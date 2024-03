Adidas avverte del calo delle vendite in Nord America poiché continua a esaurire l'inventario Yeezy

Adidas ha confermato che il suo utile operativo nel 2023 ha raggiunto i 268 milioni di euro (292,9 milioni di dollari) sulla scia di vendite stabili a valuta neutrale, ben al di sopra delle aspettative precedenti, poiché la società continua a subire un duro colpo dall'interruzione della sua linea Yeezy, il rivenditore di calzature. È stato prodotto in collaborazione con il rapper americano Yee, precedentemente noto come Kanye West.

Nel quarto trimestre l'azienda ha registrato una perdita operativa di 377 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo fisso di 0,70 euro per azione.

“Sebbene il 2023 non sia stato abbastanza buono, si è concluso meglio di quanto mi aspettassi all’inizio dell’anno”, ha dichiarato il CEO Björn Gulden in una nota.

“Nonostante la perdita di molti ricavi di Yeezy e una strategia di vendita molto conservativa, siamo riusciti a ottenere ricavi stabili. Ci aspettavamo un risultato operativo negativo significativo, ma abbiamo ottenuto un utile operativo di 268 milioni di euro.”

Adidas stava confermando i risultati iniziali pubblicati a fine gennaio, quando annunciò che non avrebbe cancellato la maggior parte del suo inventario Yeezy e avrebbe invece venduto le scarpe rimanenti al costo di costo.

Il colosso dell'abbigliamento sportivo è stato costretto a cancellare la sua linea Yeezy dopo aver terminato la sua partnership con Ye a causa di una serie di dichiarazioni antisemite fatte dal rapper nel 2022.

Adidas ha affermato che l'interruzione della produzione di Yeezy rappresenta un calo di circa 500 milioni di euro nel confronto anno su anno fino al 2023, sebbene la vendita di parti dell'inventario rimanente nel secondo e terzo trimestre abbia avuto un impatto positivo sulle vendite nette di circa 750 milioni di euro.

“Attraverso un processo di go-to-market e di acquisto molto disciplinato, abbiamo ridotto le nostre scorte di circa 1,5 miliardi di euro. Ad eccezione degli Stati Uniti, ora disponiamo di buone scorte ovunque”, ha affermato Golden.

Ha aggiunto che la società prevede una certa crescita nel primo trimestre del 2024 e un’ulteriore ripresa nella seconda metà dell’anno.

“Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma sono molto fiducioso che siamo sulla strada giusta. Riporteremo adidas. Dateci un po' di tempo e lo diremo ancora: ce l'abbiamo fatta!” Egli ha detto.

Adidas prevede utili operativi di circa 500 milioni di euro nel 2024, con effetti valutari sfavorevoli che dovrebbero “incidere in modo significativo sulla redditività dell'azienda” a causa degli impatti negativi sia sui ricavi riportati che sullo sviluppo del margine lordo.

Mercoledì a metà mattinata le azioni Adidas erano stabili.

Dato che i numeri erano stati pubblicati in gennaio, l'aspetto più interessante del rapporto di mercoledì è stata la “chiara accelerazione del marchio Adidas”, ha affermato Mamta Valecha, analista di ricerca azionaria presso Quilter Cheviot.

“Per Adidas e l'intero settore dell'abbigliamento sportivo, la performance si dimezzerà, con il primo semestre che continuerà a essere influenzato da elevate iniziative di riduzione delle scorte, in particolare in Nord America”, ha affermato via e-mail.

“Di conseguenza, gli ordini dei rivenditori rimangono deboli nella prima metà dell'anno, poiché sono estremamente cauti. Tuttavia, si prevede che la domanda riprenderà sulla scia dei Giochi Olimpici e dei Campionati Europei di quest'estate.”

Adidas mira a tornare alla crescita dei ricavi espandendo le sue linee di scarpe di successo come Samba e Gazelle, introducendone anche di nuove.