Il voto sulla neutralità della rete della FCC influisce sulla velocità di Internet: spieghiamo

Cos’è la neutralità della rete? La neutralità della rete è l’idea secondo cui i fornitori di servizi Internet dovrebbero trattare tutti i dati che trasmettono allo stesso modo. Enciclopedia Britannica

La Federal Communications Commission ha votato giovedì per ripristinare le regole abrogate nel 2017 che avrebbero impedito ai fornitori di servizi Internet di interrompere la velocità di Internet.

Un voto 3-2 a favore del partito politico ripristinerà la neutralità della rete, una politica che garantisce che il tuo ISP non blocchi o rallenti il ​​traffico legale o addebiti costi aggiuntivi per fornire alcuni contenuti più rapidamente.

La commissione in ottobre ha votato 3-2 a favore di una proposta che ripristinerebbe le regole di neutralità della rete e conferirebbe ancora una volta un controllo normativo sull’internet a banda larga, che era stata abrogata sotto l’ex presidente Donald Trump.

Secondo Reuters, la FCC sta utilizzando la sua nuova autorità anche per ordinare alle divisioni statunitensi di China Telecom, China Unicom e China Mobile di sospendere i servizi di accesso a Internet a banda larga negli Stati Uniti.

Reuters ha riferito che le compagnie aeree cinesi devono interrompere il servizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordine.

Reuters ha affermato che la presidente della FCC Jessica Rosenworcel ha osservato che la Commissione aveva adottato misure simili in passato contro le società di telecomunicazioni cinesi utilizzando l'autorità esistente.

Cosa hanno detto i commissari della FCC prima del voto?

La pandemia – e il modo in cui i consumatori hanno utilizzato Internet per la scuola, il lavoro e l’assistenza sanitaria – ha reso chiaro che per connettersi con il mondo, è necessario farlo attraverso la connettività a banda larga, ha affermato giovedì Rosenworcel durante il suo intervento prima del voto.

“Sta diventando chiaro che, indipendentemente da chi sei o dove vivi, hai bisogno della banda larga per avere buone possibilità di successo nell'era digitale”, ha affermato. . La banda larga è ormai diventata un servizio essenziale e i servizi essenziali sono quelli su cui facciamo affidamento in ogni aspetto della vita moderna per una supervisione di base.

I colleghi commissari della FCC Jeffrey Starks e Anna M. Gomez hanno votato con Rosenworcel per approvare la regola.

“Alcuni affermeranno senza dubbio che si tratta di uno schema governativo per controllare Internet”, ha affermato Starks nel suo intervento. “Ma siamo realistici, si tratta di dare ai consumatori il potere di controllare il modo in cui utilizzano Internet con la garanzia del fornitore di servizi”. Non ostacola né dà priorità a determinati contenuti.”

Gomez, che ha ripetuto le sue osservazioni anche in spagnolo, ha affermato che la misura fornirebbe protezione a tutti i consumatori, “ma soprattutto a quelle comunità che storicamente sono state lasciate dalla parte sbagliata del divario digitale”.

I commissari della FCC Brendan Carr e Nathan Symington hanno espresso voti dissenzienti.

Nel suo intervento prima del voto, Carr ha affermato che Internet è fiorito in America “in assenza” di regolamentazione da parte del governo.

Carr si è chiesto se i fornitori di servizi Internet (ISP) continueranno a investire con la nuova regola, affermando che gli investimenti nella banda larga sono rallentati dopo il 2015 e sono ripresi nel 2017 dopo l’abrogazione.

“Sono fiducioso che rimetteremo a posto questa nave, e sono fiducioso che i tribunali annulleranno questa presa di potere illegale”, ha detto Carr.

La neutralità della rete è stata una priorità per Biden

Secondo Reuters, il ripristino delle regole è stato l’obiettivo del presidente Joe Biden, che ha firmato un ordine esecutivo nel luglio 2021 esortando la FCC a ripristinare le regole di neutralità della rete messe in atto sotto il presidente Barack Obama.

I democratici non sono stati in grado di apportare questi cambiamenti nel periodo in cui non avevano la maggioranza nella FCC composta da cinque membri, ma l’equilibrio è cambiato in ottobre, ha detto Reuters.

Durante l’amministrazione Trump, il comitato ha sostenuto che le regole sulla neutralità della rete scoraggiavano l’innovazione e scoraggiavano gli ISP dall’investire denaro nella rete.

Cos’è la neutralità della rete?

La neutralità della rete è la convinzione che un fornitore di servizi Internet, o ISP, dovrebbe garantire a tutti i consumatori un accesso equo e paritario a contenuti e applicazioni legali. I fornitori di servizi non dovrebbero favorirne alcuni o vietarne altri. Inoltre, non dovrebbero addebitare ai fornitori di contenuti di fornire i loro contenuti più velocemente su “corsie veloci” e rallentare intenzionalmente i contenuti dei fornitori di contenuti che competono con gli ISP.

Anni fa, questa questione scottante diede origine addirittura a un dossier Segmento popolare Nello show “Last Week Tonight” di John Oliver, ha esortato le persone a visitare il sito web della FCC per esprimere le proprie opinioni sulla questione, cosa che ha suscitato milioni di commenti.

Quando è stata abolita la neutralità della rete?

La neutralità della rete è stata abrogata nel dicembre 2017.

Poi Il presidente della FCC Ajit Pai ha affermato che l’abrogazione sarebbe d’aiuto Man mano che sempre più americani avranno accesso a Internet ad alta velocità, le aziende spenderanno di più nella costruzione di reti “senza il peso di una regolamentazione rigorosa”, e questo creerà posti di lavoro.

Pro e contro netti della neutralità

La FCC afferma che ci sono una serie di vantaggi per i consumatori: l’apertura stabilisce regole di base per gli ISP per non bloccare contenuti legali, limitare la velocità e creare “corsie preferenziali” per le persone che possono pagarli.

La riclassificazione della banda larga FCC Titolo II consente alla FCC di applicare gli standard di sicurezza informatica e richiederà agli ISP di notificare alla FCC e ai consumatori le interruzioni di Internet.

Sostenitori ed esperti affermano inoltre che la neutralità della rete è positiva per i consumatori.

Nancy LeMond, vicepresidente esecutivo dell'AARP e chief advocacy and engagement officer, ha applaudito la decisione di giovedì. “La norma proteggerà i consumatori online, aiutando a prevenire le frodi e le frodi online, proteggendo al tempo stesso la privacy e l'accesso ai contenuti”, ha affermato in una dichiarazione via e-mail.

La neutralità della rete protegge i consumatori dagli ISP che controllano ciò che vedi, ha detto in precedenza a USA TODAY Chris Lewis, presidente e CEO di Public Knowledge. “La banda larga è uno strumento di comunicazione essenziale, quindi abbiamo bisogno che le regole siano giuste.”

Le regole della neutralità della rete possono influenzare i prezzi?

Forse.

Lewis fa l’esempio dei servizi di streaming, che creano i propri siti web e app per accedere a Internet e raggiungere il consumatore. Mentre questi siti pagano già per l'accesso a Internet, i fornitori di banda larga vogliono addebitare tariffe aggiuntive per gli utenti che vengono trasferite ai consumatori, ha spiegato.

“Con la neutralità della rete, queste commissioni sono vietate. I risparmi sono indiretti, ma sono reali”, ha affermato.

La neutralità della rete è importante per l’infrastruttura Internet?

Mallory Knodel, responsabile della tecnologia presso il Center for Democracy and Technology, ha dichiarato a USA TODAY che i vecchi cavi della rete a banda larga devono essere sostituiti e che gli ISP non hanno fatto un ottimo lavoro nel mantenere o costruire infrastrutture in modo equo.

Ciò ha portato a un “effetto strada sterrata”, in cui gli abbonati a basso reddito si ritrovano con traffico non prioritario o Internet inefficace, ha affermato.

Con l’infrastruttura a banda larga che necessita di molto lavoro, la neutralità della rete può essere d’aiuto?

“Solo astrattamente”, ha detto Knodel. “Se la neutralità della rete impedisce i profitti derivanti dal trattamento preferenziale e dall’innovazione nella modellazione del traffico, allora forse ne consegue che gli sforzi si concentreranno altrove, in particolare nella manutenzione e nella costruzione off-grid. In ogni caso, quest’ultima presenta vantaggi molto maggiori per i consumatori”.

L’argomentazione contro la neutralità della rete

La Computer and Communications Industry Association, i cui membri includono Amazon, Apple, Alphabet e MetaPlatforms, sostiene la neutralità della rete e ha precedentemente affermato che la politica “dovrebbe essere ripristinata per preservare il libero accesso a Internet”, secondo Reuters.

Nel frattempo, USTelecom, i cui membri includono AT&T e Verizon, ha affermato che il ripristino della neutralità della rete è “una distrazione normativa completamente controproducente, non necessaria e anti-consumatore”.

Nel 2018, Verizon è stata accusata di aver limitato dati illimitati alla contea di Santa Clara durante gli incendi di Mendocino, paralizzando la sua capacità di coordinamento fino a quando non fosse passata a un piano di servizi più costoso. Ciò ha portato a una causa che delinea gli effetti dell'abrogazione delle regole sulla neutralità della rete da parte della FCC.

Durante la navigazione: Qual è una buona velocità di Internet?

All'epoca, un portavoce di Verizon disse a USA TODAY che il problema non era correlato alle azioni del tribunale per la neutralità della rete, ma era dovuto a un errore del servizio clienti e che Verizon aveva l'abitudine di rimuovere i limiti di dati durante le situazioni di emergenza.

Dodici stati hanno leggi o regolamenti sulla neutralità della rete, nonostante la decisione del 2017 di ritirare il requisito a livello federale, ha riferito Reuters. I gruppi industriali hanno ritirato le contestazioni legali contro tali requisiti statali nel maggio 2022.

Contributo: Reuters

