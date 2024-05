I Dallas Stars eliminano i Golden Knights in Gara 7, ponendo fine al regno dei campioni della NHL

IL Cavalieri d’oro di Las Vegas Sono già campioni della Stanley Cup Stelle di Dallas Espellerli 14-13 domenica.

La grande differenza in Gara 7: Jack Eichel di Vegas ha mancato una grande opportunità a 13 secondi dalla fine del secondo periodo quando il suo tiro di rovescio ha superato una rete aperta e Radek Vaska si è connesso con un tiro di rovescio a 44 secondi dall’inizio del terzo periodo.

Eichel guardò verso il cielo dopo che il suo tiro colpì la rete esterna delle Stelle. Faksa, tornato in formazione dopo un infortunio, ha effettuato un passaggio nel cerchio di ingaggio dopo che la quarta linea delle Stelle ha girato la palla. Il suo tiro ha battuto il portiere di Las Vegas Aden Hill.

“È stato il più grande obiettivo della mia carriera”, ha detto alla troupe dello studio TNT dopo la partita. “Dopo ogni pattinaggio pre-partita, gioco a hockey con mio figlio e gli ho promesso che avrei segnato un gol stasera e sono felice di averlo fatto, sono così entusiasta di mostrargli il video del gol domattina.”

L’allenatore delle Stelle Peter DeBoer è migliorato fino all’8-0 dietro la panchina in Gara 7 mentre Dallas ha giocato una partita difensiva quasi perfetta. Le Stelle hanno tenuto Vegas a 23 tiri, ne hanno bloccate 24 e hanno superato i Golden Knights 49-37. Il difensore Chris Tanev, acquisito alla scadenza del contratto, ha effettuato cinque stoppate e cinque valide.

L’unico tiro riuscito a superare il portiere dello Stars Jake Oettinger è stato quando Brett Howden ha deviato un passaggio veloce di Michael Amadio nel secondo periodo. Il che ha portato la partita a pareggiare 1-1.

Wyatt Johnson di Dallas ha segnato il primo gol dopo un turnover dei Golden Knights nel primo tempo.

I Golden Knights hanno battuto gli Stars nella finale della Western Conference la scorsa stagione sulla strada per il titolo della Stanley Cup. Dallas ha avuto un vantaggio sul ghiaccio casalingo nella serie di quest’anno come testa di serie nella Western Conference, mentre Vegas è scesa al secondo posto a causa di infortuni.

Le Stelle hanno perso le prime due partite in casa, ma si sono qualificate dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite della serie, comprese le partite 3-5.

“Salindo 2-0, è stato bello trovare un modo per vincere una di quelle tre partite lì”, ha detto ai giornalisti il ​​difensore dei Golden Knights Alex Pietrangelo. “Hanno apportato alcune modifiche e non credo che ci siamo adattati abbastanza bene da subito. Ma spetta a noi giocatori trovare un modo, dopo essere stati in vantaggio per 2-0, per portare a termine il lavoro”.

Qual è il futuro dei Dallas Stars?

Si dirigono al secondo turno per affrontare i Colorado Avalanche. Avranno il vantaggio sul ghiaccio di casa anche in questa serie.

Il Colorado ha registrato un record di 3-1 contro le Stelle nella stagione regolare con gli Avalanche che hanno vinto una delle partite ai tempi supplementari. Oettinger non ha avuto una serie forte, andando 1-2 con una media di 4,74 gol e una percentuale di parate di 0,863.

Qual è il futuro dei Vegas Golden Knights?

Hanno vinto la scadenza commerciale e hanno firmato le acquisizioni chiave Noah Hanifin e Tomas Hertl a lungo termine. Ma il loro elenco di agenti liberi senza restrizioni è lungo, tra cui l’MVP dei playoff del 2023 Jonathan Marchessault, Chandler Stephenson e le acquisizioni delle scadenze commerciali Anthony Mantha, Amadeo, William Carrier e Alec Martinez. La direzione deve prendere alcune decisioni difficili.

“È una parte sfortunata del lavoro. Ma ci sono molte brave persone qui. Ovviamente vorremmo tenere tutti uniti se possiamo”, ha detto Pietrangelo.