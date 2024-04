Mock Draft round 2 e 3 della NFL, di Dane Brugler: Spencer Rattler ai Rams; Inizio WR

La NFL ha ricevuto 32 nuovi giocatori durante il primo turno di giovedì sera, ma ci sono ancora molti talenti disponibili nel Draft 2024.

Aspettative su come andranno il secondo e il terzo turno:

Turno 2

33. Buffalo Bills (dalla Repubblica Centrafricana): Adonai Mitchell, Texas occidentale

34. Patrioti del New England: Ladd McConkey, Georgia

35. Cardinali dell'Arizona: Cooper Dejean, CB, Iowa

Tra la versatilità di DeJean e le esigenze dei Cardinals nel secondario, questo abbinamento di giocatori della squadra aveva molto senso nel primo turno – e aveva ancora più senso nel secondo.

36. Leader di Washington: Patrick Ball, OT, Houston

37. Caricabatterie di Los Angeles: Junior Colson, LB, Michigan

38. Tennessee Titans: Johnny Newton, DT, Illinois

39. Carolina Panthers (da New York): Kool-Aid McKinstry, CB, Alabama

40. Leader di Washington (dal CHI): Marshawn Neyland, Edge, Michigan occidentale

41. Green Bay Packers (da New York): Edgren Cooper, LB, Texas A&M

Una delle commedie più belle che ho visto sabato: Texas A&M LB Edgerrin Cooper fa pressione sullo schermo e colpisce non uno, non due, ma tre bloccanti per fermare il terzo down. La sua consapevolezza, il suo atletismo e le sue braccia da 34 pollici sono in mostra. Che aspetto ha un riser nella NFL 📈📈📈 pic.twitter.com/7ckPo0e1ZS – Danese Brugler (@dpbrugler) 30 ottobre 2023

42. Houston Texani (da MIN): Mike Sinristil, CB, Michigan

43. Atlanta Falcons: Chris Braswell, Edge, Alabama

Dopo aver selezionato un quarterback tra i primi 10, i Falcons cercheranno ancora aiuto nel passaggio veloce nel Day 2. Braswell ha guidato l'Alabama sotto pressione la scorsa stagione, appena davanti a Dallas Turner.

44. Raiders di Las Vegas: Ennis Rackstraw Jr., CB, Missouri

45. New Orleans Saints (dal DEN): Keon Coleman, WR, Stato della Florida

46. ​​Indianapolis Colts: Max Milton, CB, Rutgers

47. New York Giants (da SEA): TJ Tampa, CB, Iowa State

48. Jacksonville Jaguars: Andrew Phillips, CB, Kentucky

49. Cincinnati Bengals: Kris Jenkins, DT, Michigan

Con Byron Murphy II fuori dal tabellone, la scelta del primo turno dei Bengals è stata decisa a loro favore. Jenkins potrebbe servire come premio di consolazione, mentre Cincinnati costruisce la profondità della sua linea difensiva interna.

50. Philadelphia Eagles (da NO): Troy Franklin, WR, Oregon

51. Pittsburgh Steelers: Jackson Powers Johnson, G/C, Oregon

52. Los Angeles Rams: Roman Wilson, WR, Michigan

53. Philadelphia Eagles: Kingsley Suamataya, OT, BYU

54. Cleveland Browns: Mason Smith, DT, LSU

Le squadre cercano giocatori che siano almeno 6 piedi e 5 e 300 libbre sulla linea difensiva, ma questi tipi non sono disponibili in questa classe draft. Smith è ancora un work in progress, ma ha le caratteristiche e la traiettoria che Cleveland brama.

55. Miami Dolphins: Zach Frazier, G/C, West Virginia

56. Dallas Cowboys: Jonathan Brooks, RB, Texas

57. Bucanieri di Tampa Bay: Adisa Isaac, Edge, Penn State

58. Green Bay Packers: Jaden Hicks, Stato di Washington

59. Houston texani: Mike Hall Jr., DT, Ohio State

60. Buffalo Bills: Javon Pollard, S, Georgia

61. Leoni di Detroit: Braden Fisk, DT, Stato della Florida

I Lions hanno aggiunto un tenace contendente al primo turno (Tyrion Arnold) e sono riusciti a prendere un giocatore con un atteggiamento più aggressivo per la loro linea difensiva nel secondo turno.

62. Baltimora Ravens: Christian Haynes, G, Penn State

63. San Francisco 49ers: Kamari Lassiter, Georgia

64. Capi di Kansas City: Blake Fisher, OT, Notre Dame

Turno 3

(*indica la selezione compensativa)

65. Carolina Panthers: DJ James, CB, Auburn

66. Cardinali dell'Arizona: Cooper Bibby, GM, Kansas State

67. Leader di Washington: Nehemiah Pritchett, CB, Auburn

68. Patrioti del New England: Roger Rosengarten, OT, Washington

69. Caricabatterie di Los Angeles: Blake Corum, RB, Michigan

Data la necessità dei Chargers di riprendersi e il riavvicinamento di Jim Harbaugh a Corum, questo incontro sembra quasi troppo ovvio.

70. Giganti di New York: Trey Benson, RB, Stato della Florida

71. Arizona Cardinals (da TEN): Brandon Durless, DT, Oregon

72. Jet di New York: Malachi Corley, WR, Kentucky occidentale

73. Dallas Cowboys (da MIN via DET): Trevin Wallace, LB, Kentucky

Con il terzo round aggiuntivo, i Cowboys selezionati tornando al primo round, dovrebbero essere in grado di trovare la profondità del linebacker. Qui ottengono l'atletico Wallace.

74. Atlanta Falcons: Roc Urhoruru, DT, Clemson

75. Chicago Bears: Austin Booker, Edge, Kansas

76. Denver Broncos: Theo Johnson, TE, Penn State

Gli scout della NFL stavano aspettando una partita decisiva da Stato della #Pennsylvania TE Theo Johnson – È successo sabato con 2 touchdown contro UMass. 6060V, 258V e probabilmente funzionerà in 4,5 secondi. Le sue statistiche non aumenteranno, ma non ignoreranno le sue caratteristiche nella NFL. pic.twitter.com/bPCR3LioK5 – Danese Brugler (@dpbrugler) 16 ottobre 2023

77. Las Vegas Raiders: Brandon Coleman, OT/G, TCU

78. Leader di Washington (da SEA): Jataveon Sanders, TE, Texas

79. Atlanta Falcons (da Jacks): Chris Abrams-Drain, CB, Missouri

80. Cincinnati Bengals: Ben Sinnott, TE, Stato del Kansas

81. Seattle Seahawks (da NO via DEN): Tyler Nobin, S, Minnesota

82. Indianapolis Colts: Jalen Polk, WR, Washington

Dopo aver selezionato il pass rusher (Laiatu Latu) nel primo turno e il cornerback (Melton) nel secondo, i Colts possono rivolgere la loro attenzione al lato offensivo della palla. Polk darebbe ad Anthony Richardson un affidabile pass rusher esterno.

83. Los Angeles Rams: Cole Bishop, S, UT

84. Pittsburgh Steelers: Jermaine Burton, WR, Alabama

85. Cleveland Browns: Marshawn Lloyd, RB, USC

86. Houston Texani (da PHI): Kieran Amegadji, OT, Yale

87. Dallas Cowboys: Dominick Bonney, G/C, Kansas

88. Green Bay Packers: Jalex Hunt, Edge, Houston Christian

Jalyx Hunt di Houston Christian è una delle migliori prospettive non FBS quest'anno. Ex DB alla Cornell, è l'emblema di un “tardivo” e ha aggiunto oltre 50 libbre dall'HS senza sacrificare la velocità. Hunt metterà KO il QB martedì prossimo qui. pic.twitter.com/E6CDwqRiDD – Danese Brugler (@dpbrugler) 9 novembre 2023

89. Bucanieri di Tampa Bay: Cedric Gray, LB, Stato della Carolina del Nord

90. Arizona Cardinals (da HOU): Payton Wilson, LB, NC State

91. Green Bay Packers (dalla BUF): DeWayne Carter, DT, Duke

92. Tampa Bay Buccaneers (dal DET): Elijah Jones, CB, Boston College

93. Baltimora Ravens: Christian Jones, OT, Texas

I Ravens hanno visto la maggior parte delle loro opzioni sulla linea offensiva scomparire nel primo turno, quindi hanno potuto caricarsi in trincea il secondo giorno. Jones aggiungerà profondità al placcaggio alla guardia altamente mobile (Haynes) presa nel secondo turno.

94. San Francisco 49ers: Jonah Ellis, Edge, Utah

95. Buffalo Bills (da Kansas City): Malik Washington, WR, Virginia

96. Jacksonville Jaguars*: Mekhi Wingo, DT, LSU

97. Cincinnati Bengals*: Praline Trace, Edge, Washington

98. Pittsburgh Steelers (da PHI*): Jarvis Brownlee Jr., CB, Louisville

99. Los Angeles Rams*: Spencer Rattler, Carolina del Sud

100. Leader di Washington (da San Francisco*): Isaiah Adams, G, Illinois

