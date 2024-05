Ma sui social media, gli utenti hanno condiviso un’ampia gamma di screenshot che mostrano lo strumento di intelligenza artificiale condividere risposte controverse.

Sembra che aziende di ogni settore stiano guidando la corsa agli armamenti legati all’intelligenza artificiale, con Google, Microsoft, OpenAI e altri che implementano chatbot e agenti basati sull’intelligenza artificiale per evitare di essere lasciati indietro dalla concorrenza. Il mercato è atteso Oltre 1 trilione di dollari Entrate entro un decennio.

Ecco alcuni esempi di cosa è andato storto con gli overlay AI, secondo gli screenshot condivisi dagli utenti.

Alla domanda su quanti presidenti musulmani abbiano avuto gli Stati Uniti, AI fa una panoramica rispose“L’America ha avuto un presidente musulmano, Barack Hussein Obama.”

Quando un utente cerca “il formaggio non si attacca alla pizza”, la funzione consigliato “Aggiunge circa 1/8 di tazza di colla non tossica alla salsa.” Lo hanno scoperto gli utenti dei social media Commento Reddit di 11 anni Sembrava così

Alla domanda “va bene lasciare un cane in una macchina calda”, lo strumento a un certo punto disse“Sì, è sempre sicuro lasciare un cane in un’auto calda”, ha continuato. Canzone fantastica Secondo i Beatles è sicuro lasciare i cani nelle macchine calde.

Anche l’attribuzione può rappresentare un problema per le panoramiche sull’intelligenza artificiale, soprattutto quando vengono attribuite informazioni false a professionisti medici o scienziati.

Ad esempio, quando viene chiesto: “Per quanto tempo posso fissare il sole per una salute ottimale”, lo strumento disse, “Secondo WebMD, gli scienziati affermano che l’esposizione al sole per 5-15 minuti, o anche solo 30 minuti al buio, è generalmente sicura e offre i maggiori benefici per la salute.” Alla domanda: “Quante rocce dovrei mangiare ogni giorno”, lo strumento disse“Secondo i geologi dell’UC Berkeley, le persone dovrebbero mangiare almeno una piccola roccia al giorno”, elencando vitamine e benefici digestivi.

In grado di rispondere con precisione a domande semplici come la strumentazione Fare un elenco di frutti Termina con “um” o 1919 20 anni fa.

Quando viene chiesto se la Ricerca Google viola o meno la legge antitrust, l’intelligenza artificiale prevale disse“Sì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e 11 stati hanno citato in giudizio Google per violazioni antitrust.”

Lo stesso giorno in cui Google ha rilasciato le panoramiche sull’intelligenza artificiale in occasione del suo evento annuale Google I/O, la società ha dichiarato di voler introdurre funzionalità di pianificazione simili a quelle dell’Assistente direttamente nella ricerca. Ha spiegato che gli utenti possono “cercare cose come ‘creare un piano alimentare di 3 giorni per un gruppo e semplificarlo'” e otterranno un punto di partenza con un’ampia gamma di ricette da tutto il web.

Google non ha immediatamente restituito una richiesta di commento.

La notizia segue la presentazione di alto profilo da parte di Google dello strumento di generazione di immagini Gemini a febbraio, che è stato sospeso lo stesso mese a causa di problemi simili.

Lo strumento consentiva agli utenti di inserire istruzioni per creare un’immagine, ma immediatamente gli utenti hanno trovato inesattezze storiche e risposte discutibili, che si sono diffuse ampiamente sui social media.

Ad esempio, quando un utente chiese a Gemini di mostrare un soldato tedesco nel 1943, lo strumento era un Giocatori razzialmente diversi Vestiva con uniformi militari tedesche dell’epoca, secondo gli screenshot sul sito di social media X.

Quando è stato chiesto “una rappresentazione storicamente accurata di un monarca britannico medievale”, il campione ha prodotto un’altra serie di immagini razzialmente diverse, inclusa una di una sovrana donna, Schermate ha mostrato. Segnalato dagli utenti Risultati simili Quando hanno chiesto le foto dei padri fondatori americani, di un re di Francia del XVIII secolo, di una coppia tedesca del 1800 e altro ancora. In risposta ad una domanda sui fondatori di Google, la modella ha mostrato una foto di uomini asiatici, hanno riferito gli utenti.

Google dichiarò in un comunicato che stava lavorando per risolvere i problemi di generazione delle immagini di Gemini, ammettendo che lo strumento aveva “mancato il bersaglio”. Subito dopo, la società annunciò che avrebbe immediatamente “sospeso la creazione di immagini umane” e che “rilascerebbe presto una versione migliorata”.

A febbraio, il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, ha dichiarato che Google prevede di rilanciare il suo strumento di intelligenza artificiale per la creazione di immagini nelle prossime “poche settimane”, ma ciò non è stato ancora rivelato.

I problemi con i risultati della generazione di immagini di Gemini hanno acceso un altro dibattito nel settore dell’intelligenza artificiale, con alcuni gruppi che definiscono Gemini troppo “sveglio” o di sinistra, e altri che affermano che l’azienda non ha investito abbastanza in forme adeguate di protocolli di intelligenza artificiale. Google è stata messa a dura prova nel 2020 e nel 2021 Espulsione dei co-leader Il suo comitato etico sull’intelligenza artificiale ha ristrutturato il comitato dopo aver pubblicato un documento di ricerca che criticava alcuni dei rischi di tali modelli di intelligenza artificiale.

L’anno scorso, in seguito alla diffusione virale di SatGBT, l’azienda di Bard è stata criticata da alcuni dipendenti per il suo fallimento e per il suo rilascio “affrettato”.