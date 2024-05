PlayStation Il percorso di Helldivers 2 rispecchia i requisiti dell’account PSN

PlayStation ha invertito la rotta sui requisiti dell’account PSN di Helldivers 2, invertendo la politica impopolare dopo un contraccolpo durato un fine settimana che includeva decine di migliaia di recensioni negative, alcune delle quali si sono riversate sugli altri giochi Steam di Sony.

Fan di Helldivers: abbiamo ricevuto il vostro feedback sull’aggiornamento del collegamento degli account di Helldivers 2. L’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento degli account Steam e PlayStation Network per i nuovi giocatori e per i giocatori esistenti a partire dal 30 maggio, non verrà portato avanti. Siamo ancora… -PlayStation (@PlayStation) 6 maggio 2024

“Fan di Helldivers: abbiamo ricevuto il vostro feedback sull’aggiornamento del collegamento dell’account di Helldivers 2, l’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento degli account Steam e PlayStation Network per i nuovi giocatori e per i giocatori esistenti a partire dal 30 maggio”, ha scritto PlayStation sul suo account ufficiale. .

“Stiamo ancora imparando cosa funziona meglio per i giocatori su PC e il tuo feedback è stato prezioso. Grazie ancora per il tuo continuo supporto a Helldivers 2 e ti terremo aggiornato sui piani futuri.”

La decisione di PlayStation significa che i giocatori di Helldivers 2 su Steam non dovranno collegare un account PSN per poter giocare. La politica impopolare, che avrebbe visto i nuovi giocatori dover affrontare l’accesso obbligatorio a partire da questa settimana, ha portato alla cancellazione di Helldivers 2 in circa 177 paesi. A un certo punto, il CEO di Arrowhead Johan Billstedt, visibilmente frustrato dalla controversia, ha pubblicato: “Svegliarsi con il sole di ieri con una pioggerellina uggiosa e un vento tremante mi fa pensare a come ho trascorso il mio tempo in quei rari momenti in cui tutto era perfetto.” Va bene. “.

Pilestedt ha detto domenica che Arrowhead aveva “parlato di soluzioni” con PlayStation, il che a quanto pare ha portato alla decisione di non portare avanti la politica. Pilestedt ha anche fatto più luce sul processo decisionale dietro le quinte, ammettendo che è stata sua la decisione di disabilitare il collegamento degli account al momento del lancio in modo che i giocatori potessero giocare.

Ho un ruolo da svolgere. Non sono innocente in tutto questo: è stata una mia decisione disabilitare il collegamento dell’account al momento del lancio in modo che i giocatori potessero giocare. Non mi sono assicurato che i giocatori fossero a conoscenza dei requisiti e non ne abbiamo parlato abbastanza. Lo sapevamo circa 6 mesi fa… – Plestedt (@Plestedt) 5 maggio 2024

“Non mi sono assicurato che i giocatori fossero a conoscenza dei requisiti e non ne abbiamo parlato abbastanza”, ha scritto, dicendo che “non era innocente” della contro-controversia. “Sapevamo circa 6 mesi prima del lancio che sarebbe stato obbligatorio per i titoli PS online.”

Come ha fatto durante l’uscita di Helldivers 2, Pilestedt è stato una presenza vocale sui social media, scusandosi con i fan in vari momenti e dicendo che “vuole solo fare un buon gioco”. Le recensioni recenti di Helldivers 2 su Steam attualmente si attestano su “Estremamente negative”, scendendo nella classifica Complessivamente Mista dopo un’ondata di review bombing che includeva oltre 200.000 recensioni negative.

Dopo l’annuncio di PlayStation, i fan hanno espresso la speranza che i giochi futuri non includano questo requisito. Altri hanno esortato i giocatori a non sfogare la loro rabbia su Arrowhead.

“Sono finiti nel mirino per questo e non è stato giusto nei loro confronti perché stavano facendo ciò che erano contrattualmente obbligati a fare”, ha scritto un fan.

La decisione di PlayStation significa che l’attenzione può iniziare a tornare al gioco stesso, che finora è stato uno dei giochi più popolari del 2024 grazie al suo approccio unico alla narrazione dal vivo del servizio. Il suo enorme successo ha portato a circa 8 milioni di unità vendute a marzo 2024.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.