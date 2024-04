Le operazioni producono JJ McCarthy, Dallas Turner

Questo è stato il resoconto in diretta di Ben Goessling sul primo round del Draft NFL dal quartier generale dei Vikings presso il TCO Performance Center di Eagan. Per leggere il resoconto finale di Ben sulle mosse dei Vikings nel primo turno, Andare qui.

. . .

JJ McCarthy è il quarterback più pagato nella storia dei Vikings. I Vikings hanno avuto un pass rusher al primo turno per la prima volta dal 2005.

I Vikings si sono scambiati un posto nel primo round del draft NFL giovedì sera, selezionando McCarthy con la decima scelta assoluta ricevuta dai Jets. McCarthy, che vinse un campionato nazionale nel suo ultimo anno al Michigan, fu scelto una posizione più in alto rispetto a Daunte Culpepper, scelto dai Vikings nel 1999.

I Vikings sono stati l'unica squadra a posizionarsi tra le prime 10 scelte. Lo hanno fatto di nuovo più tardi nel primo round, passando dal n. 23 al n. 17 per il pass rusher dell'Alabama Dallas Turner, che è diventato il primo pass rusher draftato al primo round dai tempi di Erasmus James nel 2005. Per ottenere Turner, il I Vikings hanno scelto la scelta Il 167esimo anno, più il terzo e il quarto posto nel 2025, sono diretti a Jacksonville.

I Vikings attualmente non hanno scelte venerdì nel secondo e terzo round, che iniziano alle 18:00, ora centrale. Sabato avranno cinque scelte.

Ecco come si è svolta la serata:

22:40: Una rara doppietta per i Vikings

Questa è solo la quarta volta nell'era del Super Bowl che i Vikings hanno portato almeno due giocatori nella top 20 del Draft NFL. Gli altri erano 2005 (Troy Williamson, Erasmus James), 1994 (Dewayne Washington, Todd Stussy) e 1967 (Clint Jones, Gene Washington, Alan Page).

21:55: JJ McCarthy “voleva essere un vichingo del Minnesota”

JJ McCarthy è stato selezionato al decimo posto assoluto, il quarterback con il punteggio più alto nella storia dei Vikings.

“So che JJ McCarthy voleva davvero essere un Minnesota Viking”, ha detto l'allenatore Kevin O'Connell. “Speriamo che, per quanto emozionati siano i nostri fan, sappiano che JJ McCarthy voleva davvero essere un vichingo del Minnesota, e non vede l'ora di arrivare qui e mettersi al lavoro.”

21:30: Vikings “al settimo cielo” con picconi

Giovedì i Vikings hanno effettuato due scambi per avanzare nel primo turno del draft NFL, assicurandosi sia un nuovo quarterback che un edge rusher per la difesa ricostruita. I Vikings sono risaliti di una posizione, al 10° dall'11°, per arruolare il quarterback del Michigan JJ McCarthy, poi sono passati dal 23° al 17° per afferrare il edge rusher dell'Alabama Dallas Turner.

“Ovviamente ci sono molte cose fuori dal nostro controllo”, ha detto il direttore generale dei Vikings Kwesi Adofo-Mensah “Quindi volevamo assicurarci di essere preparati per tutti gli scenari”. “Siamo molto contenti di quello che è successo. Siamo stati in grado di aggiungere un pezzo chiave della franchigia in un quarterback che ha molto potenziale, molte abilità, che ha vinto ad alto livello in molte partite. Un giocatore impulsivo, che ha un impatto sul gioco, che in realtà, secondo noi, gratta solo la superficie della sua gamma di abilità: uno dei migliori giocatori difensivi della nostra squadra, non posso credere che abbiamo ottenuto entrambi in campo. stessa bozza.

Adofo-Mensah ha detto di aver parlato con McCarthy tramite Zoom il giorno in cui la squadra del Michigan ha ricevuto i suoi anelli di campionato.

“Indossa tutti i suoi anelli [from high school and college] “Un giorno all'anno e aveva solo il pollice libero”, ha detto Adofo-Mensah di McCarthy.

“Ma mentre stavamo parlando, ha detto: 'C'è una ragione per cui non puoi reclutarmi?' E io ho detto: “Onestamente, dal punto di vista del talento, no, sei solo un po' sconosciuto perché hai giocato in un attacco super pesante e cose diverse del genere, quindi ci sono alcune congetture, ma è da dove veniamo noi”. “Hai visto, crediamo che tu possa fare qualsiasi cosa.”

21:07: I Vikings scambiano di nuovo, scambiano Dallas Turner per la 17a scelta assoluta

Questa volta, i Vikings sono saliti con la scelta n. 17 in assoluto per Dallas Turner, giocatore di punta dell'Alabama, che spesso era stato proiettato come una delle prime 10 scelte. Turner è stata paragonata all'ex edge rusher dei Vikings Danielle Hunter.

