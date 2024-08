Kamala Harris rilascia la prima intervista importante come nominata in un importante test di autenticità | Elezioni americane 2024

Kamala Harris la presenterà giovedì Prima intervista principale Da quando è diventato il candidato democratico alle presidenziali, è stato visto come una prova chiave della sua credibilità dopo una lunga luna di miele, portando Donald Trump nei sondaggi.

Lei e il suo partner, Tim Walls, affronteranno Dana Bash della CNN in un evento pre-registrato il 21 luglio con Joe Biden, che ha abbandonato la gara.

Il vicepresidente americano, che in passato si è alternato in apparizioni televisive faccia a faccia, ha promesso di rilasciare un’importante intervista entro la fine di agosto.

La CNN riferisce che le restano due giorni per quell’impegno.

Vengono stabiliti i termini del suo fidanzamento Una presa in giro dei repubblicaniSenza la protezione del governatore del Minnesota Walls, Harris, che ha coltivato l’immagine di un uomo qualunque, dalla parlantina pacata, è stato accusato di non essere disposto a rischiare grigliate di alto livello.

Abigail Jackson, direttrice delle comunicazioni del senatore di destra del Missouri Josh Hawley, ha pubblicato su X che “Kamala dovrebbe tenere una conferenza stampa solista dal vivo, inedita”. Un’intervista senza Tim Walls al suo fianco? Potere femminile, amirite. “

Altri hanno sottolineato che è consuetudine che i candidati alla presidenza vengano intervistati dai loro compagni di corsa.

Si prevede che l’intervista, che avrà luogo nella storica città meridionale di Savannah durante una campagna elettorale di due giorni attraverso la Georgia – uno stato chiave indeciso – si concentrerà in parte sulle posizioni politiche di Harris, che sono state vaghe e criticate in alcuni ambienti. . La sua candidatura infruttuosa per la nomina democratica nel 2020 ha rappresentato un allontanamento dalla sua posizione più liberale.

La scelta della CNN come canale di informazione e di Bash come intervistatore è stata criticata dai sostenitori di Trump, che affermano che entrambi sono in sintonia con i democratici e difficilmente pongono domande difficili. La rete ha trasmesso il dibattito presidenziale del 27 giugno – Bash ha recitato insieme al collega Jake Tapper – che ha spinto Biden a ritirarsi dalla corsa a seguito di una prestazione deludente.

La capacità di Harris di gestire interviste difficili nel 2021 è stata messa in dubbio con Lester Holt della ABC, che ha espresso irritazione quando gli è stato chiesto perché non fosse andato al confine meridionale degli Stati Uniti nel suo mandato di vicepresidente per trovare le cause profonde dell’immigrazione clandestina. .

La sua riluttanza ad affrontare interviste è in contrasto con Trump, che ha fatto recenti apparizioni sui media, invitando due dei suoi preferiti, Fox News e Newsmax, a esprimere dal vivo le critiche al discorso di accettazione di Harris alla Convenzione Nazionale Democratica. Conferenza la scorsa settimana.