Patriots Against Bills: come guardare lo streaming live, il canale TV, l’orario di avvio della NFL

Entro 2 trimestri

Sebbene i New England Patriots fossero inizialmente arretrati, presero il controllo del gioco. Entrambe le squadre non sono in competizione all’intervallo, ma il New England ha 11-7 di vantaggio sui Buffalo Bills.

R.P. Damien Harris Finora ha aperto la strada ai Patriots, correndo per un DT e 89 yard in nove portate. Quel touchdown – corsa di 64 yard nel primo quarto – è stato uno dei momenti salienti della partita.

Buffalo è guidato da WR Gabriel Davis, Finora ha ricevuto un DT e due passaggi per 30 yard.

Chi sta giocando?

Bufalo del New England

Record attuali: New England 8-4; Bufalo 7-4

Cosa hai bisogno di sapere

I New England Patriots hanno perso entrambe le partite contro i Buffalo Pills 21-24 e 9-38 la scorsa stagione, quindi sperano di cambiare il programma in questa stagione. New England e Buffalo si scontrano nella AFC East War alle 20:15 di lunedì all’Highmark Stadium. Entrambe le squadre hanno concesso pochi punti in media (Patriots 15.83, Buffalo 16.55), quindi qualsiasi punto segnato sarebbe stato ben accolto.

La partita del New England contro i Tennessee Titans della scorsa settimana si è avvicinata a una pausa, ma il New England ha diretto la manche con 20 punti nel secondo tempo. Il New England ha battuto il Tennessee 36-13. Il successo del New England è stato guidato dagli sforzi di QB Mac Jones, Ha attraversato due TD e 310 yard in 32 tentativi e WR Kendrick Born, Chi era dall’altra parte di quei DD.

Le squadre speciali hanno raccolto 18 punti per il New England. K Nick Folk Ha dato un perfetto gioco 5-per-5.

Per quanto riguarda i bufali, dovrebbero essere grati dopo la partita contro i New Orleans Saints di giovedì scorso. I Bills vinsero chiaramente 31-6 su New Orleans. Alla fine del terzo inning la partita era finita, senza nulla a favore dei Buffalo 24. Il loro QB Josh Allen Prese 43 yard a terra e attraversò quattro TD e 260 yard in ulteriori 28 tentativi.

I Patriots dovrebbero perdere questo prossimo per 3. Attualmente sono sei contro sei contro lo spread nei loro ultimi giochi, tuttavia, una tendenza che gli scommettitori potrebbero voler prendere in considerazione.

Le loro vittorie hanno alzato il New England 8-4 ei Bills 7-4. Sia New England che Buffalo hanno avuto facili successi nella memoria recente. Vediamo quale ego vince quando lo affrontano.

Come vedere

Quando: Lunedì sera alle 8:15 ET

Lunedì sera alle 8:15 ET In cui si: Highmark Stadium – Orchard Park, New York

Highmark Stadium – Orchard Park, New York TV: ESPN

ESPN Streaming in linea: fuboTV (Prova gratuitamente. Potrebbero essere imposte restrizioni regionali.)

fuboTV (Prova gratuitamente. Potrebbero essere imposte restrizioni regionali.) Seguire: CBS Sports App

CBS Sports App Prezzo del biglietto: $ 67,82

Contraddizioni

Secondo un recente rapporto, i progetti di legge contro i patrioti sono i preferiti a 3 punti Conflitti NFL.

Gli adsmaker hanno sentito bene questa linea quando il gioco è iniziato con le fatture dei preferiti da 3,5 punti.

Superiore/Inferiore: -111

Storia della serie

Il New England ha vinto nove delle ultime 12 partite contro Buffalo.