ultimi 40 anni di marzo dell’8,5%. L’inflazione core dovrebbe tornare al 6% dal 6,5% di marzo. I confronti anno dopo anno stanno diventando sempre più difficili.

Nel frattempo, giovedì il Dipartimento del lavoro pubblicherà il suo indice dei prezzi alla produzione per aprile.

azione da guardare

Gigante Dao merc (Mrk), Louisiana e Pacifico (LPX), Atcor (ATKR), inno nazionale (ANTME) e le azioni DLTR meritano di essere guardate in questo momento.

Le azioni Merck tengono meno del punto di acquistare una tazza con manico. Le azioni LPX e forse Atkore stanno lavorando sulle maniglie dopo che entrambi hanno aumentato i profitti la scorsa settimana. azione ANTM e albero del dollaro (DLTR) si è ritirato sulle linee a 50 giorni intorno alla parte superiore delle precedenti aree di acquisto. Questo può fornire un’opportunità di acquisto o un segnale di vendita.

Intanto il Linea di forza relativa a Mela (AAPL) continua a registrare nuovi massimi, con azioni in rialzo dell’1,6% martedì. Le azioni di AAPL stanno lottando per tornare alla serie di 200 giorni, ma è facilmente il quadro generale più bello.

Microsoft (MSFT) sembra molto peggio delle azioni Apple, ma martedì è rimbalzato dell’1,9% dopo aver tagliato i minimi nel 2022. Il gioco della sicurezza informatica fortinet (FTNT) è balzato del 6,8% martedì dopo aver tagliato i minimi anche nel 2022. Questo potrebbe essere un segnale di speranza per questi leader del software di qualità aziendale, ma non sono vicini all’essere attuabili.

Lanciati Anthem e Microsoft Stock Classifica IBD. Le azioni MRK sono in corsa Swing Trader. Le condivisioni Microsoft e FTNT sono Leader a lungo termine di IBD. Le azioni ATKR si trovano a difetto 50. L’albero del dollaro era martedì Azioni IBD oggi.

Il video incluso nell’articolo esamina l’azione di mercato di martedì e analizza le azioni Merck, Louisiana-Pacific e Anthem.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Il rapporto sull’inflazione CPI farà sicuramente avanzare i futures del Dow Jones e i rendimenti dei Treasury prima dell’apertura.

La Cina pubblicherà i dati sull’inflazione al consumo e all’ingrosso martedì notte. Arriva in mezzo a gravi blocchi Covid che hanno ridotto la produzione e la domanda.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

mercato azionario martedì

Il mercato azionario ha aperto bruscamente al rialzo, ha subito un’inversione di tendenza al ribasso e poi è rimbalzato di nuovo prima di svanire in un misto.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,2%, con il titolo FTNT in testa. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo dell’1%. Ci sono stati pochi cambiamenti nella piccola capitale Russell 2000.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,2% a 99,76 dollari al barile, scendendo sotto i 100 dollari. Il greggio è crollato del 6,1% lunedì.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di nove punti base al 2,99%. Il rendimento a 10 anni ha raggiunto il 3,17% lunedì prima di tornare al ribasso.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dello 0,2%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in caloin forma) è diminuito dello 0,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è salito dell’1,3%, con il titolo MSFT al primo posto e anche il titolo Fortinet. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) del 2,5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è in calo dell’1,1% e il Global X Fund for Infrastructure Development (culla) ha perso l’1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dello 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è in calo dell’1,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) Leader 0,9% e Financial Select SPDR ETF )XLF) 0,9%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è in rialzo di 0,4, con le azioni MRK e Anthem allo stesso modo.

Caduta del brodo dell’arca

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dello 0,1% nella sessione regolare di martedì e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è schizzato del 3,1%. Ma entrambi sono sbarcati nel commercio durante la notte.

Le azioni Coinbase e Unity sono tra le prime 10 azioni su Ark Invest. Le azioni COIN e Unity hanno riportato risultati del primo trimestre più deboli del previsto e hanno fornito indicazioni scarse, con Coinbase che offre anche una vista mista sugli scaffali. Coinbase è in calo del 16% durante la notte mentre Unity è in calo del 29%. Entrambi sono effettivamente scesi a nuovi minimi storici martedì.

analisi di mercato

Il mercato azionario ha avuto un enorme rimbalzo all’apertura di martedì, ha invertito al ribasso e ha rimbalzato di nuovo prima di svanire per chiudere in modo misto. Il Nasdaq è salito fortemente, nonostante i suoi guadagni intraday, mentre l’S&P 500 è salito e il Dow Jones è sceso leggermente.

Il mercato era destinato a rimbalzare, ma la mossa di martedì non è stata entusiasmante. Nella migliore delle ipotesi, questo è stato il primo giorno di un tentativo di rally del mercato azionario per il Nasdaq e l’S&P 500.

Se i principali indicatori continuano ad avanzare, gli investitori possono cercare Giornata di follow-up A partire dalla prossima settimana.

Non c’è molto in termini di leadership nel mercato al momento.

Martedì le azioni di energia, fertilizzanti e altre materie prime hanno tentato di riprendersi dalle pesanti perdite di lunedì, ma i guadagni sono svaniti o addirittura si sono trasformati in perdite. Gli stock minerari e minerari sono già crollati.

Alcune aziende farmaceutiche come Merck stanno andando bene, mentre alcune società di servizi medici come le azioni ANTM sono ancora in circolazione. Alcune aziende di legno e prodotti da costruzione stanno cercando di stabilirlo, comprese le azioni LPX.

I beni di consumo essenziali, come i produttori alimentari e i rivenditori al dettaglio, reggono o aumentano. Ma questi giochi difensivi verranno ritardati quando il nuovo rally del mercato prenderà piede?

I titoli di crescita sono ancora in una crisi brutale. Mentre gli investitori dovrebbero ancora guardare le azioni di Apple e di alcune aziende giganti come Microsoft, al momento non stanno assolutamente acquistando.

I principali indicatori potrebbero reagire positivamente al rapporto sull’inflazione di mercoledì, ma non cambierà le regole del gioco per la Federal Reserve. È probabile che i rialzi dei tassi della Fed continuino a un ritmo rapido fino a quando non si verificherà una tendenza al ribasso dell’inflazione in un periodo di diversi mesi. Tuttavia, un rapporto sull’inflazione relativamente moderata potrebbe alleviare i timori che la Fed non sarà in grado di progettare un atterraggio regolare.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori non dovrebbero essere tentati di aumentare l’esposizione fino a quando non vi è una chiara evidenza di una tendenza al rialzo del mercato.

Proprio la scorsa settimana, i principali indici sono aumentati per tre giorni consecutivi, con la riunione della Fed del 4 marzo incoraggiante al rialzo. Sappiamo come è finita.

A questo punto, gli investitori dovrebbero attendere un giorno di follow-up prima di effettuare nuovi acquisti. Ciononostante, gli investitori dovrebbero prestare attenzione, aggiungendo gradualmente esposizione man mano che un nuovo trend rialzista di mercato guadagna slancio, e ritirandosi rapidamente se il rally vacilla.

Potrebbero esserci alcune azioni da acquistare su FTD. Anche molti titoli con una forte forza relativa sono massimi troppo lontani o sono stati danneggiati nei grafici.

Osserva i movimenti del mercato in disparte e mantieni aggiornate le tue watchlist.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