Turner (6 piedi-3, 247 libbre) ha guidato tutti i corridori nel gruppo di scouting con uno scatto di 40 yard di 4,46 secondi. Il pass rusher stranamente atletico ha avuto 14,5 contrasti per sconfitta e 10 licenziamenti la scorsa stagione per il Crimson Tide.

I Vikings sono passati ai Jacksonville Jaguars, risalendo di sei posizioni dal 23esimo posto assoluto. Hanno confezionato la scelta rimanente del quinto round (n. 167 in totale), una scelta del terzo round del 2025 e una scelta del quarto round del 2025 con la scelta n. 23.

I Vikings hanno cinque scelte rimanenti nel draft, ma non sono programmati per essere di nuovo in gioco fino agli ultimi round di sabato. Seguono di nuovo con la 108esima scelta nel quarto giro, così come due scelte nel sesto giro (n. 177, n. 203) e due scelte nel settimo giro (n. 230 e n. 232). –Andrew Kramer

20:19: I Vikings scelgono il Michigan QB JJ McCarthy

JJ McCarthy è il quarterback più pagato nella storia dei Vikings.

La squadra ha selezionato il Michigan QB al decimo posto assoluto giovedì sera, dopo aver scambiato un posto con i Jets per assicurarsi che avrebbero impedito a un'altra squadra di saltare davanti a loro. McCarthy fu scelto un posto davanti a Daunte Culpepper, che arrivò 11° assoluto nel 1999.

È il quinto quarterback scelto nel draft e probabilmente siederà dietro Sam Darnold all'inizio della stagione mentre i Vikings gli daranno il tempo di imparare il loro attacco. Ma sarà il giocatore che Kevin O'Connell cercherà di trasformare nel prossimo quarterback della franchigia dei Vikings.

I Vikings hanno tenuto un allenamento privato con McCarthy dopo la sua giornata da professionista a marzo, e McCarthy ha incontrato O'Connell e l'allenatore dei quarterback Josh McCown alla mietitrebbia NFL di Indianapolis.

Quando in seguito ho chiesto a McCarthy del suo incontro con i Vikings, ecco cosa ha detto: “Coach O'Connell ha guidato l'intera faccenda. Tutto ciò di cui hanno parlato sul voler uscire dalla posizione di quarterback era in linea con ciò che volevo. Solo essere in grado di farlo salire sul tabellone con loro, guardare le loro giocate, era “È speciale”.

Prepara i tuoi meme JJ-to-JJ.

20:15: I Vikings si scambiano fino al numero 10

I Vikings stavano valutando uno scambio nel draft per il quarterback già dallo scorso anno. Anche se la mossa che hanno fatto giovedì sera non è stata così drammatica come si pensava pensassero, significa che probabilmente presto avranno il primo top-10 QB nella storia della franchigia.

La squadra ha acquisito la decima scelta assoluta dai Jets nel draft in cambio delle scelte 129 e 157. I Vikings riceveranno anche la 203a scelta da New York.

La mossa è arrivata dopo che quattro QB – Caleb Williams, Jayden Daniels, Drake Maye e Michael Penix – sono stati selezionati nelle prime otto scelte. Mette i Vikings nella posizione di rendere JJ McCarthy o Bo Nix il QB con il draft più alto nella storia della franchigia.

I Vikings hanno esplorato la possibilità di salire nel draft del 2023 per il quarterback, ma alla fine sono rimasti per selezionare il ricevitore dell'USC Jordan Addison 23esimo in assoluto, hanno detto fonti. Con la classe 2024 che dovrebbe avere molta profondità nella posizione di quarterback, i Vikings hanno deciso di aspettare fino a quest'anno.

20:05: Penix-to-Falcons in una straordinaria prima partita del draft

Kirk Cousins ​​​​ha lasciato i Vikings per unirsi ai Falcons, con un contratto quadriennale che apparentemente gli garantiva più sicurezza di quella che pensava di ottenere in Minnesota. Giovedì sera ha ricevuto una notizia straordinaria.

I Falcons hanno scelto Michael Penix Jr. di Washington come quarto quarterback selezionato nelle prime otto scelte, arruolando un passante che per ora siederà dietro a Cousins ​​ma potrebbe essere il suo successore. L'accordo di Cousins ​​include due anni garantiti e un bonus di roster per il 2026 che diventerà garantito nel 2025, quindi è effettivamente legato ad Atlanta per tre anni. Ma se Penix fosse pronto a giocare prima, le cose potrebbero farsi interessanti per l'ex QB dei Vikings, che ora dovrà affrontare uno scenario che forse pensava di evitare in Minnesota.

Poco prima del casting, l'agente di Cousins, Mike McCartney, ha twittato: “Sto per essere scioccato”. In realtà.

