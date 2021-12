Biden e Putin hanno una conversazione di due ore sull’Ucraina

La dichiarazione della Casa Bianca sulla chiamata affermava: “Biden ha espresso le profonde preoccupazioni degli Stati Uniti e dei nostri alleati europei sull’aumento delle forze russe intorno all’Ucraina e ha chiarito che gli Stati Uniti e i nostri alleati risponderanno con una forte economia e altri misure. Espansione militare.”

Ha ribadito il suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e ha chiesto il ritorno all’espansione e alla diplomazia”.

I due presidenti hanno incaricato le rispettive squadre di proseguire le discussioni e la Casa Bianca ha aggiunto che “gli Stati Uniti lavoreranno in stretto coordinamento con alleati e partner”.

Oltre alla questione dell’Ucraina, la Casa Bianca ha affermato che i due leader hanno discusso “dialogo USA-Russia sulla stabilità strategica, dialogo separato sul ransomware e lavoro congiunto su questioni regionali come l’Iran”.

Una foto dell’incontro alla Casa Bianca, il ministro degli Esteri Anthony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e Eric Green, direttore senior per la Russia e l’Asia centrale, seduti accanto a Pitton nella stanza del contesto durante la videochiamata.

L’incontro è iniziato alle 10:07 ET e si è concluso alle 12:08, ha detto la Casa Bianca.

Vi hanno partecipato entrambi i leader Vertice A Ginevra lo scorso giugno. La loro ultima chiamata pubblica conosciuta Era luglio.

Negli ultimi mesi, La Russia ha stabilito rotte di rifornimento Se Mosca sceglie di invadere l’Ucraina, comprese le unità mediche e il carburante, potrebbe sostenere un conflitto prolungato, hanno detto alla CNN due fonti che hanno familiarità con le ultime valutazioni dell’intelligence. Valuta le ultime scoperte dell’intelligence statunitense Con un massimo di 175.000 truppe concentrate al confine, la Russia potrebbe lanciare un’offensiva militare in Ucraina in pochi mesi. La comunità dell’intelligence statunitense ritiene inoltre che Putin non abbia ancora deciso se lanciare un attacco militare contro l’Ucraina.

Martedì pomeriggio, Biden terrà colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson, lo stesso gruppo di alleati europei che ha presentato lunedì sera. Il martedì segna l’ultimo giorno pieno della Merkel.

Lunedì sera, i leader hanno discusso “la loro comune preoccupazione per la struttura militare russa ai confini dell’Ucraina e la retorica sempre più retorica della Russia”, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

La Casa Bianca ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che “i leader hanno concordato di rimanere in stretto contatto con la struttura militare russa al confine con l’Ucraina in modo coordinato e completo”.

Sullivan prevede inoltre di informare i giornalisti della Casa Bianca martedì alle 14:00.

Lunedì, il Pentagono ha confermato che sta continuando a monitorare la “capacità militare aggiuntiva” delle forze russe al confine del paese con l’Ucraina.

“Quello che continuiamo a vedere e quello che continueremo a vedere è il potenziale aggiuntivo che il presidente Putin continuerà ad aggiungere alle sue capacità militari nella parte occidentale del suo paese e in Ucraina”, ha affermato il portavoce del Pentagono John Kirby.

I funzionari statunitensi sono aumentati di peso negli ultimi giorni Vuoi fornire una gamma più ampia di barriere L’obiettivo della Russia è impedire a Putin di lanciare un’invasione dell’Ucraina. Nuove misure contro i membri della cerchia ristretta di Putin e i produttori di energia russi e una potenziale “opzione nucleare” – disconnettere la Russia dal sistema tariffario internazionale SWIFT utilizzato dalle banche di tutto il mondo.

I funzionari hanno affermato che non è stata presa alcuna decisione definitiva su quando utilizzare le nuove sanzioni e che l’amministrazione Biden è attualmente in trattative con gli alleati europei – molti dei quali hanno stretti legami economici con la Russia – nella speranza dell’integrazione.

Considerando le sanzioni, l’amministrazione sta esplorando la possibilità che la Russia occupi l’Ucraina e crei un peggioramento della situazione di sicurezza occupando la Russia. Mezza dozzina di fonti dicono CNN . Fonti affermano che la pianificazione di emergenza è guidata dal Pentagono e l’amministrazione sta spiegando al Congresso come si stanno preparando gli Stati Uniti. In una conferenza “oscura” dei senatori che Victoria Nuland ha dato ai senatori anziani lunedì sera, Nuland ha delineato le dure sanzioni imposte dall’amministrazione in risposta all’attacco russo, ma ha riconosciuto che le opzioni statunitensi per prevenire un’invasione erano giustificate. Definito, ha detto qualcuno che ha familiarità con la descrizione.

Il leader russo avrebbe dovuto venire all’incontro di martedì con le sue stesse richieste.

Putin ha dichiarato la scorsa settimana che chiede accordi specifici che respingano l’espansione della NATO a est e il dispiegamento delle sue armi vicino ai confini della Russia. Se Putin ha detto a Biden martedì che la NATO non dovrebbe consentire all’Ucraina di diventare membro – si aspetta – è improbabile che Biden accetterà la richiesta.

Un alto dirigente ha affermato questa settimana che gli Stati Uniti sono “impegnati in serie discussioni con i nostri partner europei su cosa faremmo collettivamente in caso di una grande espansione militare russa”.

L’Unione europea (UE) “sostiene pienamente l’Ucraina di fronte all’aggressione russa”, ha dichiarato martedì il presidente dell’UE Ursula van der Leyen in un tweet.

“Risponderemo a qualsiasi aggressione misurando ed espandendo le barriere esistenti”, ha aggiunto.

Ha aggiunto che l’UE è “pronta a lavorare con i nostri alleati per adottare ulteriori misure di controllo”.

“Il terrorismo e l’ascesa della dittatura possono anche essere un problema di sicurezza per i paesi. In questo contesto, dobbiamo parlare dei movimenti militari russi al confine orientale dell’Ucraina e della loro struttura massiccia”, ha continuato.

È una storia di rottura e verrà aggiornata.