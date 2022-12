Lupita Nyong’o ha rivelato che sta uscendo con la presentatrice televisiva Selema Masekela e ha condiviso un video carino

Lupita Nyongo ha condiviso un video sui social media rivelando la sua relazione con il suo ragazzo, Selema Masekela, e i due indossavano diversi abiti.

Il video era impostato sulla canzone The King’s Affirmation – Chill Mix con Reuel Williams e mostrava la coppia in posa insieme mentre si cambiava in abiti diversi.

La 39enne vincitrice dell’Oscar ha pubblicato il video sul suo account Instagram venerdì e lo ha sottotitolato: “Facciamo solo clic!

Nuovo avviso di coppia: Lupita Nyong’o ha condiviso un adorabile video con il fidanzato Selema Masekela annunciando la loro relazione su Instagram

Per il video, la coppia è rimasta sbalordita da molteplici complimenti che andavano dal costume da bagno all’abbigliamento formale.

Il duo ha iniziato abbinando abiti blu e bianchi, poi ha indossato il costume da bagno viola con stampa leopardata. Lupita ha mostrato la sua figura elegante in un bikini a triangolo mentre Salima ha indossato un costume da bagno.

Poi sono diventati più formali, prima con la star americana in un abito floreale giallo e blu con spacco laterale e capelli raccolti in un’elaborata acconciatura.

Divertimento: la coppia ha catturato The King’s Affermation – Chill Mix con Reuel Williams mentre si cambiava in abiti diversi

Roba di classe: i loro abiti andavano dai costumi da bagno all’abbigliamento formale e ogni set di vestiti che indossavano si completava a vicenda READ Il regista di Wonder Woman 3 Patty Jenkins non è molto indietro e Rogue Squadron è ancora vivo

E Salima si è complimentata con il vestito della sua ragazza indossando un completo tutto giallo. Seguirono i body arancioni e alla fine scoppiarono in un ballo ancora più ridicolo.

Salima, 51 anni, è giornalista sportiva e co-fondatrice dell’azienda di abbigliamento da surf Mami Wata.

Nell’aprile del 2022, Lupita si è unita al suo attuale fidanzato al lancio della sua compagnia a Venice, in California.

MOLTO ARANCIONE: Indossavano due abiti arancioni uno dietro l’altro, uno con Selima in un body tutto arancione e l’altro con Lupita in un abito arancione brillante

Assurdità: la coppia conclude il video rompendo la forma e ballando in modo assurdo

La star di Black Panther si è recentemente unita alla co-protagonista Danai Gurira ai 32nd Annual Gotham Awards al Cipriani Wall Street di New York City il 28 novembre.

Mentre la cerimonia di premiazione si è concentrata su film e registi indipendenti, il duo ha recentemente recitato nel blockbuster dei Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever.

A partire dalla seconda settimana di dicembre, Wakanda Forever ha incassato 767,8 milioni di dollari al botteghino globale.

Cast di supporto: la star di Black Panther partecipa ai Gotham Awards 2022 a New York City con l’attrice Danai Gurira il 28 novembre

Il film è stato probabilmente il film Marvel più emozionante realizzato fino ad oggi a causa della vera perdita del film originale di Black Panther di Chadwick Boseman nel 2020.

Ha combattuto segretamente contro il cancro al colon allo stadio III per quattro anni e ha continuato quella battaglia durante tutto il processo di ripresa per il suo contratto di cinque film con i Marvel Studios.

Dopo l’uscita del film, Lupita ha condiviso le foto dietro le quinte del processo di ripresa e le sue prove per le scene subacquee del film.