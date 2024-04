La Paramount Global licenzia Bob Bakish e annuncia un nuovo gruppo dirigente

George Cheeks, Chris McCarthy e Brian Robins saranno a capo del nuovo ufficio del CEO

È ufficiale: Bob Bakish è stato nominato CEO di Paramount Global, la società ha annunciato lunedì. La partenza del dirigente dopo quasi tre decenni alla Paramount Global e al suo predecessore Viacom arriva mentre il consiglio di amministrazione del conglomerato mediatico e l'azionista di controllo Shari Redstone cercano di concludere un accordo per fondersi con Skydance Media.

Tre dei capi divisione dell'azienda si divideranno i compiti nel nuovo “Ufficio del CEO”: George Cheeks, presidente e CEO di CBS; Chris McCarthy, Presidente e CEO di Showtime Studios/MTV Entertainment e Paramount Media Networks; e Brian Robbins, Presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon.

Nel fine settimana è emersa la notizia che Bakish dovrebbe lasciare presto l'azienda. Paramount Global ha affermato che Bakish “si dimetterà dalla sua posizione di amministratore delegato” e dal consiglio di amministrazione.

Cheeks, McCarthy e Robins lavoreranno a stretto contatto con il CFO Naveen Chopra e il Consiglio di amministrazione per “sviluppare un piano completo a lungo termine per accelerare la crescita e lo sviluppo di contenuti popolari, semplificare in modo misurabile le operazioni, rafforzare il bilancio e continuare a migliorare le prestazioni. ” Strategia di trasmissione, ha affermato la società.

“Paramount Global ha risorse eccezionali e crediamo fermamente nel futuro potenziale di creazione di valore dell'azienda”, ha dichiarato Redstone, presidente non esecutivo di Paramount Global, “Ho un'enorme fiducia in George, Chris e Brian la capacità di sviluppare ed eseguire un nuovo piano strategico e di lavorare insieme come veri partner. Sono molto entusiasta di ciò che la loro leadership combinata significa per Paramount Global e delle opportunità che si prospettano.

Paramount Global ha annunciato i cambiamenti esecutivi non appena ha riportato i risultati del primo trimestre 2024. Naturalmente, Bakish non era presente alla conferenza sugli utili del primo trimestre, durata meno di 10 minuti. Dopo brevi osservazioni preparate all'inizio della chiamata da parte di Cheeks, McCarthy e Robbins, Chopra ha quindi fornito una lettura dei risultati finanziari. La società non ha risposto alle domande degli analisti di Wall Street.

Il cambio di gestione è l'ultimo capitolo della saga di fusioni e acquisizioni durata mesi della Paramount. Il licenziamento di Bakish potrebbe avere lo scopo di accelerare il completamento dell'operazione.

Un comitato speciale istituito dal consiglio di amministrazione di Paramount Global e Redstone (la cui National Amusements Inc. controlla il 77% delle azioni con diritto di voto di Paramount Global) sta cercando di finalizzare i termini di una fusione con Skydance Media di David Ellison; I partiti hanno una finestra contrattuale esclusiva che scade il 3 maggio ma potrebbe essere prorogata. Per rispondere alle proteste degli investitori secondo cui Redstone stava perseguendo questa transazione a causa del suo interesse personale nel compenso per NAI, ha accettato di dare agli azionisti senza diritto di voto di Paramount Global l'approvazione per qualsiasi accordo con Skydance, mentre Skydance avrebbe ricevuto azioni Paramount a premio. Bloomberg menzionato Domenica. Inoltre, secondo il New York Times, Skydance offre 3 miliardi di dollari in contanti a Paramount Global un report; La Paramount potrebbe utilizzare parte o tutta la somma per ripagare il suo debito di 14,6 miliardi di dollari.

Nel frattempo, un'offerta concorrente potrebbe essere preparata da Sony Pictures Entertainment e dalla società di private equity Apollo Global Management, che hanno discusso di un'eventuale collaborazione nel tentativo di privatizzare Paramount.

Bakish, che era il partner di ballo preferito di Redstone, secondo quanto riferito si oppose alla fusione di Paramount e Skydance. Ma era chiaro che Bakish non sarebbe sopravvissuto, indipendentemente da come si fossero svolti gli scenari di fusione e acquisizione.

C'è un'altra grande domanda che incombe su Paramount: il suo accordo di distribuzione con l'operatore via cavo Charter Communications scadrà il 30 aprile e i termini di qualsiasi rinnovo avranno un impatto significativo sulla performance finanziaria di Paramount Global in futuro. Il gruppo Paramount Networks, che include CBS, MTV, Comedy Central e Nickelodeon, verrà probabilmente ritirato dal canale televisivo Spectrum di Charter: nel 2023, i controversi colloqui di Charter con la Disney portarono a un blackout di 12 giorni prima che le due parti raggiungessero un accordo.

Il pacchetto retributivo di Bakish nel 2023 è stato di 31,26 milioni di dollari, in calo del 2,5% rispetto all’anno precedente, secondo la delega iniziale depositata dalla società l’11 aprile. Il suo pacchetto retributivo lo scorso anno includeva uno stipendio base di 3 milioni di dollari, bonus azionari di 15,5 milioni di dollari e un bonus in contanti di 12,4 milioni di dollari.

Bakish, 60 anni, ha guidato Paramount Global come presidente e amministratore delegato da quando è stata costituita dalla fusione di Viacom e CBS nel 2019, con Shari Redstone che ha vinto la combinazione delle due società dopo una battaglia legale. In precedenza, dal dicembre 2016, era amministratore delegato di Viacom.

Bakish è entrato in Viacom nel 1997 e nei vent'anni successivi ha ricoperto una serie di posizioni senior a livello aziendale, di vendita e di sviluppo. Prima di diventare CEO, ha guidato le attività internazionali dell'azienda in qualità di Presidente/CEO di Viacom International Media Networks (VIMN) a partire dal 2007. Prima di entrare in Viacom, è stato partner di Booz Allen & Hamilton nelle sue pratiche relative ai media e all'intrattenimento.

In base al contratto di lavoro di Bakish con Paramount Global, ha diritto a indennità di fine rapporto e benefici nel caso in cui il suo rapporto di lavoro venga “terminato da noi senza 'causa' o da lui con 'buona causa',” o, in determinate circostanze, a seguito di un non- proroga del Contratto speciale di lavoro”, si legge nell'ultimo comunicato di delega della società. Le sue indennità di fine rapporto sono soggette a un massimo complessivo pari a due volte la somma del suo stipendio base e dell'importo del bonus target; Lo stipendio di Bakish viene pagato fino al secondo anniversario della sua cessazione, ed è previsto anche che riceva un bonus in contanti annuale pari all'importo del bonus target, come se fosse rimasto nella sua posizione fino al secondo anniversario della sua uscita. Inoltre, Bakish ha diritto alla piena maturazione di tutti i premi azionari in circolazione.