Prigioniero e poliziotto dell’Alabama catturati: il video mostra Casey White che viene arrestato e l’ufficiale correzionale Vicky White che viene tirata fuori da un’auto dalla polizia.

Evansville, Ind. – La detenuta per omicidio in Alabama Casey White è stata intervistata in dettaglio dal suo arresto lunedì, 11 giorni dopo aver completato diverse cacce di stato e sta collaborando alle indagini, hanno detto i funzionari.

Il prigioniero fuggitivo Casey White ha trascorso circa una settimana a Evansville, nell’Indiana, dove è stato preso in custodia, ha detto martedì il matrimonio dello sceriffo della contea di Vanderburgh Dave in una conferenza stampa. Il filmato del suo arresto è stato riportato da un veicolo della polizia.

Casey White, 38 anni, e la sua compagna, Vicky White, 56 anni, vicedirettore della contea di Lauderdale, stanno cercando il prossimo posto dove viaggiare a Evansville, ha detto lo sceriffo.

Lo sceriffo Casey White ha ammesso che stavano “cercando di trovare un posto dove scappare e al piano di sotto, e ha pagato per un soggiorno di 14 giorni all’Evansville Hotel.

Avevano diverse parrucche, disse lo sceriffo.

Dopo che la coppia è stata avvistata lunedì all’Evansville Hotel, è stato riferito che hanno portato la polizia a inseguire un’auto in Cadillac.

Le autorità hanno detto che l’auto dei bianchi si è scontrata ed è precipitata in un fosso, ha detto il matrimonio. Se la polizia non l’ha fatto, il “fuggitivo” ha ammesso di aver pianificato una sparatoria con le forze dell’ordine. Lo sceriffo ha elogiato gli sforzi delle forze dell’ordine per salvare vite umane.

Wedding ha detto che la polizia ha trovato un AR-15 e diverse pistole nel veicolo dopo l’incidente.

L’incidente si è concluso con un naufragio. Il filmato di Bodycam mostrava gli agenti che la tiravano fuori dall’auto.

Vicky White è stata ricoverata in ospedale con una ferita da arma da fuoco a se stesso, hanno detto i funzionari. Morto in ospedale lunedì notte.

“Quando abbiamo preso in custodia Casey White, quando si è arreso, ha detto: ‘Aiuta mia moglie, si è sparata.’





Foto prenotata di Casey White dopo il suo arresto nella contea di Vanderburgh, Indiana, il 9 maggio 2022. (Ufficio dello sceriffo della contea di Vanderburgh)

Hunt ha detto che non c’erano prove che i due fossero sposati.

L’autopsia è prevista per martedì.

La caccia all’uomo è iniziata il 29 aprile, quando Casey White e Vicky White sono fuggite da una prigione della contea di Lauderdale a Firenze, in Alabama. Le autorità ritengono che Vicky White abbia partecipato volentieri alla fuga l’ultimo giorno prima di ritirarsi.





Vicky White, assistente alla regia di Lauderdale County Corrections, e il prigioniero Casey Cole White. (Ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale, Alabama)

I due lasciarono l’Alabama alla Ford Edge Auto scaricata nella contea di Williamson, Tennessee – A circa due ore di macchina a nord di Firenze, poche ore dopo l’evasione.

“Quando abbiamo trovato l’Orange Ford Edge, i nostri investigatori sono stati in grado di determinare che Casey e Vicky avevano acquistato un altro veicolo dal Tennessee”, ha detto Hunt.





Secondo l’US Marshals Service, Casey White e Vicky White potrebbero aver guidato l’auto Ford Edge arancione o rame del 2007 con lievi danni al paraurti posteriore sinistro. (marescialli americani)

Lunedì, i marescialli degli Stati Uniti a Evansville hanno detto che gli investigatori stavano seguendo la scoperta di Casey White e Vicky White, che si ritiene abbiano utilizzato il Ford F-150 nel 2006, abbandonato in un autolavaggio il 3 maggio. La domenica.

“Siamo stati in grado di controllare il filmato di Casey White sul Ford F-150”, ha detto Hunt.





Un veicolo che si ritiene sia stato utilizzato da Casey White e Vicky White a Evansville, Indy. (Marshall USA) Trovato nell’autolavaggio.

“Dopo averlo scoperto, abbiamo ottenuto le informazioni [Ford F-150] Veicolo, potrebbero essere saliti a bordo di una Cadillac marrone del 2006. Abbiamo mandato la nostra gente nell’area dell’autolavaggio e abbiamo osservato il veicolo in un hotel “, ha detto a GMA il maresciallo degli Stati Uniti Marty Keeley.

Casey White e Vicky White non sono noti per essere parenti, amici o conoscenti a Evansville, ha detto lo sceriffo.

Lo sceriffo della contea di Lauderdale Rick Singleton ha detto che nessuno è rimasto ferito a causa della fuga.

Casey White, che avrebbe pugnalato a morte una donna nel 2015, è in attesa di processo nella prigione della contea di Lauderdale, secondo l’US Marshals Service.





Casey White appare in un’immagine senza titolo rilasciata il 1 maggio 2022 dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale. (Ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale)

Singleton ha detto che sarà riportato nella contea di Lauderdale.

“Sono stati trovati dal lavoro di polizia, da un buon lavoro di polizia, da tutte le agenzie coinvolte”, ha detto Keeley. “Abbiamo ricevuto alcune informazioni e suggerimenti. Vorremmo sicuramente ringraziare il pubblico”.

Vicky White ha servito 17 anni come ufficiale penitenziario nella contea di Lauderdale. Fino alla fuga, Singleton l’ha descritta come “un modello”.

Il procuratore della contea di Lauderdale Chris Connolly ha detto di aver ritirato circa $ 90.000 da diverse banche prima di fuggire. Ha detto che le banche erano nell’area della contea di Lauderdale, ma non poteva dire quando ha preso i soldi.

Il 18 aprile – pochi giorni prima della fuga – Vicky White ha venduto la sua casa per 95.000 dollari.

Rapporti di matrimonio dicono che i bianchi avevano circa $ 29.000 rimasti nella loro auto quando sono stati arrestati.

“Sulla base della sua esperienza nel settore delle revisioni e delle forze dell’ordine, questa è sicuramente una fuga ben congegnata”, ha detto Hunt. “E a quanto pare la sua pianificazione preliminare e il suo coinvolgimento hanno aiutato la loro evasione”.

Alex Perez e Alandra Valle di ABC News hanno contribuito al rapporto.