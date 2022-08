Il senatore Warren “è molto preoccupato” che la “Fed” spingerà questa economia in recessione”

La senatrice Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, ha detto domenica di essere “profondamente preoccupata” per le azioni della Fed. domare l’inflazione Metterà “milioni” di americani senza lavoro.

Durante un’apparizione allo “State of the Union” della CNN, Warren ha detto di essere preoccupata per il fatto che la Federal Reserve continuasse a rivalutare tassi di interesse Potrebbe “spingere” il paese in recessione.

“Sono molto preoccupato per questo, perché le cause dell’inflazione, cose come il fatto che il COVID stia ancora chiudendo parti dell’economia in tutto il mondo, che abbiamo ancora i nodi della nostra catena di approvvigionamento, che abbiamo ancora una guerra in corso in Ucraina che fa aumentare il costo dell’energia e che abbiamo ancora queste aziende giganti coinvolte nella contraffazione dei prezzi”.

“Non c’è nulla nell’aumento dei tassi, nulla nel kit di strumenti di Jerome Powell che si occupi direttamente di quelli, e lo ha ammesso durante le udienze del Congresso quando gliel’ho chiesto”, ha continuato. “Sapete cosa c’è di peggio dei prezzi alti e di un’economia forte? Sono prezzi alti e milioni di persone sono senza lavoro. Sono molto preoccupato che la Fed spingerà questa economia in recessione”.

Powell ha promesso di combattere l’inflazione “vigorosamente”, ma ha avvertito del futuro dolore economico

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell Venerdì ha consegnato un duro messaggio sullo stato dell’economia statunitense alla riunione annuale della banca centrale nel Wyoming: l’inflazione rimane dolorosamente alta e per calmarla occorrerà un’azione forte che potrebbe presto portare “dolore” alle famiglie e alle imprese in tutto il paese.

Nel suo tanto atteso discorso al Jackson Hole Symposium della Federal Reserve in Kansas, Powell ha ribadito il suo impegno a combattere “vigorosamente” l’inflazione, che è ancora vicina al ritmo più alto degli ultimi 40 anni e vicino all’obiettivo del 2% della Fed.

“Sebbene alti tassi di interesse, crescita lenta e condizioni deboli del mercato del lavoro ridurranno l’inflazione, causeranno anche un certo dolore alle famiglie e alle imprese”, ha affermato. “Questi sono gli sfortunati costi dell’abbassamento dell’inflazione. Ma il mancato ripristino della stabilità dei prezzi significherà molto più dolore”.

CLICCA QUI PER LEGGERE DI PIÙ SU FOX BUSINESS

Anche con quattro aumenti consecutivi dei tassi di interesse, di cui due consecutivi di 75 punti base, Powell ha sottolineato che la Fed non era in grado di “mettere in pausa o mettere in pausa” – un segnale sgradito per gli investitori che si aspettavano un taglio dei tassi. . L’anno prossimo.

Megan Heaney di Fox News ha contribuito a questo rapporto.