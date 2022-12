Sabato si giocheranno otto partite della NFL in condizioni tutt’altro che ideali

Adoriamo il maltempo. A volte, tuttavia, il tempo è troppo brutto perché il gioco sia buono.

Sabato giocherai otto partite con palla fredda. Per gentile concessione di Andrew Siciliano di NFL Network, i ragazzi di AccuWeather hanno creato quello che viene chiamato un “selezioni“Temperature per sabato.

Farà più freddo a Cleveland, per i Saints che per i Browns. Trentasette sotto. Trentasette sotto!

A Chicago, per i Bills-Bears, sembrerebbe di essere 21 sotto. A Pittsburgh, per i Raiders-Steelers, diciannove sotto.

La partita Seahawks-Chiefs a Kansas City genererebbe un “vantaggio” di dodici sotto. Per i Texans-Titans a Nashville, quattro sotto. A Boston, per i Bengals-Patriots, sarebbero due sotto.

A Baltimora, per i Falcons-Ravens sembrerà un otto pula al vertice. E a Charlotte, si giocherà la partita dei Panthers più fredda di sempre, e sembreranno 17 gradi per i Lions-Panthers.

La presenza, o meno, delle trasferte di sabato sarà a dir poco interessante. Ma i giochi continueranno comunque. Nonostante i rischi IpotermiaNon fa mai troppo freddo per giocare una partita della NFL.

O in un portellone all’aperto, come in Minnesota, dove giocheranno Giants-Vikings al chiuso ma pre-giocheranno all’aperto.