Applica la legislazione che apre la strada a un aumento del tetto del mutuo per la casa

C’è una proposta Attaccato al telaio Ciò rimanderà i tagli pianificati all’assicurazione medica, all’assistenza agricola e ad altri piani di spesa obbligatori che dovrebbero iniziare il prossimo anno. Quando il disegno di legge diventerà legge, il leader della maggioranza, il senatore di New York Chuck Schumer, introdurrà una legge separata per aumentare il limite di credito. Si prevede che passerà solo con un voto democratico al Senato 50-50, dove il vicepresidente Kamala Harris ha il potere di recidere i legami.

“I democratici hanno sempre affermato di essere disposti a sostenere l’onere di 50 voti per ottenere questo risultato, a meno che non si tratti di un processo condensato o pericoloso”, ha affermato. ha detto Schumer. “Il presidente McCann e io ci siamo riusciti”.

Sig. McConnell e 10 repubblicani hanno deciso di consentire il Senato in ottobre Aumento a breve termine del limite di credito, Che alla fine è stato approvato con voti democratici. Ma alcuni di quei senatori – Mr. Con rabbia feroce, incluso McConnell Sig. Lettera a Biden – Avvertito che non saranno d’accordo di nuovo.

Ma a novembre il sig. McConnell e Mr. Schumer iniziò a discutere tranquillamente delle alternative.

“Credo fermamente che questa particolare procedura eviterà i tagli a Medicare e raggiungerà un sostegno repubblicano sufficiente per superare la soglia dei 60 voti”, ha affermato.

Ciò richiederebbe che 10 repubblicani lavorino con i democratici, cosa che il sig. Alcuni repubblicani lo hanno messo in dubbio, sostenendo che l’emanazione di una nuova legislazione per consentire un rapido aumento del tetto del debito costituirebbe un precedente nuovo e più complesso.

La senatrice Shelley Moore Capito, repubblicana del West Virginia, ha affermato che vorrebbe che i membri del suo partito accettassero di consentire ai democratici di aumentare il tetto del debito con un voto a maggioranza. “Ma abbiamo membri riluttanti e non lo faranno”, ha ammesso, aggiungendo di non aver deciso come votare.

McConnell e i suoi alleati hanno cercato di persuadere i colleghi repubblicani che le regole che impediscono i tagli pianificati all’assicurazione medica e ad altri programmi avrebbero reso la legge efficace. Ma questo non era abbastanza per la maggior parte dei loro colleghi repubblicani.