19:55: I Giants passano su QB, selezionano il ricevitore al n. 6

Le chiacchiere pre-draft sui Giants che avrebbero preso un quarterback al numero 6 si sono rivelate proprio questo. Hanno preso il ricevitore della LSU Malik Nabers con la loro scelta al primo turno, in sostituzione del QB del Michigan JJ McCarthy. Ai Vikings mancano ora solo quattro opzioni, con McCarthy, Michael Penix Jr. e Bo Nix tutti ancora disponibili.

I Giants hanno preso il JC Latham dell'Alabama al settimo posto, mettendo i Falcons sul cronometro davanti a Bears, Jets e Vikings. Se i Broncos fossero alla ricerca di un quarterback, potrebbero provare a saltare davanti ai Vikings. Altrimenti, i Vikings potrebbero selezionare diversi quarterback rimanenti al n. 11. Potrebbero anche occupare un'altra posizione al n. 11, se si sentono abbastanza a proprio agio con le loro opzioni al n. 23 per fare qualcosa lì o passare da lì al n. 23. QB.

Vedremo molto presto come se la giocheranno.

19:47: Joe Alt di Totino Grace, di Chargers

Quarant'anni dopo che Kansas City aveva selezionato l'Alt 21esimo assoluto, i Chiefs Hall of Famer hanno festeggiato con la famiglia e gli amici al 7 Vines Vineyard and Winery di Dellwood giovedì sera mentre i Los Angeles Chargers hanno usato la quinta scelta assoluta sul figlio più montagnoso di John, Joe, un a . L'ex star della Totino-Grace High School e due volte All-American di Notre Dame.

Joe è stato il primo guardalinee offensivo e il secondo linebacker esterno ad essere selezionato. È diventato anche il terzo cittadino del Minnesota ad essere scelto tra i primi 10 negli ultimi 20 anni, unendosi al ricevitore degli Holy Angels Larry Fitzgerald Jr., la terza scelta assoluta dei Cardinals nel 2004, e al quarterback Marshall Trey Lance, la terza scelta assoluta dei Cardinals. 49ers. Nel 2021.– Mark Craig

19:32: I Patriots mantengono il numero 3, draft Drake May

I Patriots hanno scelto il quarterback della Carolina del Nord Drake Maye con la terza scelta assoluta, con fonti di giocatori che dicono che i Vikings sperano di draftare al primo turno. Ora vedremo se i Vikings proveranno a fare una grande mossa per uno degli altri quarterback nel draft.

Si pensava che stessero cercando di salire al terzo posto per selezionare Maye, anche se l'elevato prezzo richiesto dai Patriots lo rendeva difficile da realizzare. I Vikings potrebbero ancora fare una mossa per il quarterback del Michigan JJ McCarthy, o vedere se McCarthy, Michael Penix Jr. di Washington o Bo Nix dell'Oregon cadono abbastanza lontano da essere la loro opzione più vicina alla scelta n. una scelta. . Rinunciare il più possibile in uno scambio.

19:27: Caleb Williams e Jayden Daniels guidano 1, 2

Come previsto, i Bears hanno selezionato il quarterback della USC Caleb Williams con la scelta n. 1 in assoluto, seguito dai Leader con il QB della LSU Jayden Daniels n. 2.

Patrioti 24 ore su 24. Cosa faranno? Tenerlo o scambiarlo? I Vichinghi faranno un grande passo avanti in questo posto?

18:15: Risultati del sondaggio QB dei Vikings

L'8 aprile, lo Star Tribune ha chiesto ai lettori di votare quale quarterback volevano che i Vikings scegliessero. Anche se hai ancora circa un'ora per votare, ecco un rapido sguardo ai risultati:

17:15: Anteprima del primo round dei Vikings

I Vikings hanno nove scelte nel draft 2024, di cui due nel primo turno giovedì sera, quando potrebbero scambiare per un quarterback mentre cercano una soluzione a lungo termine per la posizione. Hanno pianificato per stasera praticamente da quando l'allenatore Kevin O'Connell e il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah sono arrivati ​​in Minnesota nel 2022. Hanno esplorato la classe draft del 2024 per due anni, hanno lasciato che Kirk Cousins ​​​​partisse in libera agenzia e hanno preso la scelta numero 23 di Houston per andare con la loro undicesima scelta assoluta e ha piazzato almeno sei quarterback attraverso un processo di pre-draft progettato da O'Connell.

Giovedì potrebbe essere la fine di quel processo, soprattutto se i Vikings salissero di una posizione dal numero 11 per conquistare il quarterback con il punteggio più alto nella storia della franchigia.

I Vikings hanno scelto un QB al primo turno solo quattro volte. Si potrebbe sostenere, come ha fatto oggi Michael Rand dello Star Tribune, che la squadra è pronta a fare la scelta più importante della sua storia.

I Vikings cercheranno miglioramenti in difesa, soprattutto sulla linea difensiva e sul cornerback. Potrebbero anche ottenere ulteriore aiuto sulla linea offensiva o approfondire le loro posizioni di abilità. Ma la prima cosa da fare è capire il loro futuro al QB.