Inondazioni in Kenya: circa 50 persone uccise nei villaggi vicino alla città di Mai Mahiu

Circa 50 persone sono morte in Kenya in un diluvio seguito a forti piogge e inondazioni, ha detto un funzionario della Croce Rossa.

Le persone nei villaggi vicino a Mai Mahiu, a circa 60 chilometri dalla capitale Nairobi, sono state spazzate via mentre dormivano.

I residenti hanno parlato di una notte di sforzi frenetici per estrarre le persone dalla violenta alluvione e tirarle fuori dal fango.

Vide l'alluvione prendere sua moglie e trascinarlo via nella direzione opposta.

La casa di Peter Munning è sopravvissuta, ma il resto del suo quartiere no.

“Questo è il peggiore che abbia mai incontrato nella mia carriera”, ha detto, aggiungendo che non solo le case delle persone sono state spazzate via, ma anche le loro fondamenta sono state spazzate via.