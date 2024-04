Jim Harbaugh descrive il suo allenatore Ben Herbert come “il migliore che abbia mai visto”

I Chargers hanno iniziato il loro programma offseason e la prima fase del programma è in gran parte opera del nuovo dirigente delle prestazioni dei giocatori Ben Herbert.

Jim Harbaugh ha portato Herbert con sé dal Michigan, dove Herbert era l'allenatore della forza di Harbaugh, e gli ha dato il nuovo fantastico soprannome perché Harbaugh crede che Herbert sia parte integrante di ciò che faranno i Chargers.

“Ben Herbert è grandissimo in questa prima faseHa detto Harbaugh, tramite Chargers.com. “Quando dico coaching di base, dico sapere dove sono tutti, dov'è la loro linea di base, dove devono migliorare. Sono qui solo per essere coinvolti. Una cosa di Herb è che sai che sarà lì ogni giorno e sai che andrà per essere pronto ad allenare i ragazzi e lui ha l'energia. ” “È necessario allenare chiunque là fuori. Non c'è nessuno che combini la scienza all'avanguardia con la forza della disciplina della vecchia scuola e del condizionamento come lui. È il migliore che abbia mai visto o visto come giocatore o come allenatore.”

Herbert dice ai giocatori che il suo obiettivo è “renderti più difficile da superare” rafforzando le aree del corpo umano che sono più stressate nel calcio.

“Siamo insieme da sei anni. Siamo così in termini di filosofia, facciamo semplicemente qualsiasi cosa per i giocatori”, ha detto Harbaugh. “Questa è la cosa generale, il modo in cui la vediamo. Sono bravi a calcio e danno la versione migliore di se stessi dentro e fuori dal campo. . . . Cerchiamo di creare questa combinazione perché tu possa allenarti per essere migliore, più forte, più flessibile, più magro, più massa muscolare e meno grasso. Avevamo molte idee simili riguardo al calcio, al risultato finale e al tentativo di migliorare nel calcio.

Il veterano Hayden Hurst ha detto dopo il suo primo giorno di lavoro fuori stagione con i Chargers che non aveva mai visto un allenatore della forza fare il tipo di test fondamentali che Herbert ha fatto il primo giorno e che era entusiasta della passione di Herbert nell'aiutare i giocatori a sviluppare i loro corpi ed evitare lesioni ai tessuti molli. Una squadra di Chargers più sana potrebbe essere una squadra di Chargers migliore sotto Harbaugh e Herbert.