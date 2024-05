Il film “Il regno del pianeta delle scimmie” è stato fissato a più di 6 milioni di dollari

Studi del XX secolo

Esclusivo: Le fonti ci dicono che 20th Century Studios Regno del pianeta delle scimmie È iniziato bene con circa 6,5 ​​milioni di dollari in anteprime. Questo è composto dal denaro di giovedì sera che ha iniziato ad accumularsi alle 15:00 e da circa 1,6 milioni di dollari provenienti dalle manifestazioni dei fan di mercoledì iniziate alle 19:00.

Scopriremo domani mattina se è stato il miglior giovedì sera di sempre Scimmie I migliori film del 2017 Guerra per il pianeta delle scimmie che ha incassato 5 milioni di dollari nella serata di anteprima prima dell’incasso di venerdì di 22,1 milioni di dollari e di un’apertura di 56,2 milioni di dollari. Il sequel PG-13 diretto da Wes Ball è ambientato 300 anni dopo gli eventi di Matt Reeves. Guerra per il pianeta delle scimmie.

In realtà, Regno del pianeta delle scimmieGiovedì lo ha superato L’alba del pianeta delle scimmie che ha incassato 4,25 milioni di dollari prima di 27,6 milioni di dollari coniati venerdì e un massiccio incasso di 72,6 milioni di dollari in tre giorni, ancora un debutto nazionale record per Scimmie‘ Franchising.

Regno del pianeta delle scimmie Ha una valutazione dell’82% su Rotten Tomatoes con la critica e dell’82% con il pubblico di RT.

I risultati di stasera sono un po’ di aria fresca rispetto alle anteprime di mercoledì e giovedì della Universal per 3,15 milioni di dollari vittima lo scorso fine settimana, che ha fallito con un’apertura di 27,7 milioni di dollari. Anche se i fan riempiono sempre gli spettacoli del giovedì sera, speriamo Regno del pianeta delle scimmie Con 2 ore e 25 minuti di autonomia, puoi tenerlo insieme per tutto il fine settimana.

Stasera c’è la migliore anteprima critica del film di Ball, migliore di tutti i suoi film Corridore del labirinto Titoli.