Zhou Jing: Lo stridente sostegno da parte dell’amministratore delegato cinese della tecnologia alla cultura tossica del posto di lavoro scatena una reazione negativa e le costa il lavoro

Hong Kong

CNN

—



Una dirigente tecnologica cinese ha suscitato indignazione in Cina con il suo esplicito sostegno a una cultura tossica del posto di lavoro, portandola alla fine a perdere il lavoro.

Zhu Jing, ex vicepresidente e responsabile delle comunicazioni di Baidu, spesso chiamata l’equivalente cinese di Google, ha scatenato una crisi di pubbliche relazioni per il motore di ricerca cinese dopo che i suoi commenti controversi hanno colpito i giovani lavoratori stufi di… Ore estenuanti e pressione incessante.

In una serie di brevi video pubblicati la scorsa settimana su Douyin, la versione cinese di TikTok, Zhou ha parlato della sua dedizione alla carriera, del rigoroso stile di gestione e delle incessanti richieste ai suoi rapporti diretti.

In un video, ha criticato un dipendente che si è rifiutato di partire per un viaggio d’affari di 50 giorni durante la pandemia di COVID-19, quando la Cina ha imposto severe restrizioni di viaggio e quarantene.

“Perché dovrei prendere in considerazione la famiglia della dipendente? Non sono sua suocera”, ha detto Zhou “Ho dieci anni più di te, vent’anni. Non mi sentivo amareggiato o stanco, anche se avevo due figli. Chi sei tu per dirmi che tuo marito non lo sopporta?

In un’altra clip, Cho ha condiviso i suoi sacrifici personali come madre che lavora. Stava lavorando così duramente che aveva dimenticato il compleanno del figlio maggiore e la classe in cui frequentava il figlio minore a scuola. Ha detto che non se ne è pentita perché “ha scelto di diventare una donna in carriera”.

“Se lavori nelle pubbliche relazioni, non aspettarti un fine settimana”, ha detto in un terzo video. “Tieni il telefono acceso 24 ore su 24, sempre pronto a rispondere.”

In un altro video, ha anche minacciato di ritorsioni contro i dipendenti che si lamentavano di lei, dicendo che non avrebbero mai trovato un altro lavoro nel settore.

IL Associazione Americana di Psicologia Descrive un “posto di lavoro tossico” come un ambiente pieno di lotte intestine, intimidazioni e altri insulti che danneggiano la produttività.

A seguito della protesta pubblica, Zhou ha perso il lavoro a Baidu (Bedo), Una persona a conoscenza della vicenda ha riferito alla CNN, a condizione di restare anonima. La CNN ha anche visto uno screenshot di un sistema interno dei dipendenti che sembra confermare che lei non lavora più per l’azienda.

Baidu non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Giovedì sera, Zhu aveva rimosso il titolo di “Vicepresidente di Baidu” dal suo account Douyin.

Zhou si era scusata all’inizio della giornata e aveva detto che i suoi post non parlavano a nome di Baidu.

Giada Zhao/AFP/Getty Images Baidu, con sede a Pechino, è il più grande motore di ricerca in Cina.

La controversia è diventata rapidamente un argomento popolare su Douyin e Weibo, la piattaforma cinese simile a X che domina le discussioni online. Gli utenti hanno criticato Zhou per i suoi modi aggressivi e insensibili e hanno accusato lei e Baidu di promuovere un ambiente di lavoro tossico.

“Nella sua voce e nel suo tono, c’è una profonda indifferenza e mancanza di empatia per la difficile situazione condivisa dai suoi colleghi”, ha affermato Ivy Yang, analista tecnologica cinese e fondatrice della società di consulenza Wavelet Strategy.

“Molto di ciò che ha detto ha davvero colpito, perché le persone lo sentono molte volte sul posto di lavoro. Il fatto che lo abbia detto in un modo così diretto e schietto ha generato quel tipo di risposta emotiva”, ha detto disse.

“Questo è ciò che pensano i capi, e lei lo stava semplicemente dicendo ad alta voce”, ha aggiunto Yang.

I giovani lavoratori in Cina si sono sempre più pronunciati contro la cultura del superlavoro estremo e dell’intensa competitività che ha finito per dominare molte industrie, in particolare quello tecnologico.

Nel 2019, il cofondatore di Alibaba Jack Ma Ha suscitato dure critiche Dopo che fu approvata la tendenza “996”, cioè lavorare dalle nove del mattino alle nove di sera, sei giorni alla settimana, fu considerata una “grande benedizione”.

Yang ha descritto la reazione contro Ma come un “momento spartiacque” che ha spinto le persone a ripensare il rapporto tra loro stessi e il posto di lavoro – una tendenza che si è intensificata con il rallentamento dell’economia cinese.

L’economia cinese è cresciuta Più forte del previsto All’inizio di quest’anno, ma i problemi, tra cui a Crisi immobiliaregocciolare Investimento straniero E Consumo tiepido – Accumulare.

“Quando le aziende richiedono completa lealtà, tempo ed energia dai propri dipendenti, i dipendenti sentono che non esiste reciprocità o ricompensa per i loro sacrifici o contributi, soprattutto quando le cose rallentano. Questo diventa il conflitto centrale, e questo conflitto è anche al centro del conflitto La saga di Baidu”, ha aggiunto Yang.

Con l’escalation della rabbia pubblica, sono stati pubblicati video Il resoconto personale di Douyin di Qu È stato rimosso.

Dopo giorni di silenzio, Zhou si è scusata giovedì per aver “causato una tempesta così grande” in un post sul suo account personale su WeChat, l’app di social media più popolare in Cina.

“Ho letto attentamente tutte le opinioni e i commenti di varie piattaforme e molte delle critiche sono molto rilevanti, ci penso profondamente e le accetto con tutta umiltà”, ha scritto Zhou.

Ha anche cercato di mettere una certa distanza tra le sue dichiarazioni e quelle di Baidu, dicendo che non aveva chiesto l’approvazione in anticipo e che non rappresentavano la posizione dell’azienda.

“Nei video sono stati sollevati molti punti inappropriati e inappropriati, che hanno provocato incomprensioni sui valori e sulla cultura dell’azienda, causando gravi danni”, ha scritto Zhou.

Una persona che ha familiarità con la questione ha detto che le clip di Zhou facevano parte della sua spinta ad amplificare la voce di Baidu su piattaforme di brevi video, che sono diventate un canale sempre più importante per la diffusione di informazioni in Cina.

Shaw aveva chiesto a tutti i membri del team delle pubbliche relazioni di creare i propri account personali, secondo la persona che ha richiesto l’anonimato.

“Lo scopo principale è migliorare la capacità di tutti di creare brevi video. Ognuno può avere scelte diverse riguardo ai contenuti e Christina ha scelto di parlare della sua esperienza personale”, ha detto la persona, riferendosi al nome inglese di Qu.

Zhu ha lavorato come reporter per l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua prima di dedicarsi al settore delle pubbliche relazioni. È entrata in Baidu nel 2021 da Huawei, il colosso tecnologico cinese noto per i suoi prodotti La “cultura del lupo” è sovralimentata“, dove ci si aspetta che i dipendenti emulino la natura sanguinaria, il coraggio e la resilienza dei lupi.

Un ex dipendente di Baidu ha detto che Zhou ha portato la cultura aziendale aggressiva di Huawei a Baidu.

“(Ha causato) un grande shock culturale. “Circa il 60% del team se ne andò entro pochi mesi dal suo arrivo”, ha detto l’ex dipendente alla CNN in condizione di anonimato.

Ci si aspettava che il team PR fosse sempre disponibile, tenesse i telefoni accesi, rispondesse prontamente ai messaggi e partecipasse alle riunioni nel cuore della notte e nei fine settimana con breve preavviso, ha detto l’ex dipendente.

Xu ha anche adottato il linguaggio in stile militare utilizzato nella governance aziendale di Huawei, che richiede che la squadra sia “disciplinata” e “capace di vincere battaglie”, ha detto l’ex dipendente.

La CNN ha contattato Huawei per un commento.

Questo articolo è stato aggiornato con ulteriori informazioni.