Kyrie Irving sorprende i Mavericks con un gancio sinistro che affonda i Nuggets

DALLAS – Un dettaglio sulla seconda vittoria in carriera di Kyrie Irving ha colto di sorpresa l’otto volte guardia All-Star.

“Pensavo di essermi avvicinato un po' nell'area, ma l'ho visto dopo la partita”, ha detto Irving dopo aver sferrato un contestato gancio mancino che ha portato i Dallas Mavericks alla vittoria per 107-105 sui campioni in carica dei Denver Nuggets domenica. pomeriggio.

Secondo il secondo tracciamento dello spettro, la distanza corretta di Busser-Peter è 20,1 piedi. È stato il secondo gancio più lungo di qualsiasi giocatore in questa stagione, secondo i dati play-by-play di NBA.com.

“Che bel tiro di Kyrie”, ha detto l'allenatore dei Nuggets Michael Malone, la cui squadra ha perso 47-21 a metà partita dietro agli Oklahoma City Thunder nella corsa per il primo posto nella Western Conference. “Dagli tutta la gloria.”

Il gancio più lungo di questa stagione? Durante una vittoria contro i Portland Trail Blazers il 3 gennaio, Irving ha preso una banca dai vertici delle major. Quel tiro da destro è stato in realtà un incidente, un pallonetto errante al centro di Derek Lively II che fortunatamente è andato a canestro.

Irving ha dedicato ore in palestra a questo spettacolare vincitore della partita, che lo ha portato a essere assalito a metà campo dai suoi compagni di squadra Mavericks e dal proprietario di minoranza Mark Cuban. In questa stagione è entrato in partita 38 su 87 con tiri mancini, molti dei quali sono finiti in difficoltà nell'area. Secondo il secondo rilevamento dello spettro, la distanza media di questi tentativi mancini era di 4,7 piedi e la più lunga di 15 piedi.

Ma si è sentito naturale per Irving, che ha segnato 24 punti e nove assist nella vittoria, ha piegato la schermata di fondo campo e ha lanciato un gancio sinistro dopo aver ricevuto un passaggio in entrata di Maxi Kleber a 2,8 secondi dalla fine. Il centro superstar dei Nuggets Nikola Jokic si è scambiato con lui, effettuando due dribbling forti con la mano sinistra verso il gomito per creare abbastanza spazio per consentire a Irving di lanciare un gancio.

“Amico, molto viene dall'istinto e dalla preparazione per le ore in cui nessuno sta guardando”, ha detto Irving. “Ho visto Jokic prendere il mio tiro a sinistra e sapevo che sarebbe salito, ma non sapevo che lo avrebbe fatto, quindi mi ha costretto alla linea dei 3 punti. Non appena ho mi sono reso conto che era dietro di me, io ero, oh, la mia mano sinistra. C'è. È completamente aperta, perché non provarci?”

È stato un ronzio che ha sbalordito anche il co-protagonista di Mavs Luka Doncic, il capocannoniere della NBA con la reputazione di tirare tiri ridicolmente difficili.

“Quel tiro è stato incredibile, amico”, ha detto Doncic, che ha segnato 37 punti al ritorno dalla sconfitta di giovedì contro i Thunder a causa di un dolore al tendine del ginocchio sinistro. “Non potevo crederci.”

In una rara giornata negativa per Jokic, che ha chiuso con 16 punti al tiro 6 su 16 e sette assist, Dallas ha portato i Mavs a 13 punti con 6 punti quando Irving ha assistito Donczyk a mezzogiorno. 50 rimanenti. I Nuggets si sono ripresi portandosi in vantaggio sul 3 tie-break di Jamal Murray con 27,1 secondi rimasti.

Doncic ha rimontato il possesso successivo effettuando un catch-and-shoot e un passaggio di 29 piedi e 3 in entrata dopo un timeout.

“Gli do molto credito per averci portato a quel punto e per avermi permesso di ottenere quel vincitore della partita alla fine”, ha detto Irving di Doncic.

I Mavs hanno eseguito lo stesso gioco in entrata dopo un timeout, in seguito al mancato pull-up dalla fascia media di Murray. Dopo che la guardia tiratrice dei Nuggets Kentavious Caldwell-Pope ha negato Donczyk in cima all'arco, Kleber ha letto che Irving aveva un vantaggio e gli ha consegnato il passaggio.

“Ha molto talento e talento [with] Gioca in modo pazzesco con entrambe le mani, quindi è quello che fa”, ha detto Kleber. “Ma è comunque un tiro incredibile, quindi ovviamente rimani un po' scioccato quando entra”.

Dopo che il tiro è andato a segno, Irving ha risposto superando il braccio sinistro mentre si precipitava verso i compagni di squadra che correvano verso di lui, celebrando un momento che potrebbe rivelarsi cruciale nel tentativo di Dallas di evitare una situazione di gioco. I Mavs (39-29), che hanno vinto cinque su sei, sono punti percentuali dietro ai Sacramento Kings (38-28) al sesto posto in Occidente.

“È un mago”, ha detto il centro Mavs Daniel Gafford. “È un finalizzatore molto astuto, ma finire da qualche parte intorno al canestro? Non so se funziona in questo modo, ma so che lavora con la mano sinistra. È entrata e poi siamo impazziti”.