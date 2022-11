Le azioni di SoftBank vacillano dopo che Vision Fund ha annunciato un’altra grossa perdita

TOKYO (Reuters) – Azioni del gruppo giapponese SoftBank (9984.T) È precipitato lunedì dopo che la società ha riportato una massiccia perdita nel suo braccio di investimento Vision Fund per il terzo trimestre consecutivo.

Le azioni sono scese del 13% negli scambi nel primo pomeriggio, dirigendosi verso la più grande perdita di un giorno in più di due anni e mezzo.

Tuttavia, gli analisti hanno affermato che il calo del prezzo delle azioni è stato in parte un’inversione di un forte rally guidato dalle speranze di ulteriori riacquisti di azioni. Alla chiusura di venerdì, le azioni di SoftBank sono aumentate di oltre il 40% da ottobre.

“Diverse aspettative, incluso un altro giro di riacquisti di azioni, hanno spinto i prezzi delle loro azioni più in alto e ora sono in procinto di adeguarsi”, ha affermato Shinji Moriuki, analista di SBI Securities.

Solo un giorno prima dei risultati trimestrali di venerdì, SoftBank ha annunciato il completamento del suo piano di spendere 400 miliardi di yen (2,88 miliardi di dollari) per riacquistare le sue azioni.

“Stavamo cercando un altro round di annunci di riacquisto, ma non ce ne sono stati”, ha detto l’analista di Jefferies Atul Goyal in una nota ai clienti.

Un banner SoftBank Corp viene preparato durante una cerimonia che segna il debutto dell’azienda alla Borsa di Tokyo, in Giappone, il 19 dicembre 2018. REUTERS / Issei Kato / File Photo

Gli esperti di mercato hanno affermato che le preoccupazioni per i titoli tecnologici deboli sono un altro fattore che pesa sui titoli di SoftBank, che sta scommettendo pesantemente sulla crescita delle società high-tech.

“Le prospettive per le società IT (tecnologie dell’informazione) sono cupe in mezzo al rallentamento economico globale”, ha affermato Shigetoshi Kamada, direttore generale della ricerca presso Tachibana Securities.

“Le aspettative per la crescita del Gruppo SoftBank sono diminuite a causa delle preoccupazioni che il valore delle società in portafoglio potrebbe non crescere in questo ambiente”.

Vision Fund ha registrato una perdita di investimento di 1,38 trilioni di yen (9,9 miliardi di dollari) nei tre mesi fino al 30 settembre poiché il valore del suo portafoglio ha continuato a diminuire. Leggi di più

Ma SoftBank nel suo insieme ha riportato il suo primo profitto trimestrale in tre trimestri, sostenuto dalla riduzione di parte della sua partecipazione nella holding cinese Alibaba Group. (9988.HK).

Le azioni di SoftBank erano ancora in rialzo dell’11% dall’inizio dell’anno, sovraperformando significativamente le azioni high-tech del Nasdaq. (diciannovesimo) 27,6% di calo e l’indice Nikkei diminuisce (.N225) calo del 2,6%.

(1 dollaro = 138.9900 yen)

Segnalazioni aggiuntive di Kiyoshi Takenaka e Junko Fujita; Montaggio di David Dolan e Edwina Gibbs

