Guadagno futuro nella speranza di equità per Omigron

A noi Il futuro delle azioni Altamente selezionato, puntando ai guadagni per Codici chiave Variante Omicron tra le credenze prudenti Govit-19 Portando a una forma lieve della malattia.

I futures per l’S&P 500 si sono rafforzati dello 0,9% e il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,8%. Le variazioni dei futures su azioni non prevedono necessariamente movimenti dopo l’ora di apertura.

Martedì i mercati azionari europei hanno registrato una serie di vittorie consecutive di due giorni. Stoxx Europe 600 ha guadagnato l’1,2% negli scambi mattutini. Mentre i settori delle preferenze dei consumatori e dei servizi pubblici hanno realizzato profitti, il settore sanitario ha perso terreno.

I guadagni della corsa di tre sessioni di Carnival sono aumentati del 2% e Delivery Hero è aumentato del 2,4%.

Il FTSE 100 britannico è salito dello 0,7%. Il CAC 40 della Francia è aumentato dell’1,3%, il FTSE 250 del Regno Unito è aumentato dello 0,6% e il DAX della Germania dell’1,2%.

Il franco svizzero e la sterlina britannica sono aumentati dello 0,1% nei confronti del dollaro USA e l’euro è stato pari al dollaro USA, acquistando 1 euro $ 1,13.

Tra le materie prime, il Brent standard internazionale è salito dell’1,6% a 74,28 dollari al barile. L’oro è salito dello 0,1% a $ 1.782,00 per oncia troy.

I rendimenti dei titoli tedeschi a 10 anni meno 0,356% e le corporazioni britanniche a 10 anni rendono lo 0,769%. Le entrate del Tesoro USA a 10 anni sono aumentate dall’1,433% all’1,450%. I rendimenti si muovono inversamente con i prezzi.

In Asia, gli indici sono saliti di più, con l’Hong Cheng di Hong Kong in rialzo del 2,6%, l’indice giapponese Nikkei 225 in rialzo dell’1,9% e lo Shanghai Composite in Cina dello 0,2%.