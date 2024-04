Rivelati i vincitori del jackpot Powerball da 1,3 miliardi di dollari dell'Oregon

I vincitori del più grande jackpot della lotteria dell'Oregon – e L'ottavo è fantastico I vincitori della lotteria nella storia degli Stati Uniti: Lisa Lim Chao, 55 anni, e Cheng Seban, 46 anni, di Milwaukee, e Duanben Seban, 37 anni, di Portland.

Lunedì a Salem la lotteria dell'Oregon ha annunciato i propri nomi con grande clamore.

“Prima di tutto, voglio ringraziare Dio per avermi dato questo bellissimo premio”, ha detto Cheng Saipan, l'unico vincitore presente all'annuncio ufficiale presso la sede della Oregon Lottery a Salem.

Cheng Seban, sua moglie e il loro amico sono già stati pagati, dividendosi i restanti 422.309.193,97 dollari del premio di 1,326 miliardi di dollari al netto delle tasse statali e federali, ha detto la portavoce della lotteria Melanie Mesaros. Hanno optato per un pagamento una tantum anziché per una rendita trentennale, il che ha ridotto anche l'importo.

Nato in Laos ed immigrato negli Stati Uniti dalla Tailandia nel 1994, Cheng Cheban ha affermato di essere particolarmente grato di poter offrire una vita confortevole alla sua famiglia, che comprende sua moglie e due figli. Quanto a lui, non crede che avrà molto tempo per godersi i suoi successi mentre combatte il cancro. Gli è stata diagnosticata la prima volta nel 2016, ha detto. Il suo trattamento chemioterapico più recente è stato una settimana fa.

“Come avrò tempo per spendere questi soldi?” Cheng Saipan ha detto.

Cheng Seban ha detto che lui, sua moglie e il loro amico Chao hanno acquistato 20 biglietti della lotteria per $ 200. Ha detto che aveva la sensazione che avrebbe vinto qualcosa mesi prima del grande successo, ma non si aspettava più di diversi milioni, ha detto, né un jackpot superiore a 1 miliardo di dollari. Ha intenzione di comprare una casa con quei soldi, ha detto.

Era un macchinista che produceva parti di aeroplani, disse.

Cheng Seban ha raccontato al telefono al suo amico e co-vincitore Zhao della grande vittoria. Le ha chiesto cosa stesse facendo e lei ha detto che sarebbe andata a lavorare.

“Non devi lavorare adesso”, le disse Cheng Seban.

Una persona presente all'evento di Salem che si è identificata come pastore di Cheng Chaban ha detto che Chaban ha accettato di mandarlo in viaggio missionario in Tailandia, Laos e forse in Cina.

Lo storico biglietto vincente del Powerball è stato venduto in un minimarket Plaid Pantry nel nord-est di Portland. La Lotteria dell'Oregon ha affermato che il negozio riceverà un bonus di $ 100.000 se venderà il biglietto vincente.

“Voglio estendere le mie più sentite congratulazioni a Chabans e alla signora Chao per questa storica vittoria”, ha detto il direttore della lotteria dell'Oregon Mike Wells in una nota. “Non solo il dono cambia la vita di loro tre e delle loro famiglie, ma è anche un'enorme vittoria per lo Stato”.

– Fedor Zarkhin è un giornalista mainstream e aziendale che si concentra sulla criminalità. Raggiungilo al 971-373-2905; fzarkhin@oregoniano.

La nostra rivista ha bisogno del tuo sostegno. Iscriviti oggi OregonLive.com.