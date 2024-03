Putin rompe il silenzio sulla morte di Navalny e la definisce uno “sfortunato incidente”

Gli assistenti hanno confermato al signor Navalny dopo la sua morte che stava per essere rilasciato in uno scambio di prigionieri. Un funzionario occidentale disse all’epoca al New York Times che “le prime discussioni” sulla possibilità di un simile scambio erano in corso quando le autorità russe riferirono della morte di Navalny il 16 febbraio.

Il funzionario occidentale ha detto che le discussioni includevano lo scambio di Navalny con due americani imprigionati in Russia – Ivan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, e Paul Whelan, dirigente della sicurezza aziendale ed ex marine – in cambio di Vadim Krasikov. Krasikov, attualmente detenuto in Germania, è stato condannato per l'omicidio di un ex combattente separatista ceceno a Berlino nel 2019.

“Questo è un evento triste”, ha detto Putin della morte di Navalny. “Ma abbiamo avuto altri casi in cui persone sono morte in istituti correzionali. E cosa, non è successo anche negli Stati Uniti?”

Mentre Navalny era vivo, il disgusto di Putin per lui era così grande che non ha menzionato il suo nome pubblicamente, secondo l'archivio del Cremlino delle interviste e dei discorsi di Putin.

Il signor Navalny è quasi morto nel 2020 dopo essere stato avvelenato con un agente nervino di tipo militare durante un viaggio in Siberia. Funzionari occidentali hanno descritto l'avvelenamento come un tentativo di omicidio da parte dello Stato russo.