La linea offensiva dalla faccia fresca di Cincinnati Bengals afferma di aver conquistato la fiducia di Key Go Borough mentre le perdite si accumulano

CINCINNATI – Uno dei principali gol per i Cincinnati Bengals che non hanno vinto è molto chiaro dopo lo 0-2 di inizio stagione.

Dopo il quarterback Joe Borgo Totale licenziati 13 volte nelle prime due partite, posizione Ted Krass Ha detto che la squadra dovrebbe rendere la pietra angolare della franchigia più tascabile.

“Questo è l’obiettivo più grande qui per il futuro: aiutare il nostro ragazzo a fidarsi di noi e guadagnarsi la sua fiducia”, ha detto Krass lunedì. “Sento che è qualcosa che non abbiamo ancora fatto.”

I Burrows sono stati esonerati sei volte nella sconfitta per 20-17 contro i Dallas Cowboys di domenica. Fu esonerato sette volte in una sconfitta di apertura della stagione contro i Pittsburgh Steelers. Secondo la ricerca ESPN Stats & Information, un totale di 13 sack di inizio stagione hanno pareggiato di più durante quel periodo negli ultimi 20 anni.



Contro Dallas, il coordinatore offensivo dei Bengals Brian Callahan ha detto che i Cowboys hanno fatto così tante acrobazie e colpi di scena che i secondi passaggi sono stati quelli che hanno finito per essere licenziati o pressati.

“Sembrava a suo agio nel movimento”, ha detto Callahan di Borough. “Lo vede bene. Quando finisci in quei posti in cui ti manca un ragazzo e qui arriva il secondo, diventa un po’ difficile.”

Karas, che è stato ingaggiato dalla squadra per essere il suo nuovo centro in questa bassa stagione dopo aver trascorso la scorsa stagione con i New England Patriots, ha detto che trattenerlo bene e dare ai Boroughs tasche pulite è il modo migliore per farlo sentire a suo agio. Ma Karas ha fatto eco al punto di vista di Callahan e ha detto che ogni volta che c’era pressione a fine partita, il centrocampista poteva scuotersi.

“Vogliamo che senta che quegli scioperi non stanno arrivando”, ha detto Krass.

Il caso del licenziamento di Cincinnati arriva sulla scia del Super Bowl, dove la protezione di Burrow era un grosso problema. I Bengals hanno ceduto 19 sack in quattro playoff nel 2021. I Los Angeles Rams, che hanno battuto Cincinnati nel Super Bowl, hanno concesso solo sette sack.

stagione giocatore, squadra borse 2022 Joe Burrow, CIN 13 2014 Ciad Heaney, Jax 13 2007 Joey Harrington, ATL 13 2005 David Carr, HOU 13 – Statistiche e informazioni ESPN

Cincinnati ha quattro nuovi esordienti in linea offensiva, con tackle sinistro Giona Williams L’unico possesso della scorsa stagione. Diritto di curare i Bengals Lyle Collinsche in precedenza era con i Cowboys prima di firmare con Cincinnati questa bassa stagione, ha detto che spettava ai guardalinee offensivi trovare chimica tra loro.

“Questa è la prima volta che suoniamo insieme, nelle prime due settimane”, ha detto Collins. “Penso che andrà tutto bene. Arriveremo alla stessa pagina e inizieremo a fare quello che stiamo facendo, e questo si spegne e dà il tono. Mantienilo e acquisiscilo”.

Non tutti i problemi di Case Cincinnati ricadono direttamente sui giocatori sulla linea di scrimmage. Burrow si è preso la colpa di molti di loro nella prima settimana contro gli Steelers.

Callahan ha attribuito i recenti conflitti a diversi fattori, che vanno dalla scarsa comunicazione ai buoni avversari. Ma questo non allevia la situazione per i Bengals dopo due partite.

“Per noi per arrivare dove vogliamo essere, deve essere molto meglio di come era tutto finito”, ha detto Callahan.