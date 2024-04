Apple annuncia l'evento iPad il 7 maggio

Apple ha programmato la prossima presentazione dei prodotti per il 7 maggio, poche settimane prima della Worldwide Developers Conference, lasciando il posto, si spera, a ulteriori annunci a giugno. Si vociferava da mesi di un aggiornamento dell'iPad per il 7 maggio e l'annuncio Let Loose di Apple includeva l'illustrazione di una mano che tiene una Apple Pencil. Questo ci grida iPad.

Potremmo vedere alcuni aggiornamenti sostanziali alla serie iPad Pro. I chip M3 sono un'aggiunta prevedibile, ma potremmo vedere anche display OLED BloombergMarco Gormann. Ciò dovrebbe portare colori più ricchi e neri più profondi sull'iPad Pro. Questa tecnologia potrebbe anche portare a iPad più sottili. Guardando l'infografica, non ci sorprenderemmo se venissero svelati anche l'Apple Pencil di nuova generazione o addirittura l'iPad Air.

I commissari hanno votato secondo le linee del partito per ripristinare le regole dell’era Obama.

La FCC ha votato per ripristinare le protezioni della neutralità della rete che erano state abbandonate durante l’amministrazione Trump. Con le regole di neutralità della rete in vigore, il servizio a banda larga è considerato una risorsa di comunicazione essenziale ai sensi del Titolo II del Communications Act del 1934. Ciò consente alla FCC di regolamentare Internet a banda larga in modo simile ai servizi idrici, elettrici e telefonici. Ecco cosa comporta la neutralità della rete.

Cancellazione del rumore, modelli sportivi e auricolari Bluetooth wireless economici.

Noi di Engadget testiamo e rivediamo costantemente i nuovi auricolari Bluetooth in tutte le fasce di prezzo per fornire i migliori consigli di acquisto e perfezionare i nostri preferiti. Ecco il nostro ultimo aggiornamento, inclusi i soliti dispositivi Sony, Bose e Apple, oltre ad alcune altre sorprese e dettagli su cosa cercare quando acquisti il ​​tuo primo paio o esegui l'aggiornamento.

Anche se stava prendendo di mira Kendrick Lamar.

La famiglia di Tupac non è contenta che Drake abbia copiato la voce del defunto Shakur in una canzone recente. L'avvocato Howard King, che rappresenta la proprietà di Shakur, ha inviato una lettera di cessazione e desistenza definendo l'uso della voce di Shakur da parte di Drake una “flagrante violazione della pubblicità di Tupac e dei diritti legali di proprietà”. “Taylor Made Freestyle” è l'ultimo capitolo della decennale faida dell'artista con Pulitzer e il 17 volte vincitore del Grammy Award Kendrick Lamar. La traccia utilizzava anche l'intelligenza artificiale per riprodurre la voce di Snoop Dogg.

A complicare ulteriormente il problema della clonazione audio dell'IA senza autorizzazione, Universal Music Group (UMG), l'etichetta che rappresenta Drake, ha ritirato la traccia “” di Ghostwriter977 perché utilizzava una versione generata dall'intelligenza artificiale della voce di Drake.

