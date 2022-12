Tim Cook rivela che gli iPhone utilizzano i sensori della fotocamera Sony

Questo mese, il CEO di Apple Tim Cook è andato su Twitter per confermare che Apple sta utilizzando i sensori di immagine di Sony nei suoi iPhone.

“Collaboriamo con Sony da oltre un decennio per creare i sensori per fotocamere leader al mondo per iPhone”, ha scritto Cook su Twitter con una foto di se stesso che guarda un iPhone.

Collaboriamo con Sony da oltre un decennio per creare i sensori per fotocamera leader a livello mondiale per iPhone. Grazie a Ken ea tutti i membri del team per avermi tenuto aggiornato sulle strutture di Kumamoto oggi. pic.twitter.com/462SEkUbhi – Tim Cook (@tim_cook) 13 dicembre 2022

Questa ammissione di Cook è rara per Apple, poiché la società è notoriamente riservata sul tipo di componenti che alimentano i suoi smartphone. Anche se questo non è del tutto sorprendente per alcuni, ci sono stati Voci Nel corso degli anni hai lasciato intendere che Apple ha utilizzato alcuni dispositivi Sony come componenti per iPhone.

Il tweet di Cook indica che la partnership è ancora in corso. In un recente rapporto di Nikky AsiaL’outlet afferma che la prossima iterazione di iPhone presenterà gli ultimi sensori di immagine di Sony. Inoltre, notando che questi nuovi sensori di immagine saranno in grado di catturare più luce e ridurre la sovraesposizione e la sottoesposizione, ovviamente, lo sapremo con certezza una volta che questi nuovi telefoni verranno lanciati per testarlo davvero.